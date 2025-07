Sắp công bố Giải thưởng Michelin Key dành cho khách sạn

Dự kiến ngày 8/10/2025, Michelin Guide sẽ lần đầu tiên công bố danh sách khách sạn đạt chuẩn Michelin Key trên toàn cầu. Bên cạnh đó, Michelin Guide cũng sẽ giới thiệu bốn giải thưởng đặc biệt hoàn toàn mới, vinh danh sự xuất sắc trong các nội dung cụ thể của mảng dịch vụ khách sạn.

Lễ Công bố sẽ được tổ chức qua hình thức trực tuyến - thông qua trang mạng xã hội cũng như các nền tảng truyền thông số khác của Michelin Guide - kết hợp với sự kiện công bố được tổ chức tại Paris.

Những năm gần đây, Michelin Guide, vốn nổi tiếng trên toàn thế giới với danh sách nhà hàng và xếp hạng Sao tương ứng. Quyết định mở rộng phạm vi, cẩm nang này đã lập danh sách khách sạn tuyển chọn trên toàn cầu bao gồm hơn 7.000 cơ sở lưu trú tại hơn 125 quốc gia.

Tương tự như hệ thống Sao Michelin mang tính biểu tượng cho những trải nghiệm ẩm thực chất lượng nhất, Michelin Key vinh danh những cơ sở lưu trú nổi bật nhất trong danh sách khách sạn của Michelin Guide. Được đánh giá kỹ lưỡng bởi các thẩm định viên theo 5 tiêu chí thống nhất trên toàn cầu, Michelin Key tập trung đánh giá trải nghiệm toàn diện hơn thay vì tập trung đánh giá các tiện nghi đơn thuần tại khách sạn.

Năm tiêu chí đó bao gồm: Khách sạn là cánh cửa mở ra hành trình khám phá điểm đến; Thiết kế nội thất và kiến trúc xuất sắc; Chất lượng và tính nhất quán trong chất lượng dịch vụ, mức độ thoải mái và công tác bảo trì; Sự nhất quán giữa chất lượng trải nghiệm và mức giá; Khẳng định bản sắc riêng, phản chiếu cá tính và tính chân thực… Tất là để nhằm thiết lập một chuẩn mực quốc tế mới đáng tin cậy về dịch vụ lưu trú xuất sắc.

Theo đó, danh hiệu Một Michelin Key tương đương với đánh giá “trải nghiệm lưu trú đặc biệt”. Khách sạn nào đạt danh hiệu này chính là viên ngọc quý có cá tính và nét riêng biệt, phá vỡ khuôn mẫu, mang lại sự khác biệt hoặc đơn giản có chất lượng cao hơn so với các cơ sở lưu trú cùng phân khúc. Những cơ sở lưu trú này cung cấp dịch vụ vượt trội và đa dạng hơn nhiều so với các cơ sở lưu trú có mức giá tương tự.

Danh hiệu Hai Michelin Key tương đương đánh giá “trải nghiệm lưu trú tuyệt vời”. Cơ sở lưu trú độc đáo và đặc biệt ở mọi góc độ, luôn đảm bảo sẽ mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho du khách. Khách sạn có cá tính, phong cách riêng, thu hút du khách với đội ngũ nhân viên luôn tự hào và luôn tận tâm. Thiết kế hoặc kiến trúc bắt mắt, bản sắc địa phương sẽ khiến nơi đây trở thành điểm lưu trú tuyệt vời.

Danh hiệu Ba Michelin Key tương đương đánh giá “trải nghiệm lưu trú xuất sắc”. Nơi đây mang đến sự bất ngờ và chiều lòng du khách – với chất lượng dịch vụ, phong cách, sự sang trọng và thoải mái hoàn hảo. Đây là một trong những khách sạn nổi bật và xuất sắc nhất thế giới, là điểm đến cho chuyến đi trong đời của bất kỳ du khách nào. Tất cả các dịch vụ tại đây chắc chắn sẽ làm cho nơi này sống mãi trong tâm trí và trái tim của du khách.

Sau khi vinh danh hơn 1.500 khách sạn thông qua tiêu chí đánh giá ban đầu với “Key” (Chìa khóa), hiện tại Michelin Guide đang chuẩn bị tiến một bước xa hơn với việc lần đầu tiên giới thiệu danh sách gồm những khách sạn có dịch vụ xuất sắc nhất trên toàn cầu, và đội ngũ Thẩm định viên hiện đang hoàn thiện danh sách này.

Trong lĩnh vực ẩm thực, Michelin Guide đã có một danh sách giới thiệu các nhà hàng được giới sành ăn tham khảo trên toàn cầu. Đằng sau đó là cả một quá trình xây dựng uy tín dựa trên tiêu chuẩn đánh giá khắt khe, sự ẩn danh tuyệt đối và triết lý đề cao trải nghiệm ẩm thực chân thật.

Những nhà hàng nhận được danh hiệu Michelin Guide sẽ có được những lợi ích về mặt danh tiếng lẫn doanh thu. Đầu bếp huyền thoại Joël Robuchon từng chia sẻ rằng: “Với một sao Michelin, bạn có thể tăng khoảng 20% doanh thu. Hai sao có thể dẫn đến tăng 40%, và ba sao có thể khiến doanh thu tăng gấp đôi”. Chính vì thế, các hàng quán đều tích cực cải thiện chất lượng món ăn để nhà hàng có thể nằm trong danh sách này.

Theo tờ The Guardian, động thái tiến vào mảng khách sạn diễn ra 5 năm sau khi Michelin âm thầm mua lại Tablet Hotels, một website chuyên về khách sạn hạng sang và khách sạn kiểu boutique (khách sạn quy mô vừa và nhỏ, có kiến trúc nổi bật). Hiện nay, giao diện và cơ sở dữ liệu của Tablet Hotels đang là đầu não cho một cổng thông tin trên website Michelin Guide, nơi người dùng có thể tiếp cận một số khách sạn và đặt phòng.

Michelin Guide cho biết sau khi những chiếc "chìa khóa" đầu tiên được công bố, dù các khách sạn này có được Michelin Key hay không, thì khách hàng vẫn có thể đặt phòng thông qua website Michelin Guide. Michelin chưa nói rõ liệu một khách sạn có thể đạt được nhiều hơn một chìa khóa hay không nhưng ông Gwendal Poullennec, Giám đốc quốc tế của Michelin Guide, khẳng định rằng "chìa khóa" sẽ là dấu hiệu rõ ràng và đáng tin cậy cho du khách trong việc lựa chọn địa điểm lưu trú.

Ông Gwendal Poullennec cho biết sách hướng dẫn Michelin ban đầu được tạo ra để khai sáng cho du khách vào thời điểm còn thiếu thông tin. Ngày nay, Michelin Guide kiếm phần lớn tiền thông qua các lượt giới thiệu từ trang web của mình, nhận một euro cho mỗi lần đặt chỗ. Sắp tới, ông Poullennec thông tin rằng các khách sạn có thể sẽ trả hoa hồng cho Michelin khi đặt phòng thông qua trang web, đồng thời cam kết rằng đội ngũ biên tập và bán hàng sẽ hoạt động độc lập.

Năm 2023, Michelin Guide từng lần đầu tiên giới thiệu 9 khách sạn/khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Việt Nam. Đó là các khách sạn và khu nghỉ dưỡng: Zannier Hotels Bãi San Hô (Phú Yên), Sofitel Legend Metropole (Hà Nội), Amanoi (Ninh Thuận), Azerai Ke Ga Bay (Bình Thuận), Mia Resort Nha Trang (Khánh Hòa), Pilgrimage Village Boutique Resort (Thừa Thiên Huế), Six Senses Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), The Island Lodge (Tiền Giang) và The Myst Dong Khoi (TP.HCM).