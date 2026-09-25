Thứ Sáu, 25/09/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Công đoàn cơ sở NVL muốn bán 2,5 triệu cổ phiếu trước ngày chốt quyền

H Hà Anh

Ngày 30/09 là ngày giao dịch không hưởng quyền của đợt chào bán cổ phiếu NVL cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 33% số cổ phiếu đang lưu hành với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu).

Sơ đồ giá cổ phiếu NVL trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu NVL trên TradingView.

Công đoàn cơ sở NVL thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE).

Cụ thể: Công đoàn cơ sở NVL vừa đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu NVL nhằm phục vụ hoạt động của Công đoàn. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận, trong khoảng thời gian từ ngày 28/9 đến 26/10/2026.

Nếu thành công, Công đoàn Novaland sẽ giảm sở hữu từ 4,23 triệu cổ phiếu NVL, chiếm 0,176% vốn điều lệ xuống còn khoảng 1,73 triệu cổ phiếu, chiếm 0,072% vốn điều lệ.

Chốt phiên ngày 23/9, giá cổ phiếu NVL giảm 0,81% xuống 12.200 đồng/cổ phiếu, tạm tính mức giá này, Công đoàn cơ sở NVL thu về khoảng 30 tỷ đồng.

Được biết, NVL đã công bố kế hoạch chi tiết cho phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tương đương 33% số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại). 

Theo đó, NVL chào bán thêm tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu từ ngày 08/10/2026 đến ngày 29/10/2026. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 08/10/2026 đến ngày 26/10/2026.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng sẽ được công ty sử dụng cho mục đích như thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính, các khoản phải trả quá hạn của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty hoặc Tổ chức phát hành) và công ty con của Công ty (gồm Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal và Công ty TNHH No Va Thảo Điền) thông qua hình thức góp vốn vào công ty con.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

chào bán cổ phiếu VnEconomy chứng khoán VnEconomy Công đoàn cơ sở NVL VnEconomy nvl VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Nâng hạng thị trường, nâng chuẩn doanh nghiệp niêm yết

Nâng hạng thị trường, nâng chuẩn doanh nghiệp niêm yết

Việt Nam vừa được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường Mới nổi Thứ cấp kéo theo yêu cầu cao hơn về minh bạch và công bố thông tin. Trong khi đó, hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) cũng được yêu cầu nâng cao chất lượng thông tin, hướng tới làm rõ giá trị dài hạn của doanh nghiệp, tích hợp các yếu tố ESG và tăng cường đối thoại...

GEX thoái toàn bộ 5,16% vốn tại HAH chỉ sau một tháng

Trước đó, ngày 21/08/2026, GELEX đã mua thêm 413.600 cổ phiếu HAH, nâng số lượng sở hữu từ hơn 9,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,94% vốn, lên hơn 9,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,16% vốn, qua đó trở thành cổ đông lớn của HAH.

VnEconomy Xem thêm
Doanh nghiệp niêm yết Thị trường Đầu tư Quốc tế Khung pháp lý

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV
Làng nghề gỗ truyền thống đang từng bước hình thành chuỗi sản xuất theo hướng kinh tế xanh, tuần hoàn. Ảnh: Chu Khôi

VnEconomy Đổi thay ở làng gỗ truyền thống

Làng nghề gỗ truyền thống đang ngày càng khẳng định tay nghề trong từng đường đục, nét chạm; tìm hướng đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường và tận dụng phụ phẩm gỗ, từng bước hình thành chuỗi sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy