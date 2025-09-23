Thứ Ba, 23/09/2025

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đào Ngọc Anh

23/09/2025, 23:36

Thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng sẽ trở thành tâm điểm của cộng đồng thể thao sức bền toàn cầu khi chính thức được công bố là địa điểm đăng cai giải 3 môn phối hợp IRONMAN cự ly toàn phần (IRONMAN Full-Distance Triathlon) vào ngày 10/5/2026...

Sự kiện IRONMAN cự ly toàn phần sẽ được tổ chức song song với giải đấu IRONMAN 70.3 Đà Nẵng quen thuộc, vốn đã trở thành một phần không thể thiếu của lịch thể thao thành phố kể từ năm 2015. Việc đăng cai giải đấu ở cự ly toàn phần không chỉ khẳng định vị thế của Đà Nẵng như một điểm đến thể thao hàng đầu mà còn góp phần nâng cao hình ảnh quốc gia trên bản đồ thể thao quốc tế.

https://www.youtube.com/embed/9-CzENHH3VI

Phát biểu tại họp báo, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh cam kết của chính quyền thành phố trong việc chuẩn bị một cách chu đáo và kỹ lưỡng. “Đà Nẵng sẽ chuẩn bị đầy đủ về hạ tầng, nhân lực và các phương án vận hành để đảm bảo giải đấu diễn ra theo đúng tiêu chuẩn cao nhất của IRONMAN. Việc đăng cai sự kiện này cũng là động lực lớn để thành phố nuôi dưỡng và phát triển phong trào thể thao cộng đồng, từ đó xây dựng một hệ sinh thái thể thao bền vững", Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết:

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: Quang Hiếu
Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: Quang Hiếu

Trong khi đó, ông Jeff Edwards, Giám đốc điều hành khu vực châu Á của Tập đoàn IRONMAN, bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng tổ chức của Đà Nẵng. “Đà Nẵng đã chứng minh là một địa điểm tuyệt vời cho giải IRONMAN 70.3. Việc đăng cai giải đấu cự ly toàn phần là một bước tiến quan trọng, mang đến một thử thách lớn hơn cho các vận động viên. Chúng tôi tin rằng với cảnh quan tuyệt đẹp và sự hỗ trợ nhiệt tình từ chính quyền địa phương, IRONMAN toàn phần tại Đà Nẵng sẽ thành công rực rỡ.”

Giải đấu IRONMAN cự ly toàn phần bao gồm ba nội dung thi đấu cực kỳ thử thách:

  • Bơi: 3,8 km
  • Đạp xe: 180 km
  • Chạy bộ: 42,2 km (cự ly marathon)

Đây là những cự ly đòi hỏi sự bền bỉ, ý chí sắt đá và khả năng chịu đựng phi thường của các vận động viên. Sự kiện này không chỉ là cuộc tranh tài thể thao mà còn là cuộc chiến với chính bản thân, vượt qua giới hạn của sức chịu đựng và ý chí.

Ironman 70.3 Đà Nẵng 2025 - Điểm đến cho du lịch thể thao

15:18, 12/05/2025

15:18, 12/05/2025

Ironman 70.3 Đà Nẵng 2025 - Điểm đến cho du lịch thể thao

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN 70.3 lớn nhất Đông Nam Á

11:13, 10/05/2025

11:13, 10/05/2025

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN 70.3 lớn nhất Đông Nam Á

Đà Nẵng IRONMAN

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Hà Nội sẽ long trọng tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bắt đầu từ 6h30 và kết thúc lúc 10h.

[Video]: Giải cứu nghẹt thở 5 người dân mắc kẹt gần 2 ngày trong lũ dữ

[Video]: Giải cứu nghẹt thở 5 người dân mắc kẹt gần 2 ngày trong lũ dữ

5 người dân đi làm rừng tràm tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, bị cô lập gần 2 ngày, rơi vào tình trạng thiếu lương thực do nước lũ dâng cao...

Đà Nẵng khởi công khu tái định cư đầu tiên phục vụ siêu dự án đường sắt tốc độ cao

Đà Nẵng khởi công khu tái định cư đầu tiên phục vụ siêu dự án đường sắt tốc độ cao

Sáng 19/8, tại phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ khởi công xây dựng Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Đây là dự án hạ tầng kỹ thuật nhóm C, công trình cấp III, nhằm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời thể hiện quyết tâm của Đà Nẵng trong việc đồng hành cùng Trung ương triển khai công trình trọng điểm quốc gia.

[Trực tiếp]: Lễ khởi công, khánh thành 250 công trình tiêu biểu trên cả nước chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

[Trực tiếp]: Lễ khởi công, khánh thành 250 công trình tiêu biểu trên cả nước chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

250 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành với tổng mức đầu tư khoảng 1.280 nghìn tỷ đồng...

VnEconomy