Nga tăng kỷ lục xuất khẩu dầu sang Trung Quốc

Nga ghi nhận mức xuất khẩu dầu kỷ lục sang Trung Quốc trong tháng 1, phản ánh sự gắn kết ngày càng sâu sắc trong hợp tác năng lượng song phương. Trong khi đó, dòng chảy dầu toàn cầu đang tái phân bổ, với Trung Quốc giảm mua từ Trung Đông và tăng nhập từ Nga.
Theo báo Pravda, trong tháng 1, Nga đã tăng mạnh lượng
dầu xuất khẩu sang Trung Quốc bằng đường biển. Khối lượng xuất khẩu tăng thêm
290.000 thùng/ngày và đạt mức kỷ lục 1,7 triệu thùng/ngày.
Dữ liệu này được nêu trong báo cáo
tháng 2 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Đây là mức cao nhất trong toàn bộ
giai đoạn theo dõi đối với tuyến vận chuyển đường biển, cho thấy tính bền vững
của hợp tác năng lượng Nga-Trung và tầm quan trọng chiến lược của