Covid-19 gia tăng tại nhiều quốc gia: Không gây ra biến chứng nghiêm trọng

Tại Đông Nam Á, nhiều quốc gia đang tái áp dụng một số biện pháp như lắp máy quét thân nhiệt tại sân bay, kêu gọi người dân đeo khẩu trang và hoãn du lịch khi số ca Covid tăng đột biến. Động thái này nhằm làm chậm sự lây lan của các loại virus, trước lo ngại Covid-19 kết hợp cúm và các mầm bệnh đường hô hấp, có thể gây đợt dịch rộng hơn, tạo áp lực cho hệ thống y tế.

Ngày 13/12, Malaysia kêu gọi tất cả người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19, sau khi ghi nhận 13.000 ca bệnh trong Tuần dịch tễ học lần thứ 49 (ME49) từ ngày 3 - 9/12, so với 6.796 trường hợp trong ME48. Lãnh đạo Bộ Y tế Malaysia, ông Muhammad Radzi Abu Hassan cảnh báo số ca bệnh có thể sẽ tiếp tục tăng cao do hoạt động đi lại, du lịch, gặp gỡ trong dịp nghỉ lễ, đồng thời bày tỏ lo ngại về tình trạng quá tải đối với các cơ sở chăm sóc y tế.

Ngoài ra, ông Radzi cũng cập nhật thông tin về việc đã ghi nhận 21 trường hợp nhiễm biến thể đáng lo ngại (VOC) và 5 trường hợp thuộc biến thể đáng quan tâm (VOI). Các biến thể Omicron được xác định ở Malaysia chủ yếu là XBB.1.16, XBB.1.5 và EG.5.5, có khả năng lây nhiễm cao song nhìn chung không gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng.

Để bảo vệ những người có nguy cơ mắc cao, đặc biệt là từ 60 tuổi trở lên, có nhiều bệnh lý như béo phì, hệ miễn dịch bị tổn thương hoặc đang dùng các thuốc điều trị bệnh mãn tính, ông Radzi khuyến nghị người dân nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trong việc sử dụng thuốc kháng virus Paxlovid - thuốc có hiệu quả khi sử dụng trong vòng 5 ngày, kể từ khi xuất hiện triệu chứng.

Trước đó, theo tờ The Straits Times, Bộ Y tế Indonesia, ngày 11/12 tiếp tục lặp lại thông điệp khuyến cáo người dân tránh đi đến các khu vực có số ca nhiễm Covid-19 tăng cao, tiêm đủ 2 liều vaccine, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và ở nhà nếu bị ốm. Nhà chức trách đã lắp các máy đo thân nhiệt gần cổng nhập cảnh ở sân bay quốc tế Soekarno-Hatta của Jakarta, ngoài ra không có hình thức kiểm tra sức khỏe nào khác. Những người bị phát hiện bị ốm hoặc có triệu chứng sẽ được kiểm tra kỹ hơn, gồm xét nghiệm kháng nguyên.

Trên đảo nghỉ dưỡng Batam, các máy đo thân nhiệt cũng sẽ được lắp đặt tại 5 cảng quốc tế trong tuần này, theo lời các quan chức y tế địa phương. Đồng thời, địa phương cũng sẽ xin phép chính quyền trung ương tái ban hành thẻ y tế điện tử, trong đó hiển thị lịch sử đi lại và hồ sơ sức khỏe nhằm mục đích sàng lọc và theo dõi. Bà Naning Nugrahini, người đứng đầu văn phòng y tế cảng sân bay, cho biết người được phát hiện có triệu chứng sẽ cần xét nghiệm nhanh thêm. Cơ quan cũng triển khai nhân viên, thiết lập trạm y tế sân bay để chăm sóc cho những hành khách có biểu hiện nhiễm virus và phối hợp với đội ngũ bác sĩ để truy vết tiếp xúc.

