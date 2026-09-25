Du lịch Việt Nam: Mục tiêu chuyển dịch mạnh mẽ từ số lượng sang chất lượng

Ngày 24/9, tại TP. Quảng Ninh đã diễn ra Hội nghị Lữ hành toàn quốc năm 2026 với chủ đề “Đổi mới - Liên kết - Nâng tầm” và Hội nghị toàn quốc về Xúc tiến du lịch với chủ đề “Đổi mới – Hợp lực – Bứt phá”…

Ảnh: Bộ VHTTDL

Dự và chủ trì hội nghị có Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong, đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố Quảng Ninh cùng gần 300 đại biểu đại diện sở, đơn vị quản lý du lịch các tỉnh, thành phố; hiệp hội du lịch; các chuyên gia kinh tế - du lịch, cùng cộng đồng doanh nghiệp lữ hành, hàng không, vận tải, lưu trú, bảo hiểm, công nghệ...

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhấn mạnh, chuỗi sự kiện là diễn đàn quan trọng nhằm trao đổi, thảo luận, nhận diện đa chiều những chuyển biến và điểm nghẽn mang tính cấu trúc của hoạt động lữ hành, quảng bá, xúc tiến năm 2026.

Đồng thời xác lập hệ giải pháp đột phá, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm triển khai, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược phát triển du lịch năm 2027 và tầm nhìn đến năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 07/9/2026 của Chính phủ.

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM PHẢI BẮT ĐẦU TỪ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, liên kết cần được cụ thể hóa bằng những chương trình du lịch có khả năng vận hành, bán được và xác định rõ trách nhiệm của các bên. Việc nâng tầm lữ hành phải thể hiện ở chất lượng sản phẩm, năng suất, uy tín thương hiệu, năng lực phục vụ các phân khúc khách có yêu cầu cao, làm chủ công nghệ và thị trường, đồng thời bảo đảm an toàn, phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong chủ trì Hội nghị. Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, trong đó, nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế và đổi mới quản lý nhà nước theo hướng kiến tạo, minh bạch, dựa trên dữ liệu; cơ cấu lại thị trường và phát triển sản phẩm theo nhu cầu của từng phân khúc khách.

Bên cạnh đó, các ý kiến cho rằng cần tăng cường liên kết chuỗi giá trị và kết nối hạ tầng; đổi mới căn bản công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực của doanh nghiệp; coi chất lượng, an toàn và phát triển xanh là yêu cầu xuyên suốt.

Theo tinh thần Nghị quyết 26, mục tiêu đến năm 2030 du lịch Việt Nam là ngành kinh tế mũi nhọn đóng góp trực tiếp từ 10 - 12% GDP, phấn đấu đón 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt 80 - 90 tỉ USD. Do đó, hoạt động du lịch cần mang lại hiệu quả hơn, nâng cao giá trị gia tăng, không chỉ về phát triển về số lượng mà còn quan tâm về chất lượng, cụ thể là các chỉ số về mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú, chỉ số hài lòng và tỉ lệ khách quay lại.

Hướng tới các mục tiêu đặt ra cho ngành du lịch, các doanh nghiệp lữ hành cho rằng Việt Nam cần cơ cấu lại thị trường khách quốc tế, chuyển hóa sức hút của điểm đến thành giá trị kinh tế và vị thế bền vững cho du lịch Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thông tin Du lịch Quảng Ninh

Ông Võ Anh Tài, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), đề xuất việc xây dựng hệ thống đánh giá thị trường mục tiêu trên các nhóm chỉ số: Giá trị chi tiêu thực nhận trên một khách và một đêm lưu trú; thời gian lưu trú và khả năng đi nhiều điểm đến; tỷ lệ quay lại, giới thiệu cho người khác; mức độ ổn định theo mùa và rủi ro phụ thuộc…

Trên cơ sở đó, ngành du lịch Việt Nam sẽ xác định một danh mục thị trường cân đối về bền vững: Thị trường nền tạo dòng khách ổn định, thị trường tăng trưởng có dư địa mở rộng và những phân khúc chuyên biệt có giá trị cao.

