Đồng hồ xa xỉ sẽ “bùng nổ” nhờ phụ nữ và Gen Z?

Watches & Wonders 2024 hứa hẹn sẽ đưa khách tham quan đến với những điều cực kỳ thú vị mà 55 thương hiệu sẽ tiết lộ trong khuôn khổ sự kiện. Năm ngoái, Watches & Wonders 2023 đã thu hút số lượng kỷ lục các chuyên gia trong ngành, trong khi vé dành cho công chúng đã được bán hết trước ngày khai mạc. Tổng cộng có 43.000 du khách đã đổ về sự kiện triển lãm diễn kéo dài một tuần.

Dù không gian trưng bày mở cửa từ ngày 9/4 nhưng trên thực tế, chỉ từ ngày 13/4 công chúng sau khi mua vé mới có cơ hội tham quan không gian trưng bày của 54 thương hiệu. Những ngày trước đó, các thương hiệu sẽ tiếp đón khách mời của họ bao gồm những khách hàng trung thành, nhà báo và đối tác kinh doanh. Dù vậy, năm nay, số ngày mở cửa cho công chúng tham quan đã tăng một ngày so với năm ngoái, đây được xem là bước tiến lớn trong tiến trình phát triển của Watches & Wonders, thể hiện nỗ lực quảng bá rộng rãi về một ngành nghề truyền thống tới nhiều người hơn.

Theo Vogue Businees, khi công ty tư vấn Morgan Stanley và LuxeConsult công bố báo cáo Swiss Watcher (Đồng hồ Thụy Sỹ) thường niên được nhiều người mong đợi, có một số liệu thống kê nổi bật giữa làn sóng dữ liệu. Đồng hồ có giá bán lẻ vượt quá 25.000 CHF (27.000 USD) chiếm 69% mức tăng trưởng trong lĩnh vực đồng hồ Thụy Sĩ vào năm 2023 — và chiếm 44% tổng giá trị xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ. Đồng thời, doanh số bán hàng của dòng sản phẩm xa xỉ này tăng trưởng chủ yếu nhờ khách hàng nữ giới và gen Z.

Cartier mang đến Watches & Wonders 2024 một loạt các thiết kế kinh điển dành cho khách hàng nữ giới.

Với Hublot, Watches & Wonders 2024 đánh dấu một trong những lần ra mắt với số lượng sản phẩm đa dạng nhất của trong vài năm trở lại đây. Trải dài từ các mẫu Big Bang UNICO mới, tập trung vào khía cạnh “chơi đùa” với các vật liệu chế tác hiện đại, cho tới mẫu MP11 – 14 Days Power Reserve, hay Spirit of Bing Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve, phô diễn khả năng sáng tạo không giới hạn. Trong đó, để theo kịp xu hướng, Hublot đặc biệt công bố thiết kế Big Bang Integrated Time Only mới, với kích cỡ nay đã được tối ưu ở mức chỉ 38mm, nhằm đáp ứng nhu cầu của phái đẹp lẫn xu thế “quiet luxury”.

Theo Beth Hannaway – người đứng đầu bộ phận đồng hồ và trang sức cao cấp tại Harrods, số lượng nữ giới trong cuộc chơi đồng hồ đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây. Không chờ đợi món quà từ ai, phái đẹp tiến vào thế giới đồng hồ vì sức hấp dẫn vượt thời gian cũng như giá trị đầu tư. Laurent Dordet, Giám đốc điều hành của Hermès Horloger, cũng cho biết ngày 9/4 đánh dấu “sự ra mắt quan trọng nhất” của dòng đồng hồ nữ trong hơn một thập kỷ của Hermès.

Cỗ máy thời gian Hermès Cut được thiết kế bởi Philippe Delhotal, giám đốc sáng tạo bộ phận đồng hồ của Hermès, kết hợp mặt tròn với vỏ gần như vuông. Oliver Müller, người sáng lập công ty tư vấn ngành đồng hồ LuxeConsult, nhận xét: “Mẫu đồng hồ nữ này sẽ trở thành một trong những chiếc đồng hồ mang tính biểu tượng của thương hiệu, giúp tăng doanh số các sản phẩm mức giá trung bình khá cao và thúc đẩy phần còn lại của bộ sưu tập đồng hồ Hermès”.

