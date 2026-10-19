Đổi mới du lịch Ninh Bình nhìn từ bài toán thực tiễn

9 tháng năm 2026, du lịch Ninh Bình đã vượt kế hoạch năm về cả lượng khách và doanh thu. Địa phương đón hơn 20,958 triệu lượt khách (trong đó có hơn 2,442 triệu lượt khách quốc tế), doanh thu du lịch đạt trên 21.979 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm lần lượt 4,79% và 9,89%...

Ảnh: Trung tâm Xúc tiến Du lịch Ninh Bình

Hai chỉ tiêu quan trọng được hoàn thành sớm cho thấy sức hút của điểm đến và tạo điều kiện thuận lợi để ngành tiếp tục tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Song song với phát triển sản phẩm du lịch, Ninh Bình hiện tiếp tục đầu tư hạ tầng tại các khu, điểm du lịch trọng điểm.

Các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch sinh thái Tràng An, Khu công viên văn hóa Tràng An và khu núi chùa Bái Đính... đang được rà soát, hoàn thiện hồ sơ, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công. Một số hạng mục thuộc dự án nạo vét tuyến giao thông thủy Bích Động - Hang Bụt và Thạch Bích - Thung Nắng đã hoàn thành để bàn giao đưa vào sử dụng.

Ông Phạm Hồng Biên, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Tam Sinh, cho biết trước đây tour Ninh Bình chủ yếu xoay quanh Tràng An, Tam Cốc, Bái Đính, Cúc Phương... Khi có thêm không gian biển thì các công ty lữ hành sẽ có nhiều cách ghép tour hơn, ví dụ kết hợp di sản - sinh thái - trải nghiệm biển - nghỉ dưỡng.

“Doanh nghiệp giờ đây có thể thiết kế tour 2 - 3 ngày hấp dẫn hơn, thay vì du khách đi Ninh Bình 1 ngày rồi về. Tuy nhiên, để doanh nghiệp bán tour tốt thì vẫn cần thêm sản phẩm cụ thể ở khu vực biển như: Điểm check-in, trải nghiệm, ăn uống, nghỉ dưỡng, dịch vụ vui chơi... Đồng thời, cần có thêm các khách sạn tiêu chuẩn và sức chứa lớn hơn để phục vụ khách MICE có nhu cầu đi biển,” ông Biên chia sẻ.

Khi có thêm không gian biển, Ninh Bình có điều kiện xây dựng các sản phẩm du lịch MICE. Ảnh: Hanoitourist

Ở góc độ nhà đầu tư, ông Hoàng Mạnh Quân, đại diện chủ đầu tư Legend Valley Country Club, cho biết sự quan tâm của tỉnh đối với phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư và cải cách hành chính đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai dự án du lịch, dịch vụ. Hiện nay, Legend Valley Country Club đang tập trung từng bước hoàn thiện Canyon Course 18 hố và đưa Legend Farm vào vận hành.

Đơn vị dự kiến sẽ đăng cai các giải đấu golf, sự kiện thể thao; phát triển thị trường khách du lịch kết hợp hội họp, khen thưởng, hội nghị, triển lãm (MICE) và mở rộng hợp tác với các đối tác lữ hành. Theo ông Quân, việc hợp tác với doanh nghiệp lữ hành sẽ tạo điều kiện kết nối dịch vụ trong quần thể với các điểm đến của tỉnh, mở rộng phạm vi trải nghiệm và cơ hội kinh doanh.

Một hướng đầu tư khác cũng đang được ngành du lịch tỉnh Ninh Bình chú trọng đó là việc ứng dụng công nghệ vào quản lý và phục vụ du khách. Ngành du lịch đã xây dựng đề xuất bổ sung dự án “Hệ thống dữ liệu số và AI phục vụ quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản - du lịch thông minh tỉnh Ninh Bình” vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Hiện 5 kiosk cung cấp thông tin được duy trì tại các khu du lịch trọng điểm, cùng 32 điểm phát wifi miễn phí. Chỉ tính riêng tháng 8/2026, hệ thống wifi miễn phí tại các điểm du lịch đã ghi nhận 12.901 lượt người dùng. Tỉnh cũng triển khai cổng du lịch thông minh “Ninhbinhtourisminfo”, xây dựng mã QR để hỗ trợ du khách tiếp cận thông tin thuận tiện hơn.

