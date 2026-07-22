Ninh Bình xây dựng đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030

Với kết quả phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tỉnh tiếp tục bứt phá về tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phát triển hạ tầng chiến lược và chuẩn bị Đề án xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mang đặc trưng đô thị di sản vào năm 2030.

Xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mang đặc trưng đô thị di sản vào năm 2030.(Ảnh Sở du lịch Ninh Bình)

Theo Thông báo số 389/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 21/7/2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương trong nửa đầu năm 2026 ghi nhận nhiều điểm sáng nổi bật.

GRDP của tỉnh tăng 11,44%, vượt kịch bản tăng trưởng đề ra (11,38%), đứng đầu vùng Đồng bằng sông Hồng và xếp thứ hai trong số 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực khi khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,61%; công nghiệp - xây dựng tăng 16,52%; dịch vụ tăng 9,8%. Trong đó, công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng tới 27,26%.

Số liệu kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh Ninh Bình (đồ họa TXT)

Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch phục hồi mạnh mẽ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 21,4%; kim ngạch xuất khẩu tăng 52,3%, đạt hơn một nửa kế hoạch cả năm.

Đặc biệt, ngành du lịch tiếp tục khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn khi đón 17,6 triệu lượt khách, tăng 23,3%; doanh thu đạt gần 18 nghìn tỷ đồng, tăng 21,75%. Đây được đánh giá là nền tảng quan trọng để Ninh Bình phát triển kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng cao cấp.

Song song với tăng trưởng kinh tế, các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. PAR Index xếp thứ 4/34 địa phương; PCI thuộc nhóm 18 địa phương có năng lực cạnh tranh tốt nhất; chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) xếp thứ 18/34.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, với tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 3,1% và tỷ lệ hộ cận nghèo còn khoảng 2%.

Tuy nhiên, Chính phủ cũng chỉ ra nhiều hạn chế cần sớm khắc phục. Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm mới đạt hơn 34.636 tỷ đồng, tương đương 49,44% dự toán, thấp hơn mức bình quân cả nước. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt 24,7%, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân toàn quốc là 35,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa đồng đều, đặc biệt khu vực nông nghiệp còn đóng góp khiêm tốn vào tăng trưởng.

Để hoàn thành mục tiêu năm 2026, Phó Thủ tướng yêu cầu Ninh Bình rà soát lại kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng ngành, từng xã, phường; phân công lãnh đạo phụ trách từng địa bàn, bảo đảm nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả.

Ninh Bình cũng được yêu cầu tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, đồng thời phấn đấu đạt mức cao hơn để đóng góp lớn hơn vào tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách của cả nước.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tháo gỡ dứt điểm những dự án kéo dài liên quan đến đất đai, quy hoạch; quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng cuối năm.

Về định hướng phát triển dài hạn, Chính phủ yêu cầu tỉnh triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời khẩn trương chuẩn bị Đề án xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 với bản sắc là đô thị di sản thiên niên kỷ.

Trong lĩnh vực hạ tầng, tỉnh cần tập trung phát triển các trục giao thông chiến lược, nghiên cứu hình thành các khu kinh tế trọng điểm và kinh tế biển; ưu tiên đầu tư đường sắt tốc độ cao, cảng biển nước sâu gắn với đô thị biển, cảng du lịch biển và hạ tầng số.

Chính phủ cũng yêu cầu mở rộng liên kết không gian di sản giữa Tràng An – Bái Đính – Tam Chúc và các quần thể Hoa Lư – Phủ Dầy – Đền Trần – Phát Diệm – Xuân Thủy, tạo động lực phát triển chuỗi du lịch quy mô vùng.

Bên cạnh đó, Ninh Bình cần tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; xây dựng hệ thống dữ liệu số, bộ tiêu chí đánh giá cán bộ theo KPI; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên nền tảng dữ liệu số, phấn đấu giảm 50% thời gian giải quyết và 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong năm 2026 so với năm 2024.

Đối với lĩnh vực an sinh xã hội, Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương triển khai hiệu quả Đề án phát triển nhà ở cho thuê, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người lao động, tạo nền tảng thu hút đầu tư và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.