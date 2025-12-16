Giá vàng tụt khỏi đỉnh sau tin tốt về đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

Tiến bộ trong đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine có vẻ đang khiến nhu cầu phòng ngừa rủi ro suy yếu...

Giá vàng thế giới đã có thời điểm tăng hơn 50 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (15/12), nhưng sau đó chốt phiên với mức tăng khiêm tốn do nhu cầu phòng ngừa rủi ro giảm sút khi cuộc đàm phán giữa giới chức Mỹ và Ukraine nhằm chấm dứt chiến tranh đạt bước tiến.

Quỹ SPDR Gold Trust bán ròng trong lúc nhà đầu tư đợi công bố báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 5,6 USD/oz, tương đương tăng 0,13%, đạt 4.306,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng đạt gần 4.351 USD/oz, tương đương tăng hơn 1% so với mức chốt của tuần trước.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 2/2026 tăng 0,2%, đóng cửa ở mức 4.335,2 USD/oz.

Theo nhà phân tích Jim Wyckoff của trang Kitco News, tiến bộ trong đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine có vẻ đang khiến nhu cầu phòng ngừa rủi ro suy yếu. Ông nói thêm rằng nhiều nhà đầu tư cũng chốt lời sau khi giá vàng tăng mạnh trong tuần trước.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Ukraine, ông Steve Witkoff, nói rằng “đàm phán về Ukraine đã đạt được nhiều tiến bộ”. Một quan chức Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng hai bên đã tiến gần hơn tới việc tháo gỡ những bất đồng giữa Nga và Ukraine. Washington đang giữ vai trò trung gian tích cực nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài gần 4 năm giữa hai quốc gia láng giềng ở châu Âu.

Trước đó vào cuối tuần, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelenskiy nói rằng nước này sẵn sàng từ bỏ mục tiêu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để đổi lấy sự đảm bảo an ninh khác. Cổ phiếu các công ty công nghiệp quốc phòng châu Âu đã giảm mạnh trong phiên ngày thứ Hai do tuyên bố này của ông Zelenskiy.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 1,7 tấn vàng trong phiên đầu tuần, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.051,7 tấn - theo dữ liệu từ website của quỹ. Tuần trước, quỹ này mua ròng 2,8 tấn vàng.

Giá bạc tiếp tục tăng mạnh, với giá bạc giao ngay tăng gần 3,5%, đóng cửa ở mức 64,14 USD/oz. Hôm thứ Sáu tuần trước, giá bạc thiết lập kỷ lục ở mức 64,65 USD/oz.

“Giá bạc đang dẫn đầu nhóm kim loại quý về tốc độ tăng. Đến cuối năm, giá bạc có thể vượt 65 USD/oz, và tôi cho rằng vào đầu năm tới, giá bạc có thể đạt mức 70 USD/oz”, chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nhận định với Reuters.

Song song với việc dõi theo cuộc đàm phán hòa bình Nga - Ukraine, các nhà giao dịch còn đang chờ các số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ dự kiến công bố vào ngày thứ Ba, gồm báo cáo việc làm phi nông nghiệp và doanh thu bán lẻ. Những số liệu này sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc định hình đường đi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), từ đó tác động đến giá các tài sản như vàng.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng gần 80% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp vào tháng 1/2026. Vàng là tài sản không mang lãi suất nên lãi suất giảm là yếu tố có lợi cho giá vàng.

Đồng USD giảm giá trong phiên ngày thứ Hai, với chỉ số Dollar Index trượt hơn 0,1%, về dưới mức 98,3 điểm.

Khi mới mở cửa phiên giao dịch sáng nay (16/12) tại thị trường châu Á vào lúc hơn 6h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 2,6 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương tăng 0,06%, giao dịch ở mức 4.308,9 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương hơn 137 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.091 đồng (mua vào) và 26.401 đồng (bán ra), giảm 4 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.