Dự kiến các ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2027

Căn cứ theo quy định của Bộ luật Lao động và Nghị quyết 28/2026/QH16 của Quốc hội, trong đó bổ sung ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương, trong năm 2027, người lao động có tất cả 12 ngày nghỉ lễ, Tết và được hưởng nguyên lương.
Cụ thể, Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 Dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10/3 Âm lịch); Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 Dương lịch); Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 Dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày (24/11 Dương lịch).
Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ theo quy định.
Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định trên, họ còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ.
Kỳ nghỉ đầu tiên trong năm 2027 là Tết Dương lịch. Năm 2027, Tết Dương lịch 1/1 rơi vào thứ Sáu, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục. Thời gian nghỉ từ thứ Sáu ngày 1/1/2027 đến hết Chủ Nhật, ngày 3/1, bao gồm 1 ngày nghỉ Tết và 2 ngày nghỉ hằng tuần.
Đối với người lao động ngoài khu vực nhà nước được nghỉ hằng tuần vào Chủ Nhật, thì sẽ được nghỉ 2 ngày gồm 1 ngày nghỉ Tết Dương lịch hưởng nguyên lương (ngày 1/1) và 1 ngày nghỉ hằng tuần (Chủ Nhật). Thứ Bảy (ngày 2/1) vẫn làm việc bình thường, trừ trường hợp người sử dụng lao động có quy định hoặc bố trí lịch nghỉ khác.
Sau Tết Dương lịch, sẽ là kỳ nghỉ Tết Âm lịch với số ngày nghỉ nhiều nhất trong năm. Theo thông báo của Bộ Nội vụ, trong dịp Tết Âm lịch 2027, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan nhà nước nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết.
Do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết, nên công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày theo quy định.
Theo đó, lịch nghỉ Tết Âm lịch gồm 7 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 4/2/2027 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/2 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi), bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.
Đối với người lao động thuộc khối doanh nghiệp, căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động lựa chọn cho người lao động nghỉ theo một trong 3 phương án sau:
Phương án 1: Nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi.
Phương án 2: Nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi.
Phương án 3: Nghỉ 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi.
Bộ Nội vụ lưu ý, việc xây dựng phương án bảo đảm số ngày nghỉ không thấp hơn số ngày nghỉ theo quy định tại Bộ luật Lao động, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động chuẩn bị đón Tết, phù hợp điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp.
Kỳ nghỉ thứ ba trong năm là Giỗ Tổ Hùng Vương. Năm 2027, Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch rơi vào thứ Sáu, ngày 16/4. Do đó, cán bộ, công chức, viên chức không làm việc vào thứ Bảy, Chủ Nhật thì sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục, từ ngày 16/4 - 18/4, bao gồm 1 ngày nghỉ lễ, và 2 ngày nghỉ hằng tuần.
Với người lao động khu vực doanh nghiệp, trường hợp được nghỉ hằng tuần thứ Bảy và Chủ Nhật, thì thời gian nghỉ cũng kéo dài 3 ngày như công chức, viên chức. Trường hợp chỉ nghỉ hằng tuần vào Chủ Nhật, thì nghỉ ngày thứ Sáu, 16/4.
Cũng trong tháng 4, đầu tháng 5, công chức, viên chức còn có thêm một kỳ nghỉ nữa là lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày. Do ngày Quốc tế lao động 1/5 trùng với ngày nghỉ hằng tuần (thứ Bảy), nên theo quy định được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Thời gian nghỉ từ thứ Sáu ngày 30/4 đến hết thứ Hai ngày 3/5.
Với lễ Quốc khánh năm 2027, công chức, viên chức nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm ngày 2/9 và 1 ngày liền kề sau là ngày 3/9. Theo đó, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 gồm 4 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 2/9 đến hết Chủ Nhật ngày 5/9, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần.
Trường hợp người lao động thuộc khối doanh nghiệp, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày, bao gồm ngày 2/9 và 1 ngày 1/9 hoặc 3/9.
Kỳ nghỉ cuối cùng trong năm 2027 là Ngày Văn hóa Việt Nam. Trong năm 2027, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 rơi vào thứ Tư, là ngày làm việc trong tuần. Do đó, cả công chức, viên chức, và người lao động khối doanh nghiệp đều được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong ngày này.
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