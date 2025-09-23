Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026
Đào Ngọc Anh
23/09/2025, 23:36
Thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng sẽ trở thành tâm điểm của cộng đồng thể thao sức bền toàn cầu khi chính thức được công bố là địa điểm đăng cai giải 3 môn phối hợp IRONMAN cự ly toàn phần (IRONMAN Full-Distance Triathlon) vào ngày 10/5/2026...
Sự kiện IRONMAN cự ly toàn phần sẽ được tổ chức song song với giải đấu IRONMAN 70.3 Đà Nẵng quen thuộc, vốn đã trở thành một phần không thể thiếu của lịch thể thao thành phố kể từ năm 2015. Việc đăng cai giải đấu ở cự ly toàn phần không chỉ khẳng định vị thế của Đà Nẵng như một điểm đến thể thao hàng đầu mà còn góp phần nâng cao hình ảnh quốc gia trên bản đồ thể thao quốc tế.
https://www.youtube.com/embed/9-CzENHH3VI
Phát biểu tại họp báo, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh cam kết của chính quyền thành phố trong việc chuẩn bị một cách chu đáo và kỹ lưỡng. “Đà Nẵng sẽ chuẩn bị đầy đủ về hạ tầng, nhân lực và các phương án vận hành để đảm bảo giải đấu diễn ra theo đúng tiêu chuẩn cao nhất của IRONMAN. Việc đăng cai sự kiện này cũng là động lực lớn để thành phố nuôi dưỡng và phát triển phong trào thể thao cộng đồng, từ đó xây dựng một hệ sinh thái thể thao bền vững", Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết:
Trong khi đó, ông Jeff Edwards, Giám đốc điều hành khu vực châu Á của Tập đoàn IRONMAN, bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng tổ chức của Đà Nẵng. “Đà Nẵng đã chứng minh là một địa điểm tuyệt vời cho giải IRONMAN 70.3. Việc đăng cai giải đấu cự ly toàn phần là một bước tiến quan trọng, mang đến một thử thách lớn hơn cho các vận động viên. Chúng tôi tin rằng với cảnh quan tuyệt đẹp và sự hỗ trợ nhiệt tình từ chính quyền địa phương, IRONMAN toàn phần tại Đà Nẵng sẽ thành công rực rỡ.”
Giải đấu IRONMAN cự ly toàn phần bao gồm ba nội dung thi đấu cực kỳ thử thách:
Bơi: 3,8 km
Đạp xe: 180 km
Chạy bộ: 42,2 km (cự ly marathon)
Đây là những cự ly đòi hỏi sự bền bỉ, ý chí sắt đá và khả năng chịu đựng phi thường của các vận động viên. Sự kiện này không chỉ là cuộc tranh tài thể thao mà còn là cuộc chiến với chính bản thân, vượt qua giới hạn của sức chịu đựng và ý chí.
Ironman 70.3 Đà Nẵng 2025 - Điểm đến cho du lịch thể thao
15:18, 12/05/2025
Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN 70.3 lớn nhất Đông Nam Á
[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025
Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Hà Nội sẽ long trọng tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bắt đầu từ 6h30 và kết thúc lúc 10h.
[Video]: Giải cứu nghẹt thở 5 người dân mắc kẹt gần 2 ngày trong lũ dữ
5 người dân đi làm rừng tràm tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, bị cô lập gần 2 ngày, rơi vào tình trạng thiếu lương thực do nước lũ dâng cao...
Đà Nẵng khởi công khu tái định cư đầu tiên phục vụ siêu dự án đường sắt tốc độ cao
Sáng 19/8, tại phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ khởi công xây dựng Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Đây là dự án hạ tầng kỹ thuật nhóm C, công trình cấp III, nhằm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời thể hiện quyết tâm của Đà Nẵng trong việc đồng hành cùng Trung ương triển khai công trình trọng điểm quốc gia.
[Trực tiếp]: Lễ khởi công, khánh thành 250 công trình tiêu biểu trên cả nước chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
250 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành với tổng mức đầu tư khoảng 1.280 nghìn tỷ đồng...
Tăng trưởng Doanh thu & Lợi nhuận Bán lẻ Đa kênh nhờ AI
Ở số đầu tiên trong chuỗi series về “AI in Retail” (AI trong lĩnh vực bán lẻ), The WISE Talk số 14 với chủ đề “Tăng trưởng Doanh thu & Lợi nhuận Bán lẻ Đa kênh nhờ AI” phát sóng vào 14:00, Thứ Năm, ngày 14/8/2025 trên trang chủ VnEconomy…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: