Diamond Properties bán 2,58 triệu cổ phiếu NVL, giảm sở hữu xuống 7,429%

Công ty Cổ phần Diamond Properties báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE).
Theo đó, Diamond Properties đã bán ra 2,58 triệu cổ phiếu trong tổng số 2,7 triệu cổ phiếu NVL đã đăng ký. Giao dịch thực hiện bằng phương thức thỏa thuận trong phiên 6/10/2026. Lý do không hoàn tất giao dịch là thay đổi kế hoạch.
Qua đó, Diamond Properties giảm sở hữu từ hơn 181 triệu cổ phiếu xuống hơn 178,44 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 7,536% xuống 7,429% vốn tại Novaland.
Theo dữ liệu trên HOSE, phiên 6/10 có 10.979.300 cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận có trị giá 111.465.276.000 đồng, tương ứng 10.152 đồng/cổ phiếu. Như vậy, Diamond Properties thu về hơn 26 tỷ.
Trong khi chốt phiên ngày 6/10, cổ phiếu NVL đóng cửa ở mức 10.400 đồng/cổ phiếu.
Được biết, ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch HĐQT của Novaland, cũng đồng thời là lãnh đạo tại Diamond Properties.
Trước đó, NVL cho biết hiện nay, công ty ghi nhận trên một số trang thông tin điện tử, nền tảng mạng xã hội và các kênh truyền thông đang xuất hiện và lan truyền các nội dung có tính chất khẳng định hoặc suy diễn cho rằng Novaland “phá sản”, “mất khả năng hoạt động” hoặc các thông tin khác có nội dung tương tự.
Novaland khẳng định các thông tin nêu trên không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý, hoạt động thực tế của công ty và có thể dẫn đến cách hiểu không đầy đủ hoặc sai lệch về tình hình của công ty.
Vừa qua, NVL công bố lợi nhuận sau thuế sơ bộ 9 tháng năm 2026 vượt dự báo cả năm 2026 nhờ tiến độ bàn giao nhanh hơn tại Victoria Village.
Cụ thể, NVL ghi nhận doanh thu thuần quý 3/2026 đạt hơn 5 nghìn tỷ đồng (gấp 3,3 lần so với cùng kỳ quý trước và gấp 3,0 lần so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1,1 nghìn tỷ đồng (+20% so với cùng kỳ quý trước; so với mức lỗ ròng 1,2 nghìn tỷ đồng ghi nhận trong quý 3/2025), chủ yếu nhờ hoạt động bàn giao tại Victoria Village (cao tầng) và Aqua City.
Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần đạt hơn 10 nghìn tỷ đồng (+85% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2,8 nghìn tỷ đồng (so với mức lỗ ròng 1,8 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng 2025).
Tính từ đầu năm đến nay, NVL đã bàn giao hơn 1.000 sản phẩm, chủ yếu tại Victoria Village (hơn 800 căn hộ) và Aqua City. Công ty cũng cho biết hơn 1.250 giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ hồng) đã được cấp tại các dự án.
VCSC cho biết lợi nhuận sau thuế sơ bộ 9 tháng 2026 vượt dự báo cả năm 2026 của VCSC, chủ yếu nhờ hoạt động bàn giao tích cực hơn kỳ vọng tại dự án Victoria Village, tuy nhiên số liệu lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số 9 tháng 2026 hiện chưa được công bố.
Do đó, trong Báo cáo Cập nhật NVL mới nhất của VCSC, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2026 sẽ đạt 1,9 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 sẽ đạt 1,75 nghìn tỷ đồng (đi ngang so với cùng kỳ năm trước).
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