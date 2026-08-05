Ninh Bình: Hình thành không gian du lịch quy mô lớn với 3 vùng sinh thái núi - biển - đồng bằng

Ngày 4/8, Ban tổ chức World Travel Awards (WTA) công bố danh sách đề cử các hạng mục giải thưởng khu vực châu Á năm 2026. Ninh Bình góp mặt tại hạng mục "Asia's Leading Emerging Tourism Destination 2026" (Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á 2026)...

Nhà thờ đổ Hải Lý - công trình kiến trúc ven biển nổi tiếng - thuộc không gian phát triển mới của tỉnh Ninh Bình. Ảnh: DulichVN

Được mệnh danh là "Giải Oscar của ngành du lịch thế giới", WTA là hệ thống giải thưởng uy tín hàng đầu nhằm tôn vinh những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực du lịch và lữ hành toàn cầu. Việc Ninh Bình góp mặt tại đề cử năm nay là minh chứng rõ nét cho nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc xây dựng thương hiệu du lịch mang tầm quốc tế.

Trong đó, "Asia's Leading Emerging Tourism Destination 2026" là hạng mục dành cho các điểm đến có tốc độ phát triển nổi bật, sở hữu tiềm năng lớn, sức hấp dẫn ngày càng gia tăng đối với du khách. Đồng thời được cộng đồng du lịch quốc tế ghi nhận về định hướng phát triển bền vững, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực.

Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, Ninh Bình hình thành không gian du lịch quy mô lớn với 3 vùng sinh thái núi - đồng bằng - ven biển. Đây là cơ sở để địa phương phát triển các sản phẩm đa dạng, từ du lịch di sản, sinh thái, nghỉ dưỡng, biển đến cộng đồng, nông nghiệp, văn hóa và trải nghiệm.

Ninh Bình sở hữu Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Toàn tỉnh Ninh Bình hiện có 1.106 di tích đã được xếp hạng, gồm 8 di tích quốc gia đặc biệt, 264 di tích quốc gia và 834 di tích cấp tỉnh.

Ninh Bình giờ đây hội tụ 3 vùng sinh thái núi - đồng bằng - ven biển. Ảnh: Tripadvisor

Cùng với hệ thống di tích vật thể, Ninh Bình còn sở hữu kho tàng di sản văn hóa phi vật thể phong phú, với 39 di sản được công nhận cấp quốc gia và di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO ghi danh. Những loại hình nghệ thuật dân gian như Xẩm, Chèo, Ca trù, hát Dậm Quyển Sơn, Trống quân cùng hệ thống lễ hội truyền thống tiếp tục được gìn giữ, trao truyền và phát huy trong đời sống cộng đồng.

Đặc biệt, văn hóa ẩm thực cũng đang được nhìn nhận như một thành tố quan trọng cấu thành sản phẩm du lịch. Thịt dê, cơm cháy, rượu Kim Sơn, phở Nam Định, bún đũa, cá kho Nhân Hậu, chuối ngự Đại Hoàng, nem nắm Giao Thủy, bánh cuốn làng Kênh... đang góp phần tạo nên những trải nghiệm gần gũi, sinh động về văn hóa địa phương.

Trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu, Ninh Bình đang đẩy nhanh quá trình tạo dựng hệ sinh thái du lịch thông minh. Đến nay, ứng dụng Ninhbinhtourisminfo đã tích hợp dữ liệu gồm 43 điểm tham quan, 229 cơ sở lưu trú, 106 nhà hàng, 31 điểm mua sắm và 49 điểm vui chơi giải trí. Các tính năng bản đồ số, đánh giá dịch vụ, xây dựng lịch trình và hỗ trợ trực tuyến không chỉ giúp du khách thuận tiện hơn, mà còn tạo nguồn dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành du lịch.

