Đoàn khách quốc tế đầu tiên rất vui mừng khi trở lại Quảng Nam

Sau gần 2 năm ngành du lịch tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong các ngày 20 - 22/11/2021, những đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Quảng Nam đều cảm thấy rất an tâm, thoải mái thích thú với những trải nghiệm khi tham quan Phố cổ Hội An và Khu đền Tháp Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên) - hai trong số những địa danh nổi tiếng của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới.

Ông Svendsen Stein đến từ Na Uy cho biết: “Rất may mắn khi là một trong những người khách đầu tiên trong đoàn đến với Quảng Nam sau thời gian dài địa phương tạm thời đóng cửa. Cảm ơn chính quyền và các bên liên quan đã hỗ trợ để chương trình thí điểm này được thực hiện. Theo dự báo thời tiết trời sẽ mưa nhưng khi đoàn đến thì trời nắng suốt 2 ngày qua, đây là một tín hiệu tốt hứa hẹn một kỳ nghỉ đáng nhớ”.

Anh Brian Price, du khách Mỹ, một trong số 40 du khách đi tham quan Hội An sáng ngày 20/11, cho biết: “Tôi rất mừng vì Chính phủ Việt Nam đã đón khách quốc tế trở lại. Thật tốt khi mở cửa lại cho du khách như thế này. Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi việc mở cửa lại diễn ra hơi chậm vì có rất nhiều người cũng muốn đi du lịch và thăm người thân tại Việt Nam giống như tôi”.

Với tinh thần đặt an toàn phòng chống dịch lên trên hết, các đoàn khách đến các điểm tham quan được chia thành các nhóm và di chuyển theo lộ trình cụ thể để đảm bảo giãn cách. Tại các điểm tham quan Phố cổ Hội An và Khu đền Tháp Mỹ Sơn, bên cạnh thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng chống dịch, chính quyền thành phố Hội An và huyện Duy Xuyên đã triển khai lực lượng điều tiết, không để khách lẻ, khách tự do có mặt cùng lúc với đoàn khách nước ngoài trong các điểm tham quan.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Hội An, cho biết: “Thành phố rất khẩn trương trong công tác chuẩn bị, trong đó đặt yêu cầu an toàn phòng, chống dịch Covid-19 lên trên hết. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị đủ các điều kiện để phục vụ khách tham quan, mong muốn khách sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nhất, ấn tượng nhất về vùng đất, văn hóa - con người Hội An”.

Ngoài thời gian đi tham quan các danh lam thắng cảnh của tỉnh Quảng Nam, trong thời gian 7 ngày, các đoàn khách nghỉ tại Khu nghỉ dưỡng Hoiana. Với ưu thế về cơ sở vật chất, khách sạn 5 sao này được dành toàn bộ để phục vụ riêng cho đoàn khách hộ chiếu vaccine. Khách sạn New World Hoiana có quy mô gồm 476 phòng, một nhà hàng với sức chứa hơn 300 khách, câu lạc bộ thể thao và bể bơi ngoài trời. Trong chương trình nghỉ dưỡng 7 ngày, du khách cũng có thể lựa chọn tắm biển hoặc chơi golf trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng, bên cạnh việc có thể tham gia vào các tour với lịch trình định sẵn được phê duyệt bởi cơ quan chức năng.

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Hoiana đã đưa ra các phương án phân luồng khách, nhân viên, tiến hành khử khuẩn, tăng cường các hoạt động không cần tiếp xúc trực tiếp, tổ chức đào tạo định kỳ thường xuyên… Những hoạt động này cũng nằm trong chương trình an toàn nâng cao của Hoiana, đã được khởi động từ tháng 9/2021 nhằm đảm bảo trải nghiệm du lịch an toàn cho du khách và toàn thể nhân viên tại Hoiana.

Ông Steven Wolstenholme, Chủ tịch kiêm CEO của Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana khẳng định: "Đây là những bước khởi động tích cực đầu tiên sau gần 2 năm để du lịch quốc tế có thể dần mở cửa trở lại. Tôi hy vọng từ nay tới tết Dương lịch, chúng ta có thể tiếp đón được nhiều đoàn khách du lịch quốc tế tới Quảng Nam hơn".

Đây là những đoàn du khách nước ngoài đầu tiên trở lại tỉnh Quảng Nam nói riêng và Việt Nam nói chung, sau gần 2 năm qua ngành du lịch phải tạm ngừng đón khách quốc tế do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Từ việc tổ chức đón tiếp chu đáo, an toàn các đoàn khách này, hy vọng đây sẽ là căn cứ để các địa phương khác xây dựng các quy trình “chuẩn” trong việc đón khách quốc tế trở lại trong thời gian sắp tới.