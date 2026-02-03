Đề xuất cấm triệt để việc trưng bày thuốc lá tại các điểm bán hàng

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 03/02/2026
Nhật Dương
03/02/2026, 10:13
Chính sách mới đề xuất nghiêm cấm mọi hình thức trưng bày sản phẩm thuốc lá tại các điểm bán hàng, bao gồm thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Đồng thời, mở rộng một số địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn và tăng diện tích cảnh báo của mỗi mặt chính trước và mặt chính sau trên bao, tút, hộp thuốc lá...
Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Hồ sơ do Bộ Y tế xây dựng.
Theo Tờ trình xây dựng Luật, Bộ Y tế đề nghị bổ sung hành vi cấm kinh doanh, tàng trữ, quá cảnh, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp người sử dụng, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và thuốc lá mới khác.
Lý do là Luật Đầu tư vừa được Quốc hội thông qua vào tháng 12/2025 đã đưa thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vào danh mục hàng hóa cấm kinh doanh.
Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội cũng đã quy định: “Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, khí, chất gây nghiện, gây hại cho sức khỏe con người”.
Tuy nhiên, hiện nay Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá chưa có khái niệm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và chưa rõ chất gây nghiện, gây hại cho sức khỏe con người là sản phẩm gì; chưa quy định cấm chứa chấp, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại tài trợ, sử dụng các sản phẩm này.
Do vậy, nếu không khẩn trương thể chế hóa quy định cấm của Nghị quyết số 173/2024/QH15 vào Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá sẽ không bảo đảm tính nhất quán của hệ thống pháp luật, đặc biệt trong bối cảnh Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 173/2024/QH15 thể hiện rõ định hướng cấm toàn diện các sản phẩm này.
Đồng thời, Việt Nam khó thực hiện đầy đủ các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nghĩa vụ theo Công ước Khung WHO về Kiểm soát thuốc lá (FCTC), nhất là nguyên tắc phòng ngừa và bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trước các sản phẩm thuốc lá mới.
Một chính sách quan trọng nữa cũng được Bộ Y tế đề xuất là tăng cường các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá điếu, bao gồm cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán; mở rộng thêm các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn; tăng diện tích cảnh báo sức khỏe sức khỏe bằng chữ và hình ảnh của mỗi mặt chính trước và mặt chính sau trên bao, tút, hộp thuốc lá.
Về chính sách cấm cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc lá trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức, Bộ Y tế nêu quan điểm cấm triệt để việc trưng bày thuốc lá. Quy định cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc lá phải có giấy phép bán thuốc lá; những cá nhân bán thuốc lá tại cửa hàng, quán nước, quán cà phê, bán hàng rong... mà không có giấy phép như hiện nay phải bị xử lý vi phạm hành chính.
Khi cấp giấy phép bán thuốc lá cần có điều kiện về nơi trưng bày, như phải có tủ đựng thuốc lá riêng, bảo đảm yêu cầu không chung, lẫn với hàng hoá khác; tủ có cửa, rèm, mành kéo che kín, bảo đảm không quan sát được bao thuốc được khi đóng cửa tủ, và phải thường xuyên đóng cửa tủ sau khi mở để lấy thuốc lá.
Đối với chính sách mở rộng địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn, dự thảo Luật cụ thể hóa loại hình cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao theo quy định tại Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và theo quy định của Chính phủ thành địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong khuôn viên. Mở rộng địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà (không có phòng dành riêng cho người hút thuốc lá), trừ quán bar, karaoke, vũ trường.
Với chính sách tăng diện tích in cảnh báo trên bao bì thuốc lá, ở dự thảo lần này, Bộ Y tế đề xuất tăng diện tích nhãn cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh lên ít nhất 85% diện tích của mỗi mặt chính trước và mặt chính sau trên bao, tút, hộp thuốc lá.
Bộ Y tế lý giải, theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, diện tích in cảnh báo trên bao bì thuốc lá là 50% diện tích mặt trước và sau. Luật cũng giao Chính phủ quy định lộ trình tăng diện tích.
Tuy nhiên, Nghị định 77/2013/NĐ-CP chưa quy định lộ trình tăng cụ thể. Trong 13 năm qua, Việt Nam chưa tăng diện tích in cảnh báo, trong khi xu hướng của các quốc gia trên thế giới ngày càng tăng cường các biện pháp kiểm soát thuốc lá, trong đó có biện pháp tăng diện tích in cảnh báo.
Hiện nay, Việt Nam đang nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ diện tích in cảnh báo thấp nhất, trong khi hiện đã có 60 quốc gia có diện tích in cảnh báo từ 75% trở lên.
Do vậy, Bộ Y tế cho rằng giải pháp tăng diện tích nhãn cảnh báo sức khỏe lên 85% diện tích bao bì thuốc lá được xác định là giải pháp tối ưu cần được lựa chọn trong chính sách.
“Giải pháp này sẽ tác động đến nhận thức và hành vi của người dân, giúp giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, phù hợp với nghĩa vụ quốc tế, mà còn mang lại lợi ích cho sức khỏe cộng đồng và kinh tế - xã hội”, Bộ Y tế nêu trong tờ trình.
Mùa Xuân này – Xuân Bính Ngọ, mùa Xuân thứ 96 kể từ khi Đảng ta được thành lập (3/2/1930), sẽ đi vào lịch sử dân tộc với dấu ấn là mùa Xuân mở đầu và mở đường cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Doanh nghiệp sẽ được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội khi đang áp dụng thủ tục phục hồi theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản. Thời gian được tạm dừng đóng tối đa 12 tháng…
Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.Hồ Chí Minh là công trình hạ tầng thủy lợi trọng điểm của Thành phố, được triển khai nhằm kiểm soát tình trạng ngập úng do triều cường và lũ, đồng thời nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và nền địa chất yếu...
Năm 2025, ngành y tế ghi nhận những chuyển biến tích cực sau giai đoạn hậu Covid-19, với trọng tâm là cải cách mạnh thủ tục hành chính, đẩy nhanh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: