Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất: Bước ngoặt trong công tác lãnh đạo và phát triển

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng ngày 9/10 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo để thông tin về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021-2025, đồng thời thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì họp báo. Cùng dự họp báo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư các đảng ủy trực thuộc; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương.
Thông báo những nội dung chủ yếu về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ Chính phủ theo mô hình tổ chức mới, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển KTXH năm 2025 và 5 năm 2021-2025; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Về kết quả Đại hội đảng bộ các cấp thuộc Đảng bộ Chính phủ, thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và đại hội của 51 đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 12 đến 13/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số 57 đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Thủ đô Hà Nội.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 có chủ đề là: "Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc".
Phương châm của Đại hội là: "Đoàn kết kỷ cương - Dân chủ đổi mới - Đột phá phát triển - Gần dân sát dân".
Tham dự Đại hội có 453 đại biểu (trong đó có 60 đại biểu đương nhiên, 157 đại biểu chính thức được chỉ định và 236 đại biểu bầu), đại diện cho trên 209.000 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ.
Đại biểu khách mời dự kiến có khoảng 120 Đại biểu. Đảng ủy Chính phủ trân trọng kính mời đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội; các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Chính phủ; lãnh đạo các Ban, cơ quan Trung ương; đại diện các Đảng ủy trực thuộc...
Nội dung chính của Đại hội bao gồm 2 phần: (1) Tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030.
(2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Về công tác xây dựng các dự thảo văn kiện, các dự thảo văn kiện trình Đại hội được xây dựng nghiêm túc, bài bản, khoa học, trí tuệ, dân chủ và theo đúng quy định, bao gồm: (1) Báo cáo chính trị; (2) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; (3) Nghị quyết Đại hội; (4) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất.
Dự thảo văn kiện Đại hội được lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Đảng bộ Chính phủ; xin ý kiến thẩm định của các ban, cơ quan Đảng Trung ương, các đảng ủy trực thuộc Trung ương; tiếp thu đầy đủ, sâu sắc các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại cuộc họp cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, đề án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội.
Về nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng, ngoài các đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đang công tác, sinh hoạt đảng tại Đảng bộ Chính phủ là đại biểu đương nhiên, Đảng bộ Chính phủ được Bộ Chính trị chỉ định 70 đại biểu chính thức, 12 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và sẽ công bố Quyết định tại Đại hội.
Về công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, ngay sau khi thành lập, Đảng ủy Chính phủ đã chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chỉ đạo ban hành Hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tuyên truyền những chủ đề lớn, nội dung trọng tâm từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ban hành định hướng tuyên truyền hằng tháng.
Đảng uỷ Chính phủ đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các cơ quan báo chí của các đảng ủy trực thuộc đã mở chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả đại hội đảng bộ các cấp; chuẩn bị đẩy mạnh tuyên truyền, trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ.
Về công tác hậu cần, lễ tân, an ninh, an toàn cho Đại hội, đến nay, công tác này đã và đang được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, an toàn, đảm bảo đúng quy định, bảo đảm tổ chức thành công Đại hội đai biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