Các biện pháp đề phòng được thực hiện sau khi Văn phòng Y tế Jakarta ngày 11/12 xác nhận có 2 phụ nữ lớn tuổi với bệnh nền đã tử vong vì Covid-19 trong tháng 12. Ngoài ra, còn có 80 ca dương tính từ ngày 27/11 đến ngày 3/12. Giới chức y tế nước này khuyến cáo người dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bao gồm duy trì vệ sinh cá nhân ở mức độ cao, thường xuyên rửa tay bằng nước và xà phòng, đồng thời triển khai các biện pháp truy vết và cách ly khi có triệu chứng nhiễm bệnh.

Tại Philippines, đài ABS-CBN ngày 12/12 đưa tin số ca Covid-19 mới từ ngày 5 – 11/12 là 1.821 ca (tăng 36% so với tuần trước đó) và 13 ca tử vong. Tổng số ca bệnh hiện còn điều trị là 3.876. Tuần trước, giới chức y tế Philippines thừa nhận số ca nhiễm Covid-19 đang tăng lên và kêu gọi người dân tuân thủ biện pháp y tế. Ít nhất 78 triệu người Philippines đã tiêm vắc xin Covid-19, 23 triệu người đã tiêm mũi nhắc lại.

Trong khi đó, Bộ Y tế Singapore ngày 8/12 cho biết số ca mắc Covid-19 đang theo đà tăng tại nước này 2 tuần gần đây. Nhưng cơ quan này cũng nhấn mạnh không có dấu hiệu cho thấy biến thể đang lưu hành tại nước này dễ lây lan hoặc gây ra tình trạng nặng hơn. Bộ Y tế Singapore cho biết tình trạng gia tăng Covid-19 có thể bắt nguồn từ nhiều yếu tố, trong đó có mùa du lịch cuối năm và mùa lễ hội, miễn dịch cộng đồng giảm.

Số ca nhiễm liên quan đến biến chủng JN.1, một nhánh phụ của BA.2.86, hiện chiếm khoảng 60%. Chính quyền Singapore cho biết không có dấu hiệu nào chỉ ra rằng JN.1 dễ lây truyền hoặc gây triệu chứng nặng hơn. Tuy nhiên, Trung Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ nhận định sự xuất hiện liên tục của biến chủng này cho thấy nó có khả năng lây lan, trốn tránh hệ miễn dịch tốt.

Cơ quan An ninh Y tế Anh phân loại JN.1 thành một chủng phụ riêng, do tính đột biến và mức độ gia tăng ở nước này.

Tại Mỹ, theo dữ liệu từ CDC, trong gần một tháng qua, số ca nhập viện vì Covid-19 đã gia tăng sau nhiều tuần giảm. Dữ liệu từ cho thấy tính đến cuối tháng 11, đã có 19.444 ca nhập viện hàng tuần do virus so với 15.006 ca 4 tuần trước đó. Nhìn chung, tỷ lệ nhập viện do Covid-19 vẫn tăng cao ở người cao tuổi, người trung niên và trẻ em dưới 4 tuổi. Theo CDC, loại virus này đang ảnh hưởng đến cả người Mỹ già nhất và trẻ nhất.

Trong khi đó, Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) phân loại JN.1 thành một chủng phụ riêng, do tính đột biến và mức độ gia tăng ở nước này. Theo ZOE Health Study, từ ngày 6/12 đến nay, Anh ghi nhận 97.000 trường hợp có triệu chứng Covid-19. Giáo sư Azeem Majeed, Trưởng Khoa Y tế dự phòng tại Imperial College London, cho biết JN.1 "dường như là biến chủng phát triển nhanh nhất ở Anh hiện tại".

Tiến sĩ William Schaffner, giáo sư y tế dự phòng tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt, nói: “Covid-19 vẫn chưa biến mất, mặc dù nó không còn là sự chú ý hàng đầu của nhiều người nhưng tôi e rằng virus vẫn còn sống rất nhiều trong chúng ta. Các biến thể và biến thể phụ của omicron này rất dễ lây lan. Chúng gây ra nhiều bệnh nhẹ hơn mà không cần phải nhập viện. Tuy nhiên, người dân cũng không nên lơ là".