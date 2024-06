Đường dây cho vay qua app với lãi suất hơn 2.000%/năm và cách thức trốn thuế

Hồ sơ vụ án thể hiện, các app cho vay như “Cash Vn”, “Vay nhanh pro”, “Ovay”… do đối tượng Li Zhao Qiang (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc, đang bỏ trốn) lập ra để cho khách là người Việt Nam vay tiền với lãi suất từ 1.570% - 2.190%/năm.

Đường dây do Li cầm đầu đã lôi kéo 134 đối tượng bao gồm cả người Trung Quốc, Việt Nam tham gia làm “chân rết” trong các “công ty tổng”, “công ty chi nhánh”. Các đối tượng đòi nợ theo 5 cấp độ khác nhau như gọi điện chửi bới, lăng mạ, đe dọa hoặc ghép ảnh khách hàng khỏa thân, quan tài, làm tình, truy nã… hoặc trực tiếp đến nhà riêng đe dọa.

Cơ cấu hoạt động đường dây do Li chủ mưu.

Trong thời gian hơn 2 năm (từ 2020-2022), các đối tượng thực hiện cho 120.780 khách hàng vay hơn 1.607 tỷ đồng lãi suất cao để thu lời bất chính hơn 732 tỷ đồng.

Ngoài hành vi cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cũng truy tố một số bị can về tội Trốn thuế.

CÁCH THỨC TRỐN THUẾ

Theo cáo trạng, năm 2019, thông qua Trần Thị Thu Huyền, Li Zhao Qiang thuê người thành lập và đứng tên giám đốc Công ty TNHH thương mại Vin Fintech Group Việt Nam.

Li bàn bạc và giao cho Liu Dan Yang làm giám đốc điều hành, đại diện công ty ký kết hợp đồng thương mại với các đối tác kinh doanh và các giấy tờ pháp luật khác, bao gồm chứng từ kế toán như phiếu thu, chi, hóa đơn GTGT; sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế.. để Liu quản lý, điều hành hoạt động cho vay qua app “Ovay”.

Đến đầu năm 2020, Li yêu cầu Liu bàn giao lại việc quản lý app “Ovay” cho người khác, đổi tên thành Công ty TNHH Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam (nay là Công ty cổ phần Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam).

Li thuê Phạm Thị Hằng (SN 1994) làm giám đốc Công ty YooPay Việt Nam để phát triển lĩnh vực giải pháp thanh toán điện tử. Hằng ủy quyền cho Liu tất cả vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày.

Trong thời gian này, Liu đã chỉ đạo Lê Thu Trang (SN 1987) tìm hiểu về các vấn đề doanh thu, chi phí của Công ty YooPay Việt Nam với mục đích để trốn thuế doanh nghiệp, hợp thức các khoản lợi nhuận của công ty rồi rút tiền mặt.

Qua tìm hiểu, Trang giới thiệu một số bên tư vấn (chưa rõ thông tin) cho Liu về các giải pháp để xử lý chi phí, trong đó có việc mua hóa đơn khống. Bên tư vấn cũng đưa ra gói dịch vụ xử lý tài chính trọn gói với mức chi phí trên 10%.

Do chi phí cao nên Liu không đồng ý. Liu chỉ đạo Trang tự liên hệ mua hóa đơn khống để hợp thức hóa chi phí, giảm thuế.

Theo cáo trạng, thông qua mạng internet, Trang tìm được bên bán hóa đơn với giá 12-13%/tổng giá trị hóa đơn. Bên bán tự làm thủ tục kèm theo các hợp đồng, giấy tờ liên quan.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Trang và kế toán công ty đã sử dụng bất hợp pháp 2 hóa đơn kê khai thuế và hạch toán kế toán với số tiền thuế được khấu trừ là hơn 124 triệu đồng, chi phí hợp lý là 1,2 tỷ đồng.

Cáo buộc thể hiện, Công ty YooPay Việt Nam đã trốn thuế gần 140 triệu đồng. Với hành vi trên, Liu và Trang bị truy tố về tội Trốn thuế.

"GIỮ CHÂN" NHÂN VIÊN BẰNG “LƯƠNG KHỦNG”

Trong vụ án này, Liu là người giúp sức cho Li quản lý Công ty YooPay Việt Nam thực hiện việc chi và thu tiền của khách vay tiền. Mỗi tháng Liu được trả công 50 triệu đồng/tháng.

Lời khai của Liu tại cơ quan điều tra cho thấy, Li đầu tư 1 triệu USD để thành lập và duy trì hoạt động của Công ty YooPay còn Liu không góp đồng nào, chỉ chịu trách nhiệm điều hành hoạt động công ty.

Còn Nguyễn Quang Vũ giữ chức Phó giám đốc Công ty Newstar, cũng được hưởng lương 50 triệu đồng/tháng, chịu trách nhiệm và điều hành mọi hoạt động cho vay và truy thu nợ.

Các bị can như Phan Đức Diễn – trưởng bộ phận vận hành được trả lương 33 triệu đồng/tháng; Trần Thị Thanh Nhàn – trưởng bộ phận hành chính nhân sự, Bùi Thị Như Hoa – kế toán trưởng, Trần Thị Hằng – trưởng Bộ phận Telesale (mời chào khách vay) nhận lương 30 triệu đồng/tháng…

Kết quả xác minh tại Chi cục thuế quận Bắc Từ Liêm thể hiện, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của Công ty YooPay Việt Nam năm 2020 là âm 1,4 tỷ đồng; thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh là âm 863 triệu đồng.

Ngoài hành vi trốn thuế trên, Công an TP Hà Nội đã tổ chức điều tra, trưng cầu Cục thuế Hà Nội xác định nhưng chưa làm rõ thêm được. Do đã hết thời hạn điều tra nên công an tách tài liệu, khi nào đủ căn cứ sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.