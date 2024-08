Cơ hội kinh doanh khi giới trẻ châu Á đối diện với “đại dịch rụng tóc”

Tại những quốc gia coi trọng vẻ ngoài như Trung Quốc hay Hàn Quốc, Nhật Bản, việc sở hữu một mái tóc dày, khỏe thường đem lại lợi thế lớn trong các mối quan hệ xã hội. Năm 2018, Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc đã phải lên tiếng kêu gọi các nhà tuyển dụng ngừng phân biệt đối xử với đàn ông thưa tóc. David Ko (37 tuổi), phóng viên người Hàn Quốc, cho rằng sự thiếu vắng những người có mái tóc mỏng khiến hình ảnh mái đầu hói trở thành “đại kỵ” của người trẻ xứ kim chi.

Theo CNN, để giải quyết vấn đề rụng tóc trầm trọng, nhiều nam giới châu Á đã tìm đến thủ thuật cấy tóc. Tuy nhiên, phương pháp này không hề rẻ, một buổi điều trị trong 8 - 10 tiếng có thể tiêu tốn 9.000 USD. Tháng 5/2022, văn phòng quận Seongdong ở Seoul đã trở thành nơi đầu tiên hỗ trợ những người dân bị hói đầu thông qua việc ban hành một sắc lệnh, theo The Korea Times. Theo đó, văn phòng quận cung cấp một khoản tiền mặt cho những người từ 39 tuổi trở xuống phải điều trị chứng rụng tóc.

Đến tháng 12/2022, chính quyền thành phố Daegu ban hành chính sách tương tự khi cung cấp các khoản trợ cấp cho những người 19-39 tuổi bị hói đầu. Thành phố Boryung ở tỉnh Chungcheong Nam cũng đã thông báo vào tháng 1 rằng sẽ cung cấp tới 2 triệu won (1.530 USD) cho những người từ 50 tuổi trở xuống bị rụng tóc, nhằm giúp "cải thiện chất lượng cuộc sống" cho cư dân. Đầu năm nay, chính quyền thành phố Seoul cũng đã đề xuất sắc lệnh hỗ trợ chi trả một phần tiền thuốc uống trị rụng tóc cho người dưới 40 tuổi.

Tại châu Á, chứng rụng tóc, hói đầu không chỉ khiến người Hàn Quốc quan tâm.

Dữ liệu các năm gần đây cho thấy ngày càng có nhiều thanh niên Hàn Quốc phải điều trị chứng rụng tóc, hói đầu sớm. Theo Dịch vụ Bảo hiểm Y tế Quốc gia (NHIS), vào năm 2020, khoảng 230.000 người đã được điều trị chứng hói đầu. Trong đó, người 20 - 50 tuổi chiếm đến 64,4%. Tại châu Á, chứng rụng tóc không chỉ khiến người Hàn Quốc quan tâm. Đó cũng là chủ đề thường xuyên được thảo luận ở các quốc gia khác trong những năm gần đây.

Theo Hiệp hội Giáo dục và Xúc tiến Y tế Trung Quốc, cứ mỗi sáu người Trung Quốc thì có gần một người bị rụng tóc, tương đương 250 triệu trên tổng dân số 1,4 tỷ người. Một cuộc khảo sát 50.000 người của Hiệp hội Giáo dục và Nâng cao Sức khỏe Trung Quốc thì cho thấy những người ở độ tuổi 30 của đất nước này bị hói nhanh hơn bất kỳ nhóm tuổi nào. Một cuộc thăm dò tương tự của Đại học Thanh Hoa cho thấy 60% sinh viên đã bị rụng tóc sớm.

Vì thế, chăm sóc tóc được đánh giá là một lĩnh vực đang bùng nổ tại Trung Quốc. Theo Euromonitor, từ năm 2019 đến năm 2023, thị trường chăm sóc tóc ở Trung Quốc đã tăng trưởng với tốc độ CAGR là 6,7%. Trong đó, các thương hiệu nước ngoài chiếm phần lớn doanh thu có giá trị cao. Đến năm 2025, tổng quy mô thị trường chăm sóc tóc tại Trung Quốc được kỳ vọng sẽ chạm mức 70 tỷ nhân dân tệ (tương đương 9,7 tỷ USD).

Liu Haier, giám đốc truyền thông tại công ty tiếp thị The Chinese Pulse tin rằng hiện tượng này chủ yếu là do văn hóa làm việc “996” mệt mỏi của Trung Quốc, đòi hỏi nhân viên phải làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, sáu ngày một tuần. Một lý do khác cũng được nhắc đến là do sự thay đổi liên tục về kiểu tóc và thuốc nhuộm thời trang. Chính vì điều này mà ngày càng có nhiều KOL về phong cách sống ở Trung Quốc đã chuyển từ việc chia sẻ thói quen chăm sóc da sang các quy trình chăm sóc tóc chuyên sâu.