Tương tự, LVMH đang nhắm đến phân khúc đồng hồ xa xỉ dành cho nữ giới đang phát triển nhanh nhất. Mặc dù chỉ chiếm khoảng 1/3 tổng doanh số bán hàng, sự quan tâm của phụ nữ đối với đồng hồ cơ sang trọng đã tăng vọt nhờ sự xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội và sự đa dạng về thiết kế dành riêng cho phụ nữ. Số lượng phụ nữ giàu có trên toàn cầu đang ngày càng tăng, cả những người tự lập và những người được thừa kế tài sản, điều này cũng đóng góp vào tăng trưởng doanh số bán đồng hồ hạng sang.

Cỗ máy thời gian Hermès Cut được giới thiệu tại Watches & Wonders 2024.

Theo trang Watchonista, tại thị trường Trung Quốc, từ giới thượng lưu cho đến các nhà biên kịch phim và phim truyền hình cũng coi đồng hồ xa xỉ là biểu tượng của sự sành điệu và địa vị xã hội cao. Trong bộ phim truyền hình My Best Friend's Story, nhân vật do Nghê Ni thủ vai nhận được một cặp đồng hồ sang trọng từ Jaeger-LeCoultre như một món quà cưới từ người yêu cũ. Tương tự, trong bộ phim truyền hình Nothing But Thirty, Cố Giai, một người phụ nữ quyết tâm leo lên để có địa vị trong xã hội đã đeo chiếc Jaeger-LeCoultre trị giá 27.500 USD. Chiếc đồng hồ tượng trưng cho thái độ sống thực tế về đầy khát vọng của cô gái trẻ.

Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, người tiêu dùng Trung Quốc dần hình thành quan niệm rằng sự xa xỉ dành cho giới thượng lưu được phản ánh trong những chiếc đồng hồ đặc biệt. Kiến thức về đồng hồ xa xỉ được coi là một minh chứng cho những người có địa vị và đẳng cấp. So với những biểu tượng xa xỉ như chiếc túi cổ điển của Louis Vuitton hay thắt lưng có logo của Gucci, đồng hồ được coi là một khoản đầu tư giúp nâng cấp tủ đồ cá nhân của phụ nữ Trung Quốc. Những chiếc đồng hồ sang trọng, quý hiếm được chế tác đẹp mắt mang tính biểu tượng giúp người đeo nâng tầm thương hiệu cá nhân.

Còn theo công ty nghiên cứu thị trường IMARC Group, sự gia tăng tài sản toàn cầu và sự quan tâm ngày càng lớn của thế hệ Z đối với đồng hồ cơ cao cấp cũng được xem là những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, thói quen tiêu dùng, sở thích, khả năng chi trả của nhóm người tiêu dùng này khác hoàn toàn so với thế hệ Y và Millennials. Để chinh phục những khách hàng này, các nhãn hiệu đồng hồ từ lâu đời đến mới nổi phải xây dựng chiến lược riêng.

Sự quan tâm ngày càng lớn của thế hệ Z đối với đồng hồ cơ cao cấp cũng được xem là những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng.

Nhóm khách hàng trẻ ưa chuộng sự độc nhất. Họ đề cao tính sáng tạo, sự độc đáo của các món đồ thời trang, bao gồm đồng hồ. Vì thế, các mẫu phụ kiện khắc tên được nhóm khách hàng này ưa chuộng. Ngoài ra, giống như nhiều sản phẩm xa xỉ khác, thế giới đồng hồ cũng đang thích ứng với sự phổ biến của việc sở hữu trước. Nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ Richard Mille đã chỉ định nhà bán lẻ Ninety làm kênh độc quyền để mua những chiếc đồng hồ đã được chứng nhận của mình, trong khi Audemars Piguet đang hướng tới một mẫu đồng hồ thân thiện với người bán lại bằng cách cho phép khách hàng giao dịch các mẫu cũ trong cửa hàng.

Nhìn chung, không khí tại ngày khai mạc đầu tiên Watches & Wonders 2024 cho thấy những người giàu có ít bị ảnh hưởng bởi lãi suất tăng cao và sự bất ổn kinh tế, vì vậy có ngày càng nhiều thương hiệu phục vụ những “người chi tiêu đẳng cấp” có nhu cầu chi tiêu cho chất lượng và tay nghề thủ công cao nhất. Giám đốc điều hành Jean-Christophe Babin, người phụ trách thương hiệu Bulgari của LVMH, cho biết: “Phân khúc cao cấp thực sự là một trong những động lực tăng trưởng chính của chúng tôi. Hơn bao giờ hết, những người giàu có đang mong muốn đầu tư vào những thương hiệu đáng tin cậy và bền vững theo thời gian”.