Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2021/TT- BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tại dự thảo Thông tư, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung một số chế độ, trong đó có mức lương cơ bản đối với lao động Việt Nam đi làm việc tại một số thị trường.

Cụ thể, tại thị trường châu Âu, đối với hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên, mức lương cơ bản từ 700 USD/tháng trở lên. Trường hợp nước tiếp nhận lao động quy định mức lương tối thiểu cao hơn 700 USD/tháng, thì áp dụng theo quy định của nước tiếp nhận.

Đối với hợp đồng lao động từ 6 tháng đến dưới 1 năm, lương cơ bản từ 900 USD/tháng trở lên; trường hợp nước tiếp nhận lao động quy định mức lương tối thiểu cao hơn 900 USD/tháng thì áp dụng theo quy định của nước tiếp nhận. Tiền làm thêm giờ theo quy định của nước tiếp nhận.

Với thị trường châu Mỹ, đối với hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên, mức lương cơ bản cũng được đề xuất tăng lên 600 USD/tháng trở lên; trường hợp nước tiếp nhận quy định mức lương tối thiểu cao hơn 600 USD/tháng, thì áp dụng theo quy định của nước tiếp nhận.

Đối với hợp đồng lao động từ 6 tháng đến dưới 1 năm, lương cơ bản từ 900 USD/tháng trở lên; trường hợp nước tiếp nhận quy định mức lương tối thiểu cao hơn mức này tháng thì áp dụng theo quy định của nước tiếp nhận.

Đối với thị trường Trung Quốc, Ma Cao (Trung Quốc), Bộ Nội vụ đề xuất người sử dụng lao động chi trả chi phí mua bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn lao động cho người lao động Việt Nam sang làm việc.

Đối với các nước khu vực Đông Nam Á, người lao động được tham gia các chế độ bảo hiểm theo quy định của nước tiếp nhận. Chi phí tham gia các chế độ bảo hiểm do người sử dụng lao động và người lao động chi trả theo quy định của nước tiếp nhận.

Đối với thị trường Malaysia, người sử dụng lao động chi trả các khoản chi phí sau: Chi phí xử lý hồ sơ, đặt cọc đảm bảo hợp đồng, giấy phép việc làm và tiền thuế theo quy định của Malaysia; tiền khám sàng lọc sức khỏe của người lao động tại Việt Nam và tiền khám sức khỏe cho người lao động (FOMEMA) tại nước này; tiền thị thực nhập cảnh một lần.

Việc sửa đổi các khoản chi phí này để phù hợp với quy định hiện hành của Malaysia và Thỏa thuận ký giữa Malaysia và Việt Nam ký tháng 8/2024.

Đối với ngành, nghề, công việc trên biển quốc tế, Bộ Nội vụ đề xuất bên nước ngoài tiếp nhận lao động chi trả vé máy bay lượt đi từ Việt Nam tới nơi nhập tàu và lượt về từ nơi xuống tàu về Việt Nam sau khi hoàn thành hợp đồng.

Bên nước ngoài tiếp nhận lao động có trách nhiệm bố trí phương tiện cho thuyền viên đi từ Việt Nam tới nơi nhập tàu và hồi hương; thanh toán chi phí hồi hương theo quy định của Công ước MLC 2006. Việc mở rộng đối tượng chi trả tiền vé máy bay cho người lao động phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cũng tại dự thảo Thông tư, Bộ Nội vụ cũng dự kiến sửa đổi mức trần giá dịch vụ theo hợp đồng môi giới. Theo đó, mức trần giá dịch vụ theo hợp đồng môi giới theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp dịch vụ với tổ chức, cá nhân trung gian nhưng không được vượt quá 0,5 tháng tiền lương theo hợp đồng của người lao động cho mỗi 12 tháng làm việc.

Trường hợp hợp đồng lao động có thời hạn làm việc từ 36 tháng trở lên, thì mức trần giá dịch vụ theo hợp đồng môi giới không quá 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng của người lao động.

Mức trần giá dịch vụ theo hợp đồng môi giới đối với một số thị trường, ngành, nghề, công việc cụ thể được quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư này.