Đồng Nai lập hồ sơ đầu tư Dự án mở rộng Quốc lộ 56 kết nối cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây
TThanh Thủy
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Quốc lộ 56 đoạn qua thành phố Đồng Nai được nghiên cứu mở rộng để tăng năng lực kết nối với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, trong bối cảnh tuyến đường hiện hữu đã xuống cấp và không còn đáp ứng lưu lượng phương tiện...
Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai vừa chấp thuận chủ
trương giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai lập hồ sơ đề
xuất chủ trương đầu tư Dự án mở rộng Quốc lộ 56, đoạn qua phường Hàng Gòn, từ
nút giao ngã ba Tân Phong (giao giữa Quốc lộ 1A và Quốc lộ 56) đến nút giao cao
tốc Phan Thiết - Dầu Giây.
Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
Đồng Nai được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ đề xuất
chủ trương đầu tư dự án. Sở Tài chính thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn
vị liên quan thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật về đầu tư công, quy
hoạch, khả năng cân đối nguồn vốn và các quy định pháp luật có liên quan.
Trước đó, đầu tháng 8/2026, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương lập hồ sơ đề xuất đầu tư mở rộng Quốc lộ 56, đoạn từ ngã ba Tân Phong đến nút giao cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.
Theo Sở Xây dựng, Quốc lộ 56 dài khoảng 50km, trong đó đoạn qua phường Hàng Gòn, từ ngã ba Tân Phong đến nút giao cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, dài khoảng 5km. Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận qua cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Lưu lượng phương tiện trên tuyến ngày càng tăng, đặc biệt là xe tải, xe container, xe khách và các phương tiện vận chuyển hàng hóa.
Quốc lộ 56 được đầu tư từ khoảng năm 2007, tuyến đường đã phát sinh nhiều hư hỏng như
lún, nứt, ngập úng sau thời gian khai thác. Đoạn từ ngã ba Tân Phong đến ngã ba
Thái Lan dài khoảng 1 km có mặt đường rộng 12m, vỉa hè mỗi bên 5 m; đoạn còn lại
mặt đường rộng 12 m, lề đường mỗi bên khoảng 1 m. Quy mô hiện hữu này không còn đáp
ứng nhu cầu giao thông và phát triển kinh tế - xã hội.
Tình trạng ùn tắc thường xảy ra vào các ngày cuối tuần và giờ cao điểm, tiềm
ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đồng thời ảnh hưởng đến đời sống người dân
và hoạt động vận tải trên tuyến.
Theo quy hoạch, Quốc lộ 56 đoạn qua phường Hàng Gòn có lộ giới 68,5 m, kết
nối Quốc lộ 1 với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, trong đó có nút giao lên xuống
với cao tốc. Tuy nhiên, quy mô tuyến hiện hữu chỉ khoảng 11 - 12 m, chưa đáp ứng
nhu cầu lưu thông.
Do đó, Sở Xây dựng cho rằng việc mở rộng đoạn tuyến từ nút giao ngã ba Tân Phong
đến nút giao cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây là cần thiết, nhằm nâng cao năng lực
giao thông, giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn, đồng thời tạo điều kiện phát triển
kinh tế - xã hội, thúc đẩy đô thị hóa và thu hút đầu tư tại khu vực.
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