“Một số hướng đi mới mà chúng tôi đang nhận thấy ở thị trường Trung Quốc là sự quan tâm đối với sức khỏe da đầu. Có hơn nửa triệu nội dung sáng tạo liên quan đến chủ đề này trên Xiaohongshu”, Dao Nguyen, nhà sáng lập Essenzia ByDao, một công ty chuyên về các thương hiệu làm đẹp, nói với China Daily. Đồng thời, việc chăm sóc tóc không chỉ dừng lại ở hai bước gội xả thông thường mà còn mở rộng sang các hình thức khác như tẩy tế bào chết da đầu, đắp mặt nạ tóc, thoa tinh chất dưỡng tóc… giống như một chu trình dưỡng da cầu kỳ và tỉ mỉ.

Theo phát hiện của nền tảng thương mại điện tử JD.com, doanh số bán trực tuyến các sản phẩm dầu gội cao cấp có giá trên 17 USD trong quý 1/2024 đã tăng hơn 114% so với cùng kỳ năm 2023. “Chăm sóc tóc cao cấp là một thị trường rất sôi động và tôi kỳ vọng nó sẽ phát triển mạnh mẽ như nước hoa và các dòng sản phẩm sữa tắm cao cấp”, nhà sáng lập Essenzia ByDao nhận xét.

Mặc dù các cửa hàng ngoại tuyến cho phép các thương hiệu cung cấp trải nghiệm trực quan và phong phú, chẳng hạn như spa chăm sóc tóc của Sisley tại trung tâm thương mại Zhang Garden, thì thương mại điện tử vẫn là kênh bán hàng được ưa chuộng nhất. Oribe (thuộc sở hữu của Tập đoàn Kao Nhật Bản) đã mở cửa hàng chính hãng trên Tmall Global vào năm 2021 và có gần 11.000 người theo dõi cho đến nay. Thương hiệu Mỹ Ouai cũng sở hữu gần 68.000 người theo dõi trên Tmall và 9.000 người theo dõi trên Xiaohongshu.

Thậm chí, trên khắp Trung Quốc, doanh số bán mặt hàng tóc giả trên các nền tảng như Douyin đã tăng gần gấp đôi trong quý đầu tiên của năm 2024 so với cùng kỳ năm ngoái. Hơn 70% lượt tìm kiếm sản phẩm tóc giả trên 1688.com, nền tảng bán buôn trực tuyến của Alibaba, đến từ những người dưới 30 tuổi. Doanh số bán các loại tóc giả khác nhau chỉ trong quý đầu tiên của năm 2024 đã đạt từ 2,5 tỷ đến 5 tỷ nhân dân tệ (345 triệu đến 690 triệu USD).

Việc chăm sóc tóc đã mở rộng sang các hình thức khác như một chu trình dưỡng da cầu kỳ và tỉ mỉ.

Tại Việt Nam, trong khuôn khổ Hội nghị da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 7 năm nay, TS Vũ Thái Hà, Trưởng khoa Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết hiện trung bình mỗi tuần khoa tiếp nhận 50 bệnh nhân đến khám, điều trị rụng tóc, hói đầu, cao gấp đôi so với khoảng chục năm trước. 75% trong số đó là nam giới, nhiều người mới đôi mươi đã hói đầu kèm theo tóc bạc sớm.

Hiện, có nhiều phương pháp điều trị rụng tóc như dùng thuốc, laser, huyết tương giàu tiểu cầu. Cụ thể, phương pháp sử dụng tia laser có tác dụng tạo nhiệt, tạo tổn thương nhỏ, kích thích nang tóc, giảm viêm, tăng tuần hoàn giúp tóc phát triển. Một số nghiên cứu và thực tế lâm sàng đã cho thấy phương pháp này hiệu quả, đặc biệt với rụng tóc hói ở nam giới.

Sử dụng botulinum toxin giúp làm giảm sức căng cơ vùng đầu, mạch máu nuôi dưỡng chảy tốt hơn, nuôi tóc tốt hơn, ức chế DHT giảm tiết dầu... Ngoài ra, phương pháp lăn kim, sóng cao tần, kết hợp dùng một số thuốc, nguyên tố vi lượng cũng được nghiên cứu, ứng dụng nhưng còn nhiều tranh cãi.

Để phòng ngừa rụng tóc, cần chế độ ăn uống lành mạnh, đảm bảo đủ lượng vitamin và khoáng chất; giữ tinh thần thoải mái, tránh stress. Người bị hói căn nguyên không chỉ tóc thiếu dưỡng chất mà còn do nội tiết cơ thể, cần phải gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và điều trị.