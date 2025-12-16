Những mắt xích thầm lặng tạo nên giải pháp chuyển phát uy tín, chất lượng của 247Express

Từ những trung tâm khai thác hơn 17.000 m2 tại Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.HCM và Cần Thơ đến đội ngũ 1.400+ phương tiện vận chuyển, 247Express đang từng bước chứng minh năng lực giao hàng chính xác nhờ hạ tầng, công nghệ hiện đại và quy trình vận hành chuyên nghiệp.

HẠ TẦNG TRẢI RỘNG: XƯƠNG SỐNG CỦA HỆ THỐNG GIAO NHẬN TOÀN QUỐC

Đi qua bất kỳ trung tâm khai thác nào của 247Express từ Hà Nội, Đà Nẵng đến Tp.HCM hay Cần Thơ, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những băng chuyền dài, những thùng hàng nối đuôi nhau, và đội ngũ vận hành làm việc với nhịp độ chính xác. Hệ thống hơn 200 bưu cục trải rộng 34 tỉnh thành là nơi tiếp nhận dòng chảy đơn hàng, trước khi được đưa vào 4 trung tâm khai thác quy mô hơn 17.000 m2 để xử lý theo tiêu chuẩn thống nhất.

Trung tâm khai thác miền Nam với dàn phương tiện của 247Express luôn sẵn sàng, giữ nhịp vận hành chính xác cho dòng chảy đơn hàng từ hơn 200 bưu cục trên toàn quốc.

Từng kho bãi đều được trang bị băng chuyền, máy phân loại, hệ thống quét mã và bộ công cụ hỗ trợ đóng gói - xả hàng - điều phối theo tiêu chuẩn thống nhất. Nhờ đó, các quy trình được rút ngắn đáng kể, giảm thiểu thời gian chờ, đồng thời tăng độ chính xác trong từng khâu tiếp nhận, phân loại và giao hàng.

Một mạng lưới như vậy cho phép hàng hóa di chuyển mạch lạc, rút ngắn thời gian xử lý và tối ưu hành trình di chuyển. Nhờ đó, khách hàng là người hưởng lợi trực tiếp: Đơn hàng đến nhanh hơn, đúng hẹn hơn. Đó cũng là lý do 247Express luôn đạt tỷ lệ giao thành công ngay lần đầu ở mức ấn tượng, đủ để thấy rõ sức mạnh của một hệ thống vận hành nhịp nhàng và tin cậy.

Sự đồng bộ của hạ tầng cũng tạo điều kiện để 247Express duy trì tốc độ giao hàng nhanh chỉ trong một ngày ở nhiều tuyến quan trọng. Trong ngành logistics - nơi mỗi phút đều mang ý nghĩa của chi phí và uy tín, năng lực vận hành được đảm bảo bằng nền tảng vật chất mạnh mẽ chính là lợi thế bền vững hiếm có.

QUY TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP: CHÌA KHÓA CHO TỐC ĐỘ XỬ LÝ ẤN TƯỢNG

Nhưng hạ tầng chỉ là một nửa câu chuyện. Bởi “xương sống” sẽ không thể hoạt động trơn tru nếu thiếu những nhịp vận hành phía sau. Ở trung tâm khai thác miền Nam, anh Lê Đức Toàn - Trưởng Trung tâm khai thác miền Nam, nhân sự đã gắn 17 năm với doanh nghiệp, đã nhìn thấy sự thay đổi của ngành giao nhận qua từng giai đoạn. “Tốc độ không chỉ nằm ở tốc độ giao hàng, mà ở sự vận hành nhịp nhàng từ xả hàng, phân loại đến lên xe. Tất cả để đảm bảo xe chạy đúng giờ” - anh chia sẻ.

Tốc độ ấy chính là nhịp điệu thống nhất của toàn bộ hệ thống. Từ kho đến tuyến, từ người xử lý đến người giao hàng, tất cả đều phải vận hành như một bảng mạch, để đảm bảo không một mắt xích nào bị chậm lại. Khi mọi quy trình được tối ưu và vận hành nhất quán, từng chuyến xe mới có thể rời kho đúng giờ; từng tuyến đường mới giữ được tính ổn định.

CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI: YẾU TỐ THEN CHỐT GIA TĂNG SỰ CHÍNH XÁC

Nếu hạ tầng và quy trình là bộ khung, thì công nghệ chính là “bộ não” điều khiển vận hành của 247Express. Tại bốn trung tâm khai thác trọng điểm, các hệ thống tự động hóa được đầu tư đồng bộ nhằm tối ưu từng điểm chạm trong chuỗi hoạt động. Công nghệ nhận dạng mã vạch thời gian thực giúp cập nhật tức thời mọi biến động của kiện hàng. Camera và hệ thống phân tích hình ảnh hỗ trợ công tác kiểm soát chất lượng trong quá trình vận chuyển. Các phần mềm theo dõi hành trình được thiết kế để giám sát kiện hàng từ lúc tiếp nhận đến lúc giao hoàn tất.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là hệ thống phân loại tự động với 12 ô chia chọn, có khả năng xử lý hàng nghìn kiện hàng mỗi giờ. Công nghệ cân đo tự động được tích hợp ngay trên băng chuyền, đảm bảo độ chính xác cao, kể cả với những bưu kiện có kích thước lớn, trọng lượng nặng. Nhờ tự động hóa, 247Express có thể tối ưu tới 30% nguồn lực nhân sự tại các trung tâm, đồng thời duy trì năng lực xử lý gần 2 triệu đơn hàng mỗi tháng.

Hệ thống băng chuyền tự động của 247Express sở hữu tính năng cân đo tự động với mức chính xác cao, đặc biệt đối với các bưu kiện lớn và nặng.

Công nghệ giúp doanh nghiệp vận hành không những nhanh hơn, mà còn thông minh hơn. Dòng chảy hàng hóa được duy trì thông suốt như một bảng mạch điện tử, nơi mọi điểm chạm đều kết nối, mọi quy trình đều được chuẩn hóa, mọi rủi ro đều được giảm thiểu bằng giám sát liên tục.

Hạ tầng hiện đại và công nghệ tự động hóa của 247Express là chìa khóa duy trì sự thông suốt cho dòng chảy hàng hóa - "bảng mạch" vận hành của kinh doanh.

Trong bối cảnh thị trường thay đổi chóng mặt, tinh thần “Mở Mạch Chuyển Mình” - thông điệp kỷ niệm 20 năm của 247Express, trở thành lời nhắc về sự cải tiến không ngừng. Anh Nguyễn Danh Trung, Giám đốc vùng Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Thông điệp này nhắc chúng tôi làm việc chất lượng hơn mỗi ngày, tạo ra những quy trình tối giản và giải pháp thông minh hơn để luôn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng”. Đó cũng là triết lý vận hành dẫn lối cho sự trưởng thành của 247Express trong hai thập kỷ qua.

Thành lập năm 2005, Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp chuyển phát dành cho khối khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam.

Với mạng lưới hơn 200 bưu cục phủ khắp hầu hết 34 tỉnh thành, trên toàn quốc cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nền tảng công nghệ thông minh, 247Express cung cấp đến khách hàng những giải pháp vận chuyển linh hoạt, tối ưu theo từng mô hình kinh doanh, đáp ứng nhu cầu từ nội địa đến quốc tế. Trong suốt hành trình 20 năm 247Express đã đồng hành và là sự lựa chọn đối tác vận chuyển tin cậy của hơn 20.000 khách hàng doanh nghiệp.