Thứ Tư, 07/10/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Đồng Nai giải ngân hơn 18.600 tỷ đồng vốn đầu tư công sau 9 tháng

T Thanh Thủy

Sau 9 tháng năm 2026, Đồng Nai đã giải ngân hơn 18.600 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 69% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong những tháng cuối năm, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ các dự án, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, bồi thường, tái định cư để thúc đẩy giải ngân...

Nhà ga Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Ảnh: ACV.
Nhà ga Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Ảnh: ACV.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế đến hết ngày 30/9/2026, giải ngân vốn đầu tư công cả nước đạt 642.962 tỷ đồng, tương đương 62,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương đạt 44,1%, vốn ngân sách địa phương đạt 73,6% kế hoạch. So với cùng kỳ năm 2025, tỷ lệ giải ngân cao hơn 12,9 điểm phần trăm.

Tính đến hết ngày 30/9/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước đạt 64,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao sau khi loại trừ phần vốn ngân sách địa phương dự kiến tiết kiệm để đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Trong đó, có 6 bộ, cơ quan Trung ương và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung cả nước. Đồng Nai cũng nằm trong nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao.

Năm 2026, kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao cho Đồng Nai là hơn 27.000 tỷ đồng. Sau khi trích 5% tiết kiệm kế hoạch được giao về Trung ương để bổ sung vốn đầu tư công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo quy định, kế hoạch vốn thành phố phân bổ cho các dự án là hơn 25.900 tỷ đồng.

Trong quý 3/2026, GRDP của thành phố Đồng Nai tăng 10,21% so với cùng kỳ, xếp hạng 15/34 tỉnh, thành phố. Tính chung 9 tháng, GRDP tăng 10,01%, xếp hạng 12/34 tỉnh, thành phố.

Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 78.246 tỷ đồng, bằng 78% dự toán Thủ tướng Chính phủ và HĐND thành phố giao, đạt 52% chỉ tiêu phấn đấu 150.000 tỷ đồng.

Theo Sở Tài chính thành phố Đồng Nai, tính đến hết tháng 9/2026, Đồng Nai đã giải ngân hơn 18.600 tỷ đồng, đạt gần 69% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và gần 72% kế hoạch vốn thành phố giao.

Để thúc đẩy giải ngân, việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các công trình trọng điểm, đóng vai trò quan trọng. Các dự án hoàn thành, đưa vào khai thác sớm sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đơn cử, trong số các dự án trọng điểm của thành phố, dự án xây dựng đường 25C, đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19, được triển khai nhằm hình thành tuyến kết nối giao thông phục vụ khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trong bối cảnh sân bay chuẩn bị đưa vào khai thác thương mại, thành phố đang yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, sản lượng thi công dự án hiện đạt khoảng 80%. Dự kiến trong tháng 11/2026, dự án sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác.

Ảnh minh họa - Ảnh: ACV.
Ảnh minh họa - Ảnh: ACV.

Tại Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026 ngày 6/10/2026 vừa qua, thành phố xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng là tập trung vào giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách; tháo gỡ các vướng mắc về đất đai và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình trọng điểm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, do đó đây là giai đoạn cao điểm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, từ thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đến hoàn thiện quy hoạch, phát triển hạ tầng và bảo đảm an sinh, an toàn xã hội.

Đồng thời, thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện với tinh thần trách nhiệm, trong đó kết quả phải được đo đếm bằng số liệu cụ thể, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên ngành liên quan được thành phố giao chủ trì để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

Tính đến hết tháng 9/2026, Đồng Nai đã giải ngân hơn 18.600 tỷ đồng vốn đầu tư công. Trong thời gian còn lại của năm 2026, địa phương phải tiếp tục giải ngân hơn 7.000 tỷ đồng vốn còn lại để hoàn thành mục tiêu giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Đầu tư công VnEconomy Đồng Nai VnEconomy dự án VnEconomy giải ngân đầu tư công VnEconomy Giải ngân vốn đầu tư công VnEconomy hạ tầng VnEconomy kế hoạch vốn 2026 VnEconomy tỷ lệ giải ngân VnEconomy

Chủ đề

Kinh tế Việt Nam tháng 9 và 9 tháng 2026

Xem thêm VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Đà Nẵng đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng di dời gần 7.200 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm

Đà Nẵng đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng di dời gần 7.200 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng vừa thông qua đề án quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trước nguy cơ thiên tai. Với tổng kinh phí đầu tư hơn 3.417 tỷ đồng, thành phố sẽ di dời 7.174 hộ dân khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét và ngập lụt trong giai đoạn 2026 - 2036...

Hà Tĩnh tăng trưởng GRDP 12,36% sau 9 tháng

Hà Tĩnh tăng trưởng GRDP 12,36% sau 9 tháng

Hàng loạt dự án mới đi vào vận hành ổn định, doanh nghiệp mở rộng công suất và nhiều cơ sở sản xuất phục hồi hoạt động đã tạo thêm lực đẩy cho kinh tế Hà Tĩnh trong 9 tháng năm 2026...

VnEconomy Xem thêm
Nhà đầu tư Hạ tầng Địa phương

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Định vị thương hiệu Việt trên bản đồ giá trị toàn cầu

VnEconomy Định vị thương hiệu Việt trên bản đồ giá trị toàn cầu

Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.

AI Điểm tin

VnE TV
Biểu đồ GDP 9 tháng/2026. Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính)

VnEconomy Cần nguồn lực khác để duy trì chu kỳ tăng trưởng cao

Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy