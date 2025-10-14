Cổ phiếu trụ chao đảo, thị trường “chìm” vào đợt bán tháo mạnh

Phiên chiều nay thị trường có dịp “kiểm nghiệm” ảnh hưởng của các cổ phiếu trụ đang neo giữ chỉ số. Khi nhóm này đột ngột bị ép giá, chỉ số lao dốc nhanh đẩy gần như toàn thị trường rơi vào một đợt bán tháo khá mạnh. Mặc dù về cuối điểm số vẫn được đỡ nhưng cổ phiếu đã không thể phục hồi được như trước. Tới 180 cổ phiếu đóng cửa giảm quá 1% dù VN-Index chỉ giảm 0,23%.

Thị trường suy yếu hơn đáng kể trong buổi chiều và hình thành một đợt lao dốc liên tục. Nguyên nhân chính là các cổ phiếu trụ đỡ điểm số đột nhiên dao động lớn. VIC chốt phiên sáng đang tăng 6,86% chỉ trong 20 phút đầu tiên của phiên chiều đã trượt giảm 2,78% so với mức chốt trước đó. Đến 5 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục VIC chỉ còn tăng 0,8% so với tham chiếu. VHM trong cùng thời gian cũng trượt giảm 2,5% so với giá chốt buổi sáng. Trụ VPB cũng lao dốc khoảng 1,68%...

VN-Index cuối phiên sáng đang tăng 1,19% thì đến 2h25 đã là giảm 0,67%. Biên độ trượt giảm lớn như vậy khiến tâm lý thị trường trở nên tiêu cực hơn đáng kể, mặc dù trước đó cũng không phải là mạnh với trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”. Hàng loạt cổ phiếu lao dốc nặng: Thống kê lúc kém nhất có tới 147 cổ phiếu trong VN-Index giảm quá 2% giá trị.

Các trụ đến cuối phiên đã phục hồi lại chút ít và nâng đỡ điểm số. VIC đóng cửa tăng 3,16%, VHM tăng 2,25%, VPB tăng 2,52%, đem về 8,3 điểm cho VN-Index giúp chỉ số này kết thúc với mức giảm nhẹ 4,06 điểm tương đương -0,23%. Tác động của bộ ba này lên VN30-Index thậm chí còn nhiều hơn với gần 14 điểm trong khi tổng mức tăng của chỉ số này là 1,41 điểm (+0,07%).

Độ rộng nhóm VN30 rất tệ với 6 mã tăng/22 mã giảm, trong đó 14 mã giảm quá 1%. Phía tăng tuy ít về số lượng nhưng lại đỡ điểm rất nhiều. 6 mã xanh đem về gần 20 điểm cho VN30-Index, cân bằng lại toàn bộ số giảm. Dù vậy các mã đỏ vẫn gây thiệt hại cụ thể: MSN giảm 2,94%, GVR giảm 2,28%, HPG giảm 2,24%, CTG giảm 2,16%, BID giảm 2,1%.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, mức độ tổn thương của cổ phiếu so với phiên sáng cũng nặng nề hơn nhiều. Lúc thấp nhất sàn này có 147 cổ phiếu giảm quá 2% thì đến khi đóng cửa vẫn còn 105 mã. Buổi sáng mức giảm này mới có 38 mã. Chỉ riêng thanh khoản của nhóm giảm sâu nhất này đã chiếm 25% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, một tỷ lệ cao hơn đáng kể. Nói cách khác, áp lực bán đã tăng cả về quy mô lẫn cường độ trong phiên chiều.

Nhìn từ góc độ thanh khoản, rất ít cổ phiếu giao dịch lớn và giá còn xanh.

Giao dịch ngàn tỷ đồng xuất hiện ở MSN, HPG, MBB, FPT, TCB, VND. Số giảm giá trên 2% với giao dịch hàng trăm tỷ đồng thì rất nhiều như CTG, VCI, DXG, VCG, BSR, TCH, HAG, KBC… Tính chung giao dịch của 180 cổ phiếu giảm quá 1% hôm nay chiếm 41,3% giao dịch sàn HoSE.

Ở phía tăng giá, tuy sức mạnh có yếu đi so với buổi sáng nhưng dòng tiền vẫn đủ khỏe để đỡ giá nhiều mã. GEX, VJC, GEE, EVG đóng cửa ở giá trần, thanh khoản khá cao. Đặc biệt GEX khớp gần 2,927 tỷ đồng bất chấp nhiều lần trong buổi chiều bị bên bán xả “bung” lượng dư mua giá cao nhất. VIX bị ép khá mạnh, có lúc chỉ còn tăng 1,7% so với tham chiếu nhưng sau đó phục hồi. Chốt phiên VIX tăng 4,27%, thanh khoản 2.995 tỷ đồng và riêng chiều nay giao dịch 884 tỷ đồng. Ngoài VIC, VHM, VPB, có thêm MWG tăng 1,45% khớp 1.015,2 tỷ; CII tăng 3,84% với 1.005,6 tỷ. Toàn sàn HoSE đóng cửa với 47 cổ phiếu tăng hơn 1% nhưng giao dịch chỉ dồn vào 20 mã với thanh khoản từ 10 tỷ trở lên.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều duy trì cường độ mua trong khi giảm bán giúp vị thế ròng là -435,4 tỷ đồng, so với phiên sáng tới 969,6 tỷ. Dù vậy hôm nay tiếp tục là phiên bán ròng ngàn tỷ nữa. Khối này xả mạnh FPT -335,9 tỷ, SSI -271,7 tỷ, VRE -220,8 tỷ, KDH -194,1 tỷ, HPG -191,9 tỷ, HDB -188,4 tỷ, DXG -128,9 tỷ, MSN -116 tỷ, BID -111 tỷ, MBB -106 tỷ. Phía mua ròng có VHM +353,7 tỷ, VIC +215,5 tỷ, VCB +128,5 tỷ, FRT +121 tỷ, VIX +96 tỷ, VNM +80,6 tỷ.