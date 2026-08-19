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NVL dự chi hơn 8.000 tỷ đồng để tất toán nợ trái phiếu

H Hà Anh

Theo phương án mới, Novaland dự kiến sử dụng tổng cộng 8.006,9 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào việc thanh toán gốc các khoản trái phiếu do công ty và các công ty con phát hành.

Sơ đồ giá cổ phiếu NVL trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu NVL trên TradingView.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ sung, làm rõ phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo phương án mới, Novaland dự kiến sử dụng tổng cộng 8.006,9 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào việc thanh toán gốc các khoản trái phiếu do công ty và các công ty con phát hành.

Cụ thể, Novaland dự kiến chi 5.953,3 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc của 13 mã trái phiếu do chính công ty phát hành, tùy theo thỏa thuận với các trái chủ. Danh sách gồm các mã NVLH2224006, NVLH2123010, NVLH2123014, NVLH2123009, NVLH2123007, NVLH2123011, NVLH2223008, NVLH2123013, NVLH2123003, NVLH2124002, NVLH2123006, NVLH2223007 và NVLH2224005.

Bên cạnh đó, Novaland dự kiến góp 916,3 tỷ đồng vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal. Nguồn vốn này được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc trái phiếu mã NSRCH2223001 của công ty con, qua đó xử lý các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính quá hạn.

Khoản vốn lớn thứ ba, 1.137,3 tỷ đồng, sẽ được Novaland rót vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền để thanh toán gốc trái phiếu mã NTDCH2227001 theo thỏa thuận với trái chủ.

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VnEconomy

Theo kế hoạch, các khoản thanh toán trên dự kiến được thực hiện trong quý 4/2026 đến quý 1/2027.

Novaland cho biết thời điểm và giá trị giải ngân cho từng mục đích có thể được điều chỉnh linh hoạt tùy tình hình thực tế, diễn biến thị trường và tiến độ thu xếp với các trái chủ.

Ngoài ra, NVL cho biết ngoài các nội dung bổ sung, làm rõ nêu trên, các nội dung còn lại tại Nghị quyết HĐQT số 34 trước đó không thay đổi và tiếp tục có hiệu lực.

Bên cạnh đó, NVL cũng thông qua việc bổ sung nghị quyết này sẽ được đưa vào hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để Novaland nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.

Về kết quả kinh doanh, NVL đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý 2/2026 đạt 969 tỷ đồng (+8% so với cùng kỳ quý trước và so với khoản lỗ ròng 161 tỷ đồng trong quý 2/2025), chủ yếu nhờ khoản lãi thoái vốn tại Công Ty TNHH Ngôi nhà Mega, Công Ty TNHH Mega Tie và An Phát. Doanh thu quý 2/2026 đạt 1,5 nghìn tỷ đồng (-58% so với cùng kỳ quý trước; -22% so với cùng kỳ năm trước), chủ yếu đến từ hoạt động bàn giao tại các dự án Sunrise Riverside, Victoria Village, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet và NovaWorld Ho Tram.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1,87 nghìn tỷ đồng (so với khoản lỗ ròng 604 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025), vượt dự báo cả năm 2026 của VCSC, chủ yếu nhờ khoản lãi thoái vốn ghi nhận trong quý 2 và chi phí tài chính thấp hơn dự kiến. VCSC nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng đối với dự báo lợi nhuận năm 2026 hiện tại, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Về dư nợ vay: Tỷ lệ nợ vay ròng/VCSH (được tính bằng nợ vay gộp trừ tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn, chia cho tổng VCSH)của NVL ở mức 102,6% vào cuối quý 2/2026, so với mức 105,9% vào cuối quý 1/2026 và mức 106,9% vào cuối năm 2025.

Đáng chú ý, tính đến cuối quý 2/2026, tổng nợ vay của NVL tăng 8% so với đầu năm, đạt 72,9 nghìn tỷ đồng, trong đó trái phiếu doanh nghiệp giảm 5% xuống 23,6 nghìn tỷ đồng, trong khi các khoản vay ngân hàng và nợ vay khác tăng 16% lên 49,3 nghìn tỷ đồng. Nợ vay đáo hạn trong vòng 12 tháng đạt 30,5 nghìn tỷ đồng, bao gồm 13,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

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