MỞ RA CƠ HỘI KẾT NỐI NHỮNG TÀI NGUYÊN

Trong khi đó, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu hoàn thiện khung kiến trúc và kết nối dữ liệu du lịch, từng bước triển khai hệ thống theo dõi, phân tích dòng khách theo thời gian thực.

Bởi lẽ, việc chưa có hệ thống dữ liệu thời gian thực đủ mạnh để hỗ trợ điều phối khách tại những nơi có nguy cơ quá tải như Sa Pa, Tràng An, Hạ Long – Cát Bà sẽ dẫn tới tình trạng quá tải cục bộ vào các dịp cao điểm, trong khi một số điểm đến khác trong cùng vùng còn dư địa lớn.

"Đồng thời, đẩy mạnh áp dụng tiêu chí du lịch xanh VITA Green trong các chuỗi sản phẩm liên vùng, trước hết đối với các lĩnh vực có tác động lớn đến môi trường và trải nghiệm của du khách. Phấn đấu đến năm 2030, đa số tỉnh, thành phố có các doanh nghiệp tham gia áp dụng tiêu chí du lịch xanh, từng bước hình thành mạng lưới sản phẩm xanh trên phạm vi cả nước", ông Nguyễn Hồng Hải đề xuất.

Phó Chủ tịch UBND T.P Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thông tin Du lịch Quảng Ninh

Đánh giá về tầm quan trọng của việc phát triển sản phẩm du lịch từ nhu cầu thị trường và tiềm năng địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP. Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh cho rằng, việc phát triển sản phẩm phải bắt đầu từ nhu cầu thị trường và lợi thế khác biệt của điểm đến, khai thác có chiều sâu văn hóa, di sản, ẩm thực, làng nghề, nghệ thuật truyền thống và đời sống cộng đồng.

Trước đó, vào ngày 23/9/2026, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tổ chức chương trình khảo sát sản phẩm du lịch Quảng Ninh cho gần 100 doanh nghiệp lữ hành tại Hang Ngọc Rồng, thuyền ba vách trên Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh... để cung cấp thêm cơ sở thực tiễn cho hội nghị. Đối với Quảng Ninh, cách tiếp cận này mở ra cơ hội kết nối những tài nguyên, sản phẩm vốn nằm ở nhiều khu vực thành các hành trình hoàn chỉnh.

Thay vì khách chỉ tập trung tham quan vịnh Hạ Long, các doanh nghiệp có thể kết nối Hạ Long với Yên Tử, Vân Đồn, Móng Cái, Bình Liêu và những không gian du lịch khác, qua đó phân bổ dòng khách rộng hơn và kéo dài hành trình. Một hướng khác Quảng Ninh đang thúc đẩy là mở rộng các thị trường khách quốc tế.

Ngay trước Hội nghị Lữ hành toàn quốc, hơn 20 doanh nghiệp, tổ chức trong lĩnh vực lữ hành, hàng không và truyền thông Pakistan đã đến khảo sát sản phẩm du lịch địa phương. Quảng Ninh cũng đang nghiên cứu phát triển các dịch vụ phù hợp với khách Hồi giáo, trong đó có ẩm thực Halal và không gian cầu nguyện. Việc tiếp cận các nguồn khách mới đặt ra yêu cầu doanh nghiệp và điểm đến phải xây dựng sản phẩm theo từng phân khúc, thay vì sử dụng một sản phẩm chung cho mọi thị trường.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết, việc tổ chức hai hội nghị trong một ngày đã thể hiện cách tiếp cận mới, liên thông giữa lữ hành và xúc tiến du lịch. Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Cùng quan điểm về cơ chế phối hợp trong công tác quảng bá, đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam khẳng định, cần thiết lập cơ chế hợp lực và điều phối thống nhất trong xúc tiến du lịch quốc gia. Xác định rõ vai trò của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam là cơ quan đầu mối điều phối. Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, hiệp hội và doanh nghiệp tham gia theo chức năng, thế mạnh và nguồn lực.