Xuất khẩu sang Mỹ của Ấn Độ tăng bất chấp áp lực thuế quan

Hàng hóa Ấn Độ vẫn giữ được đà tăng tại thị trường Mỹ dù phải đối mặt với áp lực thuế quan...

Theo dữ liệu được Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ công bố ngày 15/12, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2025 của Ấn Độ tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024, lên 38,13 tỷ USD, nhờ đà cải thiện rõ rệt trong thương mại với Mỹ.

Thâm hụt thương mại hàng hóa - từng chạm kỷ lục khoảng 41,7 tỷ USD trong tháng 10 - đã thu hẹp còn 24,5 tỷ USD, thấp hơn dự báo 32 tỷ USD trong khảo sát của hãng tin Reuters và là mức thấp nhất 5 tháng.

Riêng xuất khẩu sang Mỹ tăng 22,6% trong tháng 11 lên 6,98 tỷ USD, vượt mức 6,31 tỷ USD của tháng trước, sau khi giảm 8,6% trong tháng 10 và 11,9% trong tháng 9. Diễn biến này cho thấy hàng hóa Ấn Độ vẫn giữ được đà tăng tại thị trường Mỹ dù phải đối mặt với áp lực thuế quan.

Tính cả hàng hóa và dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu tháng 11 tăng 15,52% lên 73,99 tỷ USD, nhờ các nhóm điện tử, đá quý - trang sức, hàng cơ khí và dệt may đồng loạt khởi sắc so với cùng kỳ năm trước.

Hồi cuối tháng 8, Mỹ áp thêm 25% thuế quan với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, nâng tổng mức thuế lên tối đa 50% - thuộc nhóm đối tác thương mại chịu thuế quan cao nhất của Mỹ. Dệt may, đá quý - trang sức và thủy sản là những nhóm hàng chịu tác động nặng nhất.

“Bất chấp những cơn gió ngược toàn cầu, Ấn Độ vẫn ghi nhận xuất khẩu tăng với 14/20 đối tác thương mại lớn, phản ánh mức độ đa dạng hóa ngày càng cao và khả năng chống chịu trong hoạt động thương mại đối ngoại”, ông Rajeev Juneja, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp PHD (PHDCCI), nhận định.

Đàm phán thương mại Mỹ - Ấn Độ đã diễn ra nhiều tháng nhưng đến nay vẫn chưa đạt thỏa thuận. Tuy nhiên, lập trường của hai bên đã có dấu hiệu mềm hơn, trong đó Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu có thể giảm thuế quan với Ấn Độ.

Theo dữ liệu từ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với Ấn Độ 45,8 tỷ USD trong năm 2024, tăng 5,9% so với năm 2023.

Để xoa dịu mối quan hệ với Washington, New Delhi đã tăng mua dầu và khí đốt từ Mỹ nhằm thu hẹp thặng dư thương mại với Mỹ. Nước này từng cam kết mua 25 tỷ USD năng lượng của Mỹ và tăng nhập khẩu quốc phòng. Dữ liệu từ Cục Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy xuất khẩu dầu thô Mỹ sang Ấn Độ tăng mạnh trong năm 2025, bình quân 9 tháng đầu 2025 đạt khoảng 321.000 thùng/ngày, cao hơn so với mức 236.000 USD thùng/ngày trong cùng kỳ năm 2024.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, tâm điểm đàm phán tập trung vào việc Ấn Độ mở cửa có chọn lọc cho một số nông sản Mỹ. Washington thúc giục New Delhi hạ thuế quan và các rào cản phi thuế quan với hàng hóa Mỹ, đồng thời mở cửa thị trường cho nông sản Mỹ, trong đó có đậu tương và lúa miến.

Ấn Độ cũng ghi nhận dấu hiệu chững lại ở một số đầu mối mua dầu Nga - vấn đề khiến Mỹ áp thuế quan trừng phạt bổ sung 25% với hàng hóa Ấn Độ hồi cuối tháng 8.

“Ấn Độ và Mỹ đã gần hoàn tất một thỏa thuận khung. Có cơ sở để kỳ vọng hai nước sẽ thống nhất được một thỏa thuận nhằm hạ các mức thuế quan đối ứng. Chúng tôi đang trao đổi theo hướng tích cực với Mỹ để xem có thể sớm chốt thỏa thuận hay không”, Thứ trưởng Thương mại Ấn Độ Rajesh Agrawal chia sẻ với truyền thông ngày 15/12.

Tuần trước, đoàn đàm phán do ông Agrawal dẫn đầu đã gặp Phó đại diện thương mại Mỹ Rick Switzer tại New Delhi để thảo luận thương mại song phương.