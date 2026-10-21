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Đề xuất quy định cấm trưng bày thuốc lá, giảm mức độ hiện diện của thuốc lá trên thị trường bán lẻ

Đ Đỗ Như

Dự thảo luật nhằm hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống tác hại của thuốc lá; bổ sung quy định “cấm trưng bày thuốc lá” nhằm loại bỏ hình thức quảng cáo gián tiếp thuốc lá, giảm mức độ hiện diện của thuốc lá trên thị trường bán lẻ...

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Sáng 21/10, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết dự án luật nhằm hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống tác hại của thuốc lá; bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật và phù hợp với bối cảnh thực tiễn.

Dự thảo luật đã sửa đổi, bổ sung một số quy định để cụ thể hóa các quy định về cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng theo tinh thần của Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội và một số nội dung để tăng cường phòng chống tác hại thuốc lá.

Bao gồm việc sửa đổi, bổ sung các khái niệm để làm căn cứ cho việc xác định sản phẩm và xử lý khi có hành vi vi phạm, trong đó có khái niệm thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng…, bao quát đầy đủ các sản phẩm thuốc lá đã được điều chỉnh bởi luật và bản chất của các loại thuốc lá.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Ngoài ra, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến thành phẩm hoàn chỉnh của thuốc lá cũng như từng bộ phận, nguyên liệu của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, hành vi trưng bày thuốc lá, hành vi bán thuốc lá trên môi trường điện tử….

Dự thảo luật đã bổ sung một số quy định để cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính; bao gồm việc sửa đổi, bổ sung quy định về kiểm soát sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp.

Đồng thời, bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với lĩnh vực cai nghiện thuốc lá để tăng cường sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động cai nghiện thuốc lá, đồng thời thay thế bằng các biện pháp quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật…

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh khẳng định Ủy ban tán thành mục đích, quan điểm, phạm vi sửa đổi luật.

Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị nghiên cứu, bổ sung việc giải thích “chất không chứa nicotine được sử dụng chuyên dùng cho các sản phẩm thuốc lá” trong khái niệm nguyên liệu thuốc lá, tránh tạo khoảng trống trong thực hiện quy định cấm khi Luật có hiệu lực thi hành.

Bên cạnh đó, Ủy ban cũng cơ bản tán thành với quy định “cấm trưng bày thuốc lá” tại khoản 5 Điều 9 nhằm loại bỏ hình thức quảng cáo gián tiếp thuốc lá, giảm mức độ hiện diện của thuốc lá trên thị trường bán lẻ, hạn chế tiếp cận của trẻ em và thanh thiếu niên đối với thuốc lá.

Về ghi nhãn, Ủy ban đề nghị bổ sung quy định theo hướng diện tích in cảnh báo sức khỏe phải chiếm ít nhất 85% diện tích mỗi mặt chính trước và mặt chính sau của bao, tút, hộp thuốc lá hoặc quy định lộ trình cụ thể đạt được mức tăng diện tích cảnh báo sức khỏe từ 85% đến 100%; đồng thời việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe phải bảo đảm gắn liền với bao bì thuốc lá, không bị che lấp bởi tem thuốc lá.

Về quy định quản lý kinh doanh thuốc lá và kiểm soát đầu tư sản xuất thuốc lá, báo cáo thẩm tra cho thấy Ủy ban tán thành việc giữ quy định về “giấy phép kinh doanh thuốc lá” để tiếp tục quản lý chặt chẽ kinh doanh, kiểm soát quy mô, sản lượng sản xuất đối với các sản phẩm thuốc lá truyền thống.

Về quy định bán thuốc lá, Ủy ban đề nghị sửa đổi theo hướng cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc lá có quyền từ chối bán thuốc lá nếu người mua không chứng minh được đủ tuổi mua thuốc lá.

Đồng thời, khi quy định cụ thể phương thức chứng minh tuổi người mua tại nghị định quy định chi tiết cần lưu ý nguyên tắc chỉ xử lý thông tin ở mức cần thiết cho mục đích xác minh tuổi người mua, bảo đảm phù hợp với pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.

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