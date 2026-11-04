Du lịch Việt Nam đã đạt khoảng 78% mục tiêu năm 2026

Trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam đón 19,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, bên cạnh các thị trường truyền thống tại châu Á, các thị trường châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng cao, đóng góp tích cực vào kết quả chung…

Ảnh minh họa: TNK Travel

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, môi trường ổn định, an toàn an ninh, các đường bay thẳng kết nối Việt Nam với các trung tâm du lịch quốc tế cùng chính sách thị thực thuận lợi đang góp phần thu hút du khách tiếp cận điểm đến Việt Nam. Bên cạnh đó, sức hấp dẫn về tài nguyên, sản phẩm du lịch đa dạng của Việt Nam là những yếu tố mang lại mức tăng trưởng khách quốc tế hai con số trong năm 2026.

Trong 10 thị trường gửi khách hàng đầu đến Việt Nam trong 10 tháng qua, Trung Quốc tiếp tục đứng đầu với gần 4,4 triệu lượt khách. Hàn Quốc đứng thứ hai với 3,4 triệu lượt; Nga củng cố vị trí thứ 3 với 1,25 triệu lượt; Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ 4 với 1,07 triệu lượt. Đây là 4 thị trường đóng góp trên 1 triệu khách đến Việt Nam tính từ đầu năm.

Các thị trường gửi khách lớn tiếp theo là Hoa Kỳ (808,7 nghìn lượt), Campuchia (787,1 nghìn lượt), Nhật Bản (757,5 nghìn lượt), Ấn Độ (744,6 nghìn lượt), Philippines (579,2 nghìn lượt) và Úc (543 nghìn lượt).

Biểu đồ 10 thị trường gửi khách hàng đầu 10 tháng đầu năm 2026 (nghìn lượt). Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Về tăng trưởng, châu Âu là khu vực có tốc độ tăng trưởng cao nhất 51,5%, tiếp theo là châu Phi tăng 30,7%, châu Úc tăng 21,5%, châu Mỹ tăng 18,1%, châu Á tăng 7,3%. Châu Âu đồng thời là khu vực đóng góp lớn nhất vào mức tăng chung của khách quốc tế đến Việt Nam. Với mức tăng trưởng ấn tượng, châu Âu cũng là khu vực có mức tăng tuyệt đối về lượng khách tốt nhất, tăng thêm khoảng 1,09 triệu lượt so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này cho thấy bên cạnh vai trò nền tảng của các thị trường châu Á, việc mở rộng và khai thác hiệu quả các thị trường đường dài, đặc biệt là châu Âu, đang tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng du lịch Việt Nam.

Đáng chú ý, tại châu Âu, Nga là thị trường nổi bật nhất, tăng 150,0%, là thị trường nguồn lớn nhất ở khu vực. Ngoài ra, các thị trường châu Âu khác có sự tăng trưởng cao có Ba Lan (+45,8%), Séc (+21,9%), Thụy Sỹ (+23,1%), Thụy Điển (+21,4%)…

Trong khi đó, thị trường Hàn Quốc giảm 6,3%, cho thấy cần tiếp tục có những giải pháp thúc đẩy về chính sách, xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm mới nhằm duy trì sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam tại thị trường trọng điểm truyền thống.

Biểu đồ cơ cấu khách quốc tế đến theo châu lục sau 10 tháng năm 2026. Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Với 19,5 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng đầu năm, ngành du lịch đã đạt khoảng 78% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Dù vậy, với mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, ngành du lịch vẫn cần thu hút thêm khoảng 5,5 triệu lượt khách trong hai tháng cuối năm, tương đương bình quân 2,75 triệu lượt khách mỗi tháng.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngành du lịch cần nỗ lực lớn trong hai tháng cuối năm, đây là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy đà tăng trưởng và tạo nền tảng cho năm tiếp theo. Từ nay đến cuối năm 2026, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam dự kiến tiếp tục tổ chức các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại một số thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nga, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng lượng khách trong những tháng cuối năm, đồng thời củng cố thị trường và tạo đà tăng trưởng cho năm 2027.

Biểu đồ tăng trưởng các thị trường 10 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025. Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Trước đó, ngày 02/11 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Kim Young-soo. Hai bên trao đổi về định hướng tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, trong đó chú trọng phát huy thế mạnh của công nghiệp văn hóa, ứng dụng công nghệ và mở rộng hoạt động quảng bá hình ảnh quốc gia.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất tiếp tục khai thác tiềm năng hợp tác du lịch, tăng cường quảng bá điểm đến và đa dạng hóa các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của du khách hai nước. Trong đó, các sản phẩm du lịch chất lượng cao, du lịch golf và du lịch ẩm thực được xác định là những hướng có thể tiếp tục thúc đẩy. Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong quảng bá du lịch thông qua phim ảnh, âm nhạc và nghệ thuật cũng được đề cập như một gợi mở để gia tăng sức hấp dẫn cho hình ảnh điểm đến Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đề xuất phía Hàn Quốc hỗ trợ quảng bá rộng rãi hơn hình ảnh du lịch Việt Nam tới bạn bè quốc tế, trong đó có việc kết nối, mời các vận động viên nổi tiếng sang thăm Việt Nam. Thứ trưởng cũng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục tạo điều kiện về chính sách thị thực cho khách du lịch Việt Nam, xem xét đơn giản hóa giấy tờ và thủ tục khi nộp hồ sơ xin thị thực. Hai bên cũng đề xuất nghiên cứu triển khai các chương trình đào tạo tiếng Hàn cho đội ngũ lao động du lịch, các dự án về du lịch xanh, du lịch bền vững và nâng cao kỹ năng số trong ngành du lịch.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Kim Young-soo. Ảnh: TITC

Trong khi đó, với thị trường châu Âu, Áo được xem là thị trường quan trọng của du lịch Việt trong nỗ lực cơ cấu lại nguồn khách chất lượng. Từ kinh nghiệm thực tiễn trong phục vụ khách quốc tế, Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhận định nhóm du khách từ thị trường Áo thường dành từ 12 - 16 ngày cho các chuyến xê dịch đường dài và được xem là phân khúc khách có giá trị cao trên thị trường du lịch châu Âu.

Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng thông tin, hợp tác du lịch giữa hai nước rất tiềm năng trong bối cảnh Việt Nam và Áo chuẩn bị kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Đại sứ cho rằng, tăng cường kết nối hàng không là một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy trao đổi khách. Hiện chưa có đường bay thẳng giữa Vienna và Việt Nam, khiến du khách hai nước thường phải quá cảnh tại các trung tâm hàng không như Frankfurt, Paris, Istanbul hoặc Doha.

Theo đó, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cam kết đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành Áo kết nối với đối tác Việt Nam, tổ chức các chuyến khảo sát điểm đến và phát triển sản phẩm du lịch mới. Song song, tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại Trung Âu và thị trường châu Âu nói chung. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không nhằm tăng cường kết nối Áo với các cửa ngõ hàng không, trung tâm du lịch lớn của Việt Nam.