Ninh Bình chú trọng ứng dụng công nghệ vào quản lý và phục vụ du khách. Ảnh: VietjetAir

Bên cạnh phát triển hạ tầng và nền tảng công nghệ, Ninh Bình chú trọng nâng cao kỹ năng số cho doanh nghiệp và cộng đồng tham gia hoạt động du lịch. Mới đây, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai thông qua việc xây dựng bộ học liệu số du lịch gồm 12 clip, mã hóa QR để gửi đến các địa phương hướng dẫn kỹ năng số cho người dân và doanh nghiệp. Đến nay, gần 30 video clip thuộc chuỗi nội dung “Bình dân học vụ số” đã được xây dựng và đăng tải.

Tại hội nghị "Kết nối đổi mới sáng tạo trong du lịch Ninh Bình - Từ bài toán thực tiễn đến giải pháp và mô hình thử nghiệm" vừa qua, ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, nhấn mạnh: "Trong bối cảnh nhu cầu và kỳ vọng của du khách ngày càng cao, việc đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo ra những trải nghiệm khác biệt đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với ngành du lịch".

Từ những “bài toán thực tiễn” của các điểm đến, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, hội nghị đã tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm như: Đổi mới sáng tạo tại các điểm du lịch - Giải bài toán nâng cao trải nghiệm cho du khách; Quản lý điểm đến thông minh, bảo tồn di sản gắn liền với ứng dụng công nghệ hiện đại; Đổi mới sáng tạo tại các cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao - Tập trung tối ưu hóa vận hành, cá nhân hóa dịch vụ và ứng dụng các giải pháp chuyển đổi xanh, chuyển đổi số...

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: NBTV

Cùng với đó, hội nghị cũng giới thiệu mô hình thử nghiệm thực tiễn. Điển hình như Mô hình "Massage Vietnam", tiếp cận hướng đi mới về phát triển dòng sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe. Đây là một xu hướng đang rất phát triển và mở ra không gian tăng trưởng mới cho du lịch Ninh Bình.

Đặt ra bài toán phát triển điểm đến trong bối cảnh mới, ông Nguyễn Quyết Tâm, Đồng trưởng cộng đồng công nghệ du lịch - ẩm thực Techfest Việt Nam, Giám đốc Công ty VietISO, cho rằng các cơ sở lưu trú từ 3 - 5 sao cần có giải pháp gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách. Doanh nghiệp cần kết nối điểm tham quan với hệ sinh thái dịch vụ địa phương và nâng cao chất lượng phục vụ, hiệu quả vận hành điểm đến.

Tiến sĩ Vũ Việt Anh, Giám đốc Học viện Thành Công, chuyên gia hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, nhấn mạnh Ninh Bình cần hiểu rõ về nhu cầu của du khách. Từ đó, xây dựng các điểm đến thông minh, cơ sở lưu trú thông minh; phát triển các sản phẩm OCOP gắn với du lịch. Đặc biệt quan tâm đến du lịch sức khỏe, du lịch đêm nhằm kéo dài thời gian lưu trú.

Các chuyên gia tích cực thảo luận tại hội nghị "Kết nối đổi mới sáng tạo trong du lịch Ninh Bình - Từ bài toán thực tiễn đến giải pháp và mô hình thử nghiệm". Ảnh: NBTV

Trong chương trình hội nghị, tọa đàm kết nối “Bài toán của điểm đến - Giải pháp của doanh nghiệp” là không gian mở để các đơn vị quản lý, doanh nghiệp du lịch đặt câu hỏi, đưa ra nhu cầu thực tế và đối thoại trực tiếp với các đơn vị cung cấp giải pháp, các nhà khoa học nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác cụ thể. Qua đó, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ thử nghiệm các mô hình, giải pháp công nghệ mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển du lịch Ninh Bình theo hướng chất lượng - bền vững - hiện đại.