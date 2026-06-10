Đề xuất bổ sung Ngày Văn hóa Việt nam 24/11 vào các ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý vào dự
án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật
Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ. Trong đó, về sửa Bộ luật Lao động, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung thêm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 vào ngày nghỉ chính thức, giúp người
lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương.
Tại tờ trình xây dựng dự án Luật, Bộ Nội vụ lý
giải, việc bổ sung thêm ngày 24/11 là ngày nghỉ, hưởng nguyên lương nhằm thể
chế hóa nội dung mới của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển
văn hóa Việt Nam, trong đó đã quy
định ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” và là ngày nghỉ, người lao
động được hưởng nguyên lương.
Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng sửa đổi,
bổ sung quy định, hằng
năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày
nghỉ. Bộ trưởng Bộ Nội
vụ thực hiện thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm được quyết định bởi Thủ tướng Chính phủ trước ngày
31/12 năm trước liền kề.
Trước đó, theo Nghị quyết số 123/2026/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh
Chương trình lập pháp năm 2026,
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào Chương trình lập pháp
năm 2026 trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 2, tháng 10/2026 đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu
trữ, Luật Bình đẳng giới
và Luật Hoạt động chữ thập đỏ,
theo trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành.
Như vậy, với việc thể chế
hóa chủ trương tại Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam,
trong đó Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 người lao động được nghỉ làm, hưởng
nguyên lương, người lao động cả nước sẽ có thêm một ngày nghỉ lễ, nâng
tổng số ngày nghỉ lễ, Tết trong năm lên 12 ngày.
Hiện Bộ luật Lao động năm 2019 quy
định người lao động đang có 11 ngày nghỉ lễ, Tết và được hưởng nguyên
lương trong một năm. Trong đó, Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 Dương lịch);
Tết Âm lịch 5 ngày; Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10/3 Âm lịch); Ngày Chiến thắng
1 ngày (ngày 30/4 Dương lịch); Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 Dương lịch);
Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).
Nếu những ngày nghỉ này trùng vào
ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Hằng
năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày
nghỉ theo quy định.
Lao động là người nước ngoài làm
việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định trên, họ còn được nghỉ thêm
1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ.