Đà Nẵng công bố phương án cho thuê ngắn hạn 433 cơ sở nhà đất dôi dư

Theo đó, đợt này thành phố Đà Nẵng sẽ cho thuê ngăn hạn đối với 433 cơ sở nhà đất dôi dư được thành phố giao Trung tâm quản lý.
Thông tin về từng cơ sở nhà, đất gồm vị trí, diện tích, mục đích sử dụng, thời hạn thuê, giá khởi điểm và thời gian tiếp nhận, mở hồ sơ được công bố công khai tại Thông báo số 443/TB-TTPTQĐ của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng. Quy trình cho thuê được triển khai bảo đảm tính công khai, bình đẳng, minh bạch và đúng pháp luật.
Thông báo cũng lưu ý việc thuê khai thác ngắn hạn được thiết kế chặt chẽ, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến quy hoạch tổng thể cũng như phương án quản lý, sử dụng dài hạn của các cơ sở nhà, đất này.
Việc đưa quỹ nhà, đất dôi dư vào khai thác ngắn hạn nhằm giải quyết triệt để tình trạng tài sản công bị bỏ trống, xuống cấp, gây lãng phí nguồn lực đất đai. Chính sách này cũng tạo khung pháp lý minh bạch, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nhà đất có mặt bằng sạch để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật và thành phố.
Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng thông báo và mời các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu quan tâm, tìm hiểu danh mục, đăng ký tham gia thuê theo hướng dẫn tại mã QR, hoặc truy cập chuyên trang Cho thuê ngắn hạn của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng để theo dõi thông tin liên quan việc cho thuê ngắn hạn; xem thông tin chi tiết đối với từng cơ sở nhà, đất và gửi đề xuất mục đích sử dụng tại địa chỉ: https://ttptqd.danang.gov.vn/cho-thue-ngan-han.
Trước đó, ngày 07/10/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 68/CĐ-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính. Công điện chỉ rõ theo báo cáo của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ, Đà Nẵng là một trong 10 tỉnh, thành còn số lượng lớn (trên 500) cơ sở nhà đất dôi dư chưa hoàn thành khai thác, xử lý triệt để. Vì vậy, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đang quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ việc xử lý nhà đất dôi dư đưa vào khai thác nhằm phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, tránh lãng phí tài sản công.
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