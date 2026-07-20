Ninh Bình phấn đấu đến năm 2030 có thêm 200 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên

Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tại tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn 2026 đến 2030 đang được triển khai với mục tiêu khơi dậy tiềm năng địa phương và nâng cao giá trị nông sản. Đây được xem là đòn bẩy chiến lược để thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập hiện nay...

Ảnh minh họa do AI khởi tạo.

Nhìn lại quá trình đã qua, chương trình OCOP tại Ninh Bình đã góp phần hình thành nên nhiều thương hiệu đặc trưng và cải thiện đáng kể thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, thực tế vẫn tồn tại những hạn chế như quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, sự liên kết theo chuỗi giá trị chưa cao, cùng với đó là việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số chưa thực sự tương xứng với tiềm năng hiện có.

Các sản phẩm OCOP địa phương: Ảnh: Thanh Nguyễn.

Để giải quyết những vấn đề này, trong giai đoạn 2026 đến 2030, tỉnh Ninh Bình đặt ra những mục tiêu cụ thể. Theo đó, phấn đấu phát triển thêm khoảng 200 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 4 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia. Bên cạnh đó, ít nhất 50% sản phẩm đã được công nhận sẽ được củng cố và nâng cấp toàn diện về chất lượng, mẫu mã, bao bì và giá trị thương mại.

Về cơ cấu chủ thể, tỉnh hướng tới mục tiêu từ 10% đến 20% đơn vị tham gia là hợp tác xã và từ 5% đến 10% là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm tạo tiền đề hình thành các chuỗi liên kết bền vững.

Đặc biệt, việc ứng dụng chuyển đổi số được xác định là giải pháp đột phá. 100% sản phẩm OCOP, ngoại trừ nhóm dịch vụ du lịch, sẽ được gắn tem điện tử hoặc mã QR để truy xuất nguồn gốc, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận thông tin, nâng cao tính minh bạch và uy tín của sản phẩm.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu ít nhất 70% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại như sàn thương mại điện tử và các nền tảng số. Để đảm bảo nguồn nhân lực, 100% cán bộ quản lý và các chủ thể tham gia sẽ được đào tạo chuyên sâu về quản trị, xây dựng thương hiệu và kỹ năng tiếp thị số.

Tranh lá bồ đề sản phẩm OCOP 5 sao: Ảnh: Hợp tác xã Sinh Dược.

Để hiện thực hóa các kế hoạch này, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành và địa phương trong việc đánh giá, phân hạng sản phẩm. Các cấp, các ngành cũng sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp về khoa học công nghệ, hỗ trợ tín dụng và xúc tiến thương mại.

Việc kết hợp phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch nông thôn và bảo tồn văn hóa truyền thống được kỳ vọng sẽ tạo thêm sinh kế cho người dân, đưa kinh tế nông thôn Ninh Bình bước sang một giai đoạn phát triển mới bền vững và thịnh vượng hơn.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Ninh Bình xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, việc phát triển vùng nguyên liệu ổn định và áp dụng kinh tế tuần hoàn được coi là nền tảng. Các chủ thể OCOP được khuyến khích liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, giúp sản phẩm có chất lượng đồng đều và tăng tính cạnh tranh.

Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào bảo quản và chế biến sâu sẽ giúp nông sản Ninh Bình không chỉ đáp ứng nhu cầu nội địa mà còn hướng đến thị trường xuất khẩu.

Công tác xúc tiến thương mại cũng sẽ được đẩy mạnh thông qua các hội chợ và hội nghị kết nối cung cầu. Tỉnh chú trọng xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, phát triển các sản phẩm gắn với chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu tập thể. Điều này giúp nâng tầm giá trị nông sản đặc trưng, khẳng định uy tín của thương hiệu Ninh Bình trên bản đồ nông nghiệp quốc gia.

Với sự đồng thuận từ chính quyền đến người dân, chương trình OCOP được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển mình toàn diện, biến lợi thế địa phương thành động lực tăng trưởng kinh tế bền vững cho toàn tỉnh.