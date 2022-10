Du lịch Quảng Nam tăng trưởng ấn tượng

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, 9 tháng đầu năm 2022, tổng số lượt khách tham quan, lưu trú du lịch trên địa bàn của tỉnh ước đạt gần 4,3 triệu lượt khách, tăng gấp 13 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách quốc tế ước đạt 411 nghìn lượt khách, tăng gấp 26 lần so với cùng kỳ năm trước; khách nội địa ước đạt gần 3,9 triệu lượt khách, tăng gấp 12 lần so với cùng kỳ.

Nắm bắt cơ hội “Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022”, ngành du lịch tỉnh Quảng Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch và chủ trì tổ chức 62 sự kiện trong tổng số 192 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao; trong đó 10 hoạt động tầm quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức.

Trong chuỗi 62 sự kiện, hoạt động do Quảng Nam tổ chức được diễn ra suốt năm 2022 theo 6 chủ đề bao gồm: Du xuân đất Quảng; Du lịch sông nước, nông nghiệp và sản phẩm OCOP; Du lịch Chu Lai điểm hẹn); Du lịch văn hóa các dân tộc và đường Hồ Chí Minh huyền thoại; Quảng Nam - Cảm xúc mùa hè; Du lịch - Sắc màu di sản. Cùng với đó là 5 hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao như: Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Hội An; Giải chạy “Hoian Discovery Marathon 2022”; Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 18; Các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Thông qua các hoạt động tổ chức sự kiện nói trên, ngành Du lịch Quảng Nam đã tăng cường quảng bá kích cầu du lịch, nhờ đó đã thu hút số lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ ngơi ngày càng tăng cao.

Song song với việc đẩy mạnh công tác quảng bá tiềm năng điểm đến, các doanh nghiệp du lịch tỉnh Quảng Nam cũng đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch tham quan, lưu trú. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng gần 850 cơ sở lưu trú với hơn 17.000 phòng, trong đó, có hơn 50 khách sạn được xếp hạng từ 3 - 5 sao với hơn 7.000 phòng đảm bảo các điều kiện đón và phục vụ khách du lịch quốc tế.

Theo ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, 9 tháng đầu năm 2022, Du lịch Quảng Nam tăng trưởng khá ấn tượng cả về tổng số lượt khách tham quan, lưu trú và doanh thu đạt được. Riêng trong 4 nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, các điểm du lịch trên địa bàn của tỉnh đã đón khoảng 190 nghìn lượt khách đến tham quan, lưu trú, trong đó có 20.000 lượt khách quốc tế và 170.000 lượt khách nội địa.

Khách du lịch tăng nhanh kéo theo các ngành kinh tế khác như hàng không, dịch vụ vui chơi giải trí, ăn uống, bán hàng lưu niệm phát triển, riêng dịch vụ lưu trú và ăn uống 9 tháng năm 2022 tăng 33,5%, một số ngành dịch vụ khác tăng trưởng cao so cùng kỳ năm trước, đóng góp vào tốc độ tăng trưởng chung toàn nền kinh tế của tỉnh.

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam, 9 tháng qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 47 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt gần 36,4 nghìn tỷ đồng (chiếm 77,4%); doanh thu dịch vụ khác ước đạt 3,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt hơn 6,6 nghìn tỷ đồng tăng 35,2% so với (trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 796 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ, doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt hơn 5,8 nghìn tỷ đồng, tăng 25,7%); doanh thu dịch vụ lữ hành ước đạt hơn 69 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ.