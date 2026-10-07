Thu nhập bình quân tháng của lao động ngành xây dựng tăng đáng kể

Quý 3/2026, thu nhập bình quân tháng của người lao động đạt 9,2 triệu đồng, tăng 215,5 nghìn đồng so với quý trước, và tăng 823,8 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.
Cơ quan Thống kê lý giải, thu nhập lao động làm công hưởng lương tăng một phần do mức lương cơ sở tăng từ 1/7/2026, từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng.
Thu nhập bình quân tháng của lao động nam đạt 10,3 triệu đồng, cao gấp 1,3 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (7,9 triệu đồng). Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị đạt 10,9 triệu đồng, cao gấp 1,4 lần khu vực nông thôn (8,0 triệu đồng).
So với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 3 năm nay là 9,9%, cao hơn mức tăng 9,6% của cùng kỳ năm 2025.
Theo Cục Thống kê, so với quý trước và cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 3/2026 tăng lên ở khu vực dịch vụ, công nghiệp và xây dựng.
Riêng khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, thu nhập bình quân tháng của người lao động giảm so với quý trước, nhưng tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 3, người lao động làm việc ở khu vực này có mức thu nhập bình quân tháng đạt 5,4 triệu đồng, giảm 77 nghìn đồng, tương ứng giảm 1,4% so với quý trước, và tăng 581 nghìn đồng, tương ứng tăng 12,0% so với cùng kỳ năm trước.
Trong khi đó, thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng cao nhất ở khu vực dịch vụ, đạt 10,9 triệu đồng, tăng 293 nghìn đồng, tương ứng tăng 2,8% so với quý trước và tăng 893 nghìn đồng, tương ứng tăng 9,0% so với cùng kỳ năm trước.
Khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 9,9 triệu đồng, tăng 188 nghìn đồng, tương ứng tăng 1,9% so với quý trước và tăng 820 nghìn đồng, tương ứng tăng 9,0% so với cùng kỳ năm trước.
Thực tế, thu nhập của người lao động trong lĩnh vực xây dựng tăng cũng được thể hiện rõ tại thị trường Hà Nội, nơi đang triển khai hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm.
Theo ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, khảo sát của đơn vị này cho thấy liên tiếp nhiều tháng qua, khối kỹ thuật - xây dựng vẫn giữ nguyên sự bứt phá biệt lập với mức thu nhập của kỹ sư, công nhân tay nghề cao và thợ lái máy chuyên nghiệp dao động từ 16 - 35 triệu đồng/tháng tùy theo vị trí công việc.
Hiện các đại dự án hạ tầng vẫn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, khiến cơn khát nhân lực thi công thực tế không hề hạ nhiệt, mà chuyển sang trạng thái cạnh tranh gay gắt đối với các vị trí kỹ sư, thợ tay nghề cao.
Thị trường cũng chuyển sang trạng thái tuyển dụng chọn lọc, ưu tiên ổn định lực lượng lao động hiện hữu, và chỉ bổ sung các vị trí kỹ sư, thợ tay nghề cao thực sự thiết yếu.
Với tiến độ dồn dập từ các dự án giao thông và hạ tầng trọng điểm như Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (đang đẩy nhanh thi công đường song hành), dự án Vành đai 2,5, hệ thống cầu vượt sông Hồng (Hồng Hà, Mễ Sở, Thượng Cát, Tứ Liên...), cùng các dự án đại đô thị lớn (như Thành phố thông minh Bắc Hà Nội, Vinhomes Global Gate Cổ Loa...) đang đẩy ngành xây dựng vào làn sóng cạnh tranh nhân lực.
Để thu hút và giữ chân lao động, nhiều nhà thầu cải thiện mức đãi ngộ thực tế, như kỹ sư xây dựng/giám sát đạt 15 - 35 triệu đồng/tháng, công nhân kỹ thuật và thợ vận hành máy móc chuyên nghiệp đạt từ 10 - 20 triệu đồng/tháng tùy tay nghề.
Trong bối cảnh mức chi phí sinh hoạt cao tại Thủ đô, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho rằng, muốn thu hút và giữ chân người lao động, các doanh nghiệp cần định vị dải lương tối thiểu rơi vào khoảng này để đảm bảo tính cạnh tranh.
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