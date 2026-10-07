Đồng Nai giải ngân hơn 18.600 tỷ đồng vốn đầu tư công sau 9 tháng
TThanh Thủy
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Sau 9 tháng năm 2026, Đồng Nai đã giải ngân hơn 18.600 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 69% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong những tháng cuối năm, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ các dự án, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, bồi thường, tái định cư để thúc đẩy giải ngân...
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế đến hết ngày
30/9/2026, giải ngân vốn đầu tư công cả nước đạt 642.962 tỷ đồng, tương đương
62,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương đạt
44,1%, vốn ngân sách địa phương đạt 73,6% kế hoạch. So với cùng kỳ năm 2025, tỷ
lệ giải ngân cao hơn 12,9 điểm phần trăm.
Tính đến hết ngày 30/9/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công
của cả nước đạt 64,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao sau khi loại trừ phần
vốn ngân sách địa phương dự kiến tiết kiệm để đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai -
Hà Nội - Hải Phòng.
Trong đó, có 6 bộ, cơ quan Trung ương và 19 địa phương có
tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung cả nước. Đồng Nai cũng nằm trong nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao.
Năm 2026, kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao cho Đồng Nai
là hơn 27.000 tỷ đồng. Sau khi trích 5% tiết kiệm kế hoạch được giao về Trung
ương để bổ sung vốn đầu tư công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng
theo quy định, kế hoạch vốn thành phố phân bổ cho các dự án là hơn 25.900 tỷ
đồng.
Trong quý 3/2026, GRDP của thành phố Đồng Nai tăng 10,21%
so với cùng kỳ, xếp hạng 15/34 tỉnh, thành phố. Tính chung 9 tháng, GRDP tăng 10,01%,
xếp hạng 12/34 tỉnh, thành phố.
Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 78.246 tỷ đồng,
bằng 78% dự toán Thủ tướng Chính phủ và HĐND thành phố giao, đạt 52% chỉ tiêu
phấn đấu 150.000 tỷ đồng.
Theo Sở Tài chính thành phố Đồng Nai, tính đến hết tháng 9/2026, Đồng
Nai đã giải ngân hơn 18.600 tỷ đồng, đạt gần 69% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính
phủ giao và gần 72% kế hoạch vốn thành phố giao.
Để thúc đẩy giải ngân, việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất
là các công trình trọng điểm, đóng vai trò quan trọng. Các dự án hoàn thành,
đưa vào khai thác sớm sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời góp phần đẩy
nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
Đơn cử, trong số các dự án trọng điểm của thành phố, dự án xây dựng
đường 25C, đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19, được triển khai nhằm hình thành
tuyến kết nối giao thông phục vụ khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Trong bối cảnh sân bay chuẩn bị đưa vào khai thác thương mại, thành phố đang
yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công
trình giao thông thành phố, sản lượng thi công dự án hiện đạt khoảng 80%. Dự
kiến trong tháng 11/2026, dự án sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác.
Tại Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ
3 tháng cuối năm 2026 ngày 6/10/2026 vừa qua, thành phố xác định một trong
những nhiệm vụ quan trọng là tập trung vào giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân
sách; tháo gỡ các vướng mắc về đất đai và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bảo
đảm nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình trọng điểm, hướng tới mục
tiêu tăng trưởng hai con số.
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út đề nghị
các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế, xã hội.
Theo Chủ tịch UBND thành phố, thời gian còn lại của năm 2026
không nhiều, do đó đây là giai đoạn cao điểm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm,
từ thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn
cho doanh nghiệp đến hoàn thiện quy hoạch, phát triển hạ tầng và bảo đảm an
sinh, an toàn xã hội.
Đồng thời, thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương thực
hiện với tinh thần trách nhiệm, trong đó kết quả phải được đo đếm bằng số liệu
cụ thể, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên ngành liên quan được
thành phố giao chủ trì để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.
Tính đến hết tháng 9/2026, Đồng Nai đã giải ngân hơn 18.600 tỷ đồng vốn đầu tư công. Trong thời gian còn lại của năm 2026, địa phương phải tiếp tục giải ngân hơn 7.000 tỷ đồng vốn còn lại để hoàn thành mục tiêu giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn.
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