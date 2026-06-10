Đề xuất bổ sung Ngày Văn hóa Việt nam 24/11 vào các ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương

Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11 vào ngày nghỉ lễ chính thức trong năm được quy định tại Bộ luật Lao động. Ngày này, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương…

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ. Trong đó, về sửa Bộ luật Lao động, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung thêm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 vào ngày nghỉ chính thức, giúp người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương.

Tại tờ trình xây dựng dự án Luật, Bộ Nội vụ lý giải, việc bổ sung thêm ngày 24/11 là ngày nghỉ, hưởng nguyên lương nhằm thể chế hóa nội dung mới của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó đã quy định ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” và là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng sửa đổi, bổ sung quy định, hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm được quyết định bởi Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12 năm trước liền kề.

Trước đó, theo Nghị quyết số 123/2026/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 2, tháng 10/2026 đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ, theo trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành.

Như vậy, với việc thể chế hóa chủ trương tại Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương, người lao động cả nước sẽ có thêm một ngày nghỉ lễ, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết trong năm lên 12 ngày.

Hiện Bộ luật Lao động năm 2019 quy định người lao động đang có 11 ngày nghỉ lễ, Tết và được hưởng nguyên lương trong một năm. Trong đó, Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 Dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10/3 Âm lịch); Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 Dương lịch); Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 Dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ theo quy định.

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định trên, họ còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ.