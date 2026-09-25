Công đoàn cơ sở NVL muốn bán 2,5 triệu cổ phiếu trước ngày chốt quyền

Công đoàn cơ sở NVL thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE).
Cụ thể: Công đoàn cơ sở NVL vừa đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu NVL nhằm phục vụ hoạt động của Công đoàn. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận, trong khoảng thời gian từ ngày 28/9 đến 26/10/2026.
Nếu thành công, Công đoàn Novaland sẽ giảm sở hữu từ 4,23 triệu cổ phiếu NVL, chiếm 0,176% vốn điều lệ xuống còn khoảng 1,73 triệu cổ phiếu, chiếm 0,072% vốn điều lệ.
Chốt phiên ngày 23/9, giá cổ phiếu NVL giảm 0,81% xuống 12.200 đồng/cổ phiếu, tạm tính mức giá này, Công đoàn cơ sở NVL thu về khoảng 30 tỷ đồng.
Được biết, NVL đã công bố kế hoạch chi tiết cho phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tương đương 33% số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại).
Theo đó, NVL chào bán thêm tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.
Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu từ ngày 08/10/2026 đến ngày 29/10/2026. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 08/10/2026 đến ngày 26/10/2026.
Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng sẽ được công ty sử dụng cho mục đích như thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính, các khoản phải trả quá hạn của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty hoặc Tổ chức phát hành) và công ty con của Công ty (gồm Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal và Công ty TNHH No Va Thảo Điền) thông qua hình thức góp vốn vào công ty con.
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