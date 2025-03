Điểm danh loạt doanh nghiệp dự báo lợi nhuận tăng bằng lần trong quý 1/2025

Chứng khoán MBS vừa đưa ra dự báo lợi nhuận toàn thị trường có thể ghi nhận mức tăng trưởng 17% so với cùng kỳ trong quý 1/2025 trên mức nền đang cao dần hỗ trợ bởi môi trường lãi suất thấp và sản xuất tiêu dùng tiếp tục phục hồi.

Trong quý 1/2025, lợi nhuận ngành ngân hàng dự báo tăng trưởng 15% so với cùng kỳ nhờ tín dụng đã bắt đầu tăng tốc ngay từ đầu năm. Các ngành đạt mức tăng trưởng lợi nhuận quý 1 nổi bật gồm Bất động sản tăng 719%, khu công nghiệp tăng 61%, năng lượng tăng 41%.

Một số ngành ước tính tăng trưởng lợi nhuận giảm như hàng không giảm 46% so với cùng kỳ do cùng kỳ năm ngoái có lợi nhuận đột biến hay dầu khí giảm 27% do giá dầu suy giảm so với cùng kỳ.

Ngành bất động sản tiếp tục duy trì đà bàn giao và ghi nhận ở các dự án, lợi nhuận tăng mạnh từ nền thấp năm ngoái. Tại TP. HCM, quỹ đất trở nên hạn chế ở các khu đô thị đã phát triển, kéo theo giá bán đất trung bình của các sản phẩm Bất động sản liền thổ tăng vọt, đồng thời dẫn đến chuyển dịch xu hướng nguồn cung sang các khu vực xa hơn, điển hình như nguồn cung dồi dào hơn tại khu vực phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Thủ Đức.

Tại Hà Nội, dự kiến nguồn cung đất liền thổ sẽ tiếp tục tăng trong năm 2025, tập trung tại khu vực ngoại thành như Đông Anh và Gia Lâm, đi kèm với đó là giá cả vẫn tăng nhờ hạ tầng phát triển. Trong Q1/2025, lợi nhuận của các doanh nghiệp bất động sản dự kiến đều có sự cải thiện so với cùng kỳ nhờ hoạt động bàn giao sản phẩm tốt hơn.

Trong khi một số doanh nghiệp Bất động sản phía Nam dự kiến bàn giao phần còn lại của một số dự án cao tầng (Privia - KDH, Akari - NLG) hay số ít sản phẩm Bất động sản liền thổ (Gem Sky World - DXG) giúp kết quả chỉ cải thiện từ mức nền thấp, thậm chí âm (NLG) của năm ngoái; thì VHM lại được kỳ vọng tìm kiếm động lực tăng trưởng lợi nhuận đột biến trên nền cũ phần lớn nhờ ghi nhận bàn giao một số dự án khu vực phía Bắc như Royal Island, Ocean Park 2&3 hay Golden Avenue.

Ngành Bất động sản khu công nghiệp hưởng lợi từ dòng vốn FDI trở lại. Sau khi tăng trưởng chậm vào cuối 2024, dòng vốn FDI đang tăng trở lại trong đầu năm 2025 với FDI đăng ký và giải ngân tăng trưởng lần lượt 35,5% và 5,4% so với cùng kỳ. Kỳ vọng dòng vốn FDI trong năm 2025 tiếp tục là điểm sáng nhờ xu hướng chuyển dịch sản xuất theo chiến lược “Trung Quốc+1” khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc ngày càng leo thang.

Kết quả kinh doanh quý 1/2025 của các doanh nghiệp Bất động sản Khu công nghiệp có sự phân hóa do thời điểm bàn giao đất khác nhau giữa các công ty. KBC và SZC có thể ghi nhận lợi nhuận cao nhờ bàn giao đất cho khách hàng lớn (KBC bàn giao 30 ha đất cho Goertek, SZC bàn giao 18 ha đất cho Tripod Việt Nam). IDC có thể ghi nhận lợi nhuận thấp hơn cùng kỳ do không còn lợi nhuận đột biến từ chuyển nhượng đất. Còn với BCM, các quý đầu năm thường ghi nhận lợi nhuận thấp.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp nhóm bất động sản dự kiến lợi nhuận tăng trưởng bằng lần trong quý 1/2025. Đầu tiên là KBC, tại mảng Khu công nghiệp, KBC có thể bàn giao 30 ha đất tại KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh cho Goertek. Tại mảng khu đô thị, nhà ở xã hội tiếp tục đóng góp chính vào doanh thu của công ty với biên LNG thấp 12%. Lợi nhuận dự kiến tăng 528% trong quý 1/2025.

VHM lợi nhuận quý 1/2025 tăng trưởng đột biến 738% trên mức nền thấp cùng kỳ năm ngoái nhờ ghi nhận lợi nhuận từ dự án Royal Island, OCP2&3, Grand Park và Golden Avenue.

KDH ước tính lợi nhuận tăng 247%. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục bàn giao các sản phẩm còn lại của The Privia trong Q1/25 (khoảng 400 căn), hỗ trợ lợi nhuận của doanh nghiệp. Lợi nhuận ước tính sẽ thấp hơn quý trước do số lượng sản phẩm bàn giao thấp hơn.

Trong quý 1/2025, NLG tiếp tục bàn giao các sản phẩm còn lại thuộc dự án Akari City giai đoạn 2 (tổng 1700 căn, đã bàn giao 1448 căn trong 2024), đồng thời bàn giao các dự án Nam Long Cần Thơ và số ít tại Southgate. Lợi nhuận dự kiến thấp hơn so với quý trước nhưng cải thiện từ mức âm của cùng kỳ năm trước, tăng 217%.

Với vận tải, trong Q1/2025, lợi nhuận ròng của HAH sẽ tiếp tục giữ đà tăng trưởng mạnh mẽ, tăng 328% do so với mức nền thấp của Q1/2024; HAH bổ sung thêm 1 tàu mới với mục đích cho thuê định hạn khi giá cho thuê tàu kích cỡ 1700 - 1800 TEUs có xu hướng giữ ở mức cao và tăng nhẹ so với đầu năm, ước tính giá cho thuê ở mức khoảng 20.000 USD/ngày/tàu, qua đó giúp doanh thu cho thuê tàu tiếp tục tăng và Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tốt góp phần thúc đẩy doanh thu tự khai thác tàu và khai thác cảng của doanh nghiệp.