Từ những giá trị đó, những năm gần đây, địa phương liên tục được các tổ chức, tạp chí và nền tảng du lịch quốc tế như TripAdvisor, Booking.com, Forbes Travel Guide, Condé Nast Traveler, Travel + Leisure, Wanderlust... bình chọn là điểm đến hấp dẫn. Người dân cũng ngày càng trở thành chủ thể cung cấp dịch vụ, kể câu chuyện văn hóa và trực tiếp hưởng lợi từ du lịch.

Cùng với hệ thống di tích vật thể, Ninh Bình còn sở hữu kho tàng di sản văn hóa phi vật thể phong phú. Ảnh: Roots Abroad

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, địa phương đang duy trì đà tăng trưởng được đánh giá ấn tượng. Trong tháng 7, toàn tỉnh ước đón gần 1,12 triệu lượt khách, tăng 23,53% so với cùng kỳ năm trước, gồm gần 921.000 lượt khách nội địa và hơn 195.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt gần 1.384 tỷ đồng, tăng 22,62%.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, Ninh Bình ước đón hơn 18,73 triệu lượt khách, tăng 23,34% so với cùng kỳ. Trong đó, khách nội địa đạt hơn 16,725 triệu lượt, khách quốc tế hơn 2,002 triệu lượt. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 19.348 tỷ đồng, tăng 21,8%.

Mặc dù kết quả 7 tháng đã đạt trên 90% kế hoạch được giao, Sở Du lịch cho rằng thời gian còn lại của năm vẫn đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng. Lượng khách tăng nhanh cần đi cùng với thời gian lưu trú dài hơn, mức chi tiêu cao hơn và sự cải thiện đồng đều về chất lượng dịch vụ tại các khu, điểm du lịch.

Với việc công bố Bộ nhận diện thương hiệu Khu Du lịch Giao Ninh và Bộ sản phẩm du lịch cộng đồng các xã ven biển đầu tháng 7, Ninh Bình công bố tuyến du lịch Thịnh Long - Quần Anh - Hành Thiện - Khu Du lịch Giao Ninh. Địa phương sẽ đầu tư xây dựng một số bãi biển đẹp làm động lực phát triển du lịch. Giai đoạn 2026-2030, tập trung xây dựng hạ tầng, hình thành 2 - 3 khu du lịch biển thương hiệu mạnh.

Lượng khách tăng nhanh cần đi cùng với thời gian lưu trú dài hơn, mức chi tiêu cao hơn. Ảnh: Crystal Bay

Đồng chí Bùi Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, cho biết: Cùng với tiếp tục phát huy thế mạnh của du lịch di sản, văn hóa, tâm linh và sinh thái, tỉnh tập trung phát triển du lịch biển, golf, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và các dịch vụ chất lượng cao. Các tuyến liên kết giữa vùng lõi di sản với Tam Chúc Kim Bảng, các sân golf, khu nghỉ dưỡng và khu vực ven biển sẽ giúp doanh nghiệp lữ hành xây dựng chương trình dài ngày, thay vì chủ yếu đưa khách tham quan trong thời gian ngắn.

Trước mắt, ngành đang chuẩn bị đón các doanh nghiệp lữ hành Nhật Bản đến khảo sát, tổ chức chương trình quảng bá tại Hoa Kỳ và tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế ITE TP. Hồ Chí Minh. Việc xúc tiến cần gắn với sản phẩm cụ thể và khả năng phục vụ thực tế, qua đó chuyển hoạt động quảng bá thành lượng khách và doanh thu.

Du lịch tỉnh Ninh Bình cũng sẽ tăng cường hợp tác với Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát huy hiệu quả hệ thống du lịch thông minh và các nền tảng truyền thông số. Theo bà Dương Thị Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt của du lịch tỉnh.

Thời gian tới, Hiệp hội Du lịch tỉnh tiếp tục vận động doanh nghiệp thực hiện Bộ tiêu chí VITA GREEN, phát triển sản phẩm gắn với di sản, sinh thái và văn hóa cộng đồng; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và các khu, điểm du lịch.