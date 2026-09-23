Tỷ lệ giải ngân bảo trì đường quốc lộ ở nhiều địa phương chưa cao

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đôn đốc tiến độ giải ngân Kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2026, trong đó yêu cầu các Sở Xây dựng tập trung khắc phục tình trạng chậm tiến độ, đặc biệt tại những đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp...

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Huỳnh Dũng

Theo kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2026 được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 1547/QĐ-BXD ngày 28/8/2026, các Sở Xây dựng thực hiện các công trình chuyển tiếp từ năm 2025 và không thực hiện công trình khởi công mới trong năm 2026. Phần lớn công trình có thời gian hoàn thành được duyệt trong quý I/2026.

Tuy nhiên, báo cáo của các Sở Xây dựng cho thấy tiến độ thực hiện kế hoạch đang chậm, trong đó một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 60% dự toán chi năm 2026 được giao.

Tính đến hết ngày 15/9, Sơn La, Quảng Trị, Quảng Ngãi và An Giang đã giải ngân 100% kế hoạch. Tây Ninh đạt 99,73%; Lai Châu 97,94%; Đắk Lắk 96,54% và Điện Biên 92,10%.

Ở chiều ngược lại, Bắc Ninh mới giải ngân hơn 584 triệu đồng trong tổng dự toán gần 25 tỷ đồng, đạt 2,35%. Vĩnh Long giải ngân 205,8 triệu đồng trên tổng số hơn 2,481 tỷ đồng, đạt 8,29%. Đà Nẵng giải ngân hơn 4,448 tỷ đồng trong tổng dự toán hơn 24,767 tỷ đồng, tương đương 17,96%.

Một số địa phương khác cũng có tỷ lệ giải ngân thấp như Tuyên Quang 35,71%, Thanh Hóa 38,38%, Lào Cai 40,13% và Phú Thọ 56,58%. Đáng chú ý, Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế chưa giải ngân, dù được giao dự toán hơn 6,873 tỷ đồng.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, nguyên nhân chủ yếu là một số chủ đầu tư chưa tập trung chỉ đạo đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán; việc đôn đốc và xử lý nhà thầu chậm tiến độ thi công chưa quyết liệt, dẫn đến công trình không hoàn thành theo tiến độ được duyệt.

Cục yêu cầu các Sở Xây dựng chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với tình trạng chậm tiến độ, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tiến độ hợp đồng. Các đơn vị phải đẩy nhanh thi công, tổ chức nghiệm thu và thanh toán kịp thời khối lượng hoàn thành, vừa bảo đảm tiến độ giải ngân vừa tháo gỡ khó khăn về dòng tiền cho nhà thầu.

Đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị phải kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý. Đồng thời, các Sở Xây dựng được yêu cầu rà soát, chuẩn xác giá trị hoàn thành công trình để đề xuất điều chỉnh dự toán chi năm 2026, tránh phát sinh nợ đọng hoặc dư vốn.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch bảo trì năm 2026 vào ngày 28 hằng tháng. Với các công trình chậm tiến độ, báo cáo phải làm rõ nguyên nhân, giải pháp khắc phục và thời điểm dự kiến hoàn thành.

Các phòng thuộc Cục được giao theo dõi, kiểm tra và đôn đốc, tập trung vào những Sở Xây dựng có công trình chậm tiến độ; đồng thời tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện kế hoạch. Các Phó Cục trưởng phụ trách địa bàn chịu trách nhiệm kiểm soát tiến độ, chất lượng công trình và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.