Ninh Bình: Ngành du lịch xác định trọng tâm nâng cao chất lượng sản phẩm

Số lượng du khách đến trong 9 tháng năm 2026 cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm và tạo thêm những trải nghiệm mới đáp ứng nhu cầu của du khách…

Ảnh minh họa: Vietjet Air

Sáng 28/9, Sở Du lịch Ninh Bình phối hợp với Tập đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức Chương trình thử nghiệm Tàu Cao cấp 6 sao, chuyên tuyến Hà Nội - Ninh Bình và ngược lại. Đoàn tàu được nghiên cứu, tổ chức theo hướng cao cấp, tiện nghi và giàu trải nghiệm, dự kiến gồm 14 toa, trong đó có các toa khách cao cấp và toa nhà hàng.

Theo chương trình dự kiến, sau khi đến ga Ninh Bình, đoàn sẽ tiếp tục tham quan Thung Ui, Cố đô Hoa Lư và Tuyệt Tịnh Cốc trước khi trở về Hà Nội. Qua đó, hành trình được thiết kế theo hướng không tách rời giữa vận chuyển và tham quan, mà từng chặng di chuyển đều trở thành một phần của trải nghiệm du lịch.

Thực tế, Ninh Bình có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển sản phẩm du lịch đường sắt. Là địa phương nằm trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, có kết nối trực tiếp với Hà Nội, Ninh Bình đồng thời sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch phong phú, cùng nhiều điểm du lịch sinh thái, văn hóa, làng nghề và không gian trải nghiệm đặc trưng. Từ ga Ninh Bình, du khách có thể tiếp tục kết nối với nhiều điểm đến trong tỉnh. Đây là điều kiện để hình thành các chương trình du lịch linh hoạt, từ tour trong ngày, chương trình nghỉ cuối tuần đến các hành trình lưu trú dài ngày.

Chương trình thử nghiệm Tàu Cao cấp 6 sao, chuyên tuyến Hà Nội - Ninh Bình và ngược lại. Ảnh: Vi vu Ninh Bình

Theo thống kê từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong tháng 9, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đón trên 962.000 lượt khách, tăng 27,72% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch nghỉ tại các cơ sở lưu trú đạt gần 283.000 lượt, tăng 19,59%; số ngày khách lưu trú đạt trên 328.000 ngày, tăng 15,25%. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt gần 1.124 tỉ đồng, tăng 18,61% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh đón trên 20,958 triệu lượt khách, tăng 25,54% so với cùng kỳ năm trước và vượt 4,79% kế hoạch năm. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 21.979 tỷ đồng, tăng 23,54% so với cùng kỳ và vượt 9,89% kế hoạch năm. Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu từ dịch vụ nhà hàng đạt trên 10.853 tỷ đồng; quà lưu niệm gần 2.493 tỷ đồng; dịch vụ lưu trú gần 1.658 tỷ đồng, vé tham quan gần 1.450 tỷ đồng…

Cùng với duy trì tăng trưởng, trong tháng 9, tỉnh tiếp tục triển khai các định hướng, chính sách nhằm mở rộng không gian và nâng cao giá trị điểm đến. Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. UBND tỉnh đồng thời ban hành các quyết định về phát triển tài nguyên, điểm đến, trong đó công nhận Vườn quốc gia Xuân Thủy và Khu chứng tích biến đổi khí hậu Nhà thờ biển Hải Lý là điểm du lịch.

Trên nền tảng đó, Đề án “Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” định hướng phát triển sản phẩm đa dạng, chuyên sâu, chất lượng cao, mang bản sắc địa phương. Việc hình thành chuỗi sản phẩm kết hợp tham quan với nghệ thuật biểu diễn, trải nghiệm làng nghề, ẩm thực, mua sắm và hoạt động văn hóa về đêm góp phần chuyển lợi thế tài nguyên thành trải nghiệm cụ thể, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của du khách.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh Ninh Bình đón trên 20,958 triệu lượt khách. Ảnh: Trung tâm Xúc tiến Du lịch Ninh Bình

Gắn định hướng này với chỉ tiêu năm 2026, một hướng quảng bá, xúc tiến đang được ngành du lịch Ninh Bình chú trọng là đưa các đoàn doanh nghiệp lữ hành, báo chí và những người có sức ảnh hưởng trên môi trường số trực tiếp trải nghiệm sản phẩm du lịch của tỉnh.

Tới nay, tỉnh đã phối hợp, đón tiếp trên 50 đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan, kết nối. Hoạt động này không chỉ tạo cơ hội giới thiệu trực tiếp các điểm đến mà còn giúp doanh nghiệp lữ hành khảo sát, đánh giá chất lượng dịch vụ, từ đó hình thành các chương trình tour phù hợp với nhu cầu thị trường.

Có thể thấy, cùng với sự gia tăng về lượng khách và doanh thu, hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Ninh Bình đang chuyển mạnh theo hướng chuyên nghiệp, đa kênh, ứng dụng công nghệ số. Từ quảng bá tại hội chợ, sự kiện, xúc tiến ở nước ngoài đến truyền thông trên mạng xã hội, tổ chức famtrip, presstrip, kết nối doanh nghiệp và xây dựng sản phẩm mới, các phương thức đang được triển khai bổ trợ cho nhau, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi.

Tuy nhiên, sự bùng nổ về số lượng điểm đến và lượng khách cũng đặt ra áp lực không nhỏ đối với chất lượng nguồn nhân lực. Thống kê từ Sở Du lịch Ninh Bình cho thấy, tổng số lao động trong ngành dịch vụ du lịch trên địa bàn hiện ước đạt trên 41.000 người, trong đó lao động trực tiếp chiếm khoảng 34%. Theo đánh giá chung, tỉnh Ninh Bình vẫn đang thiếu trầm trọng nhân lực chất lượng cao.

Nhận diện rõ điểm nghẽn này, ngành du lịch Ninh Bình đã và đang triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực theo hướng sát thực tế công việc. Từ đầu năm 2026 đến nay, Sở Du lịch Ninh Bình đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân, quản lý điều hành cơ sở lưu trú, nghiệp vụ buồng và du lịch cộng đồng cho hàng trăm học viên, nhất là tại khu vực ven biển.

Giao diện ứng dụng NinhBinhTourismInfo. Ảnh chụp màn hình

Song song, ngành du lịch Ninh Bình đang đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong quảng bá, đặt dịch vụ, thanh toán và hỗ trợ du khách. Hiện toàn tỉnh Ninh Bình duy trì hiệu quả 5 kiosk thông tin tại các điểm du lịch, 32 điểm phát wifi miễn phí và xây dựng hệ thống học liệu số gồm 12 clip, mã hóa QR hướng dẫn kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp.

Để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và xu hướng dịch chuyển của thị trường, những tháng cuối năm 2026 và bước sang năm 2027, Ninh Bình sẽ tập trung mạnh vào các chương trình tập huấn. Cụ thể, truyền thông số, marketing trên các nền tảng mạng xã hội; Quản trị và kinh doanh dịch vụ trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến (OTA); Bồi dưỡng nghiệp vụ chế biến món ăn, pha chế đồ uống, chuyển đổi số trong quản lý cơ sở lưu trú quy mô vừa và nhỏ...

Theo chiến lược phát triển, đến năm 2030, tỉnh Ninh Bình phấn đấu đưa công nghiệp văn hóa và du lịch đóng góp khoảng 10% GRDP; đón trên 30 triệu lượt khách (trong đó có 4 - 4,5 triệu lượt khách quốc tế); tổng thu du lịch đạt trên 45.000 tỷ đồng.

Việc chú trọng đầu tư bài bản cho công tác đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao đang là bước đi vững chắc để Ninh Bình hiện thực hóa khát vọng vươn lên trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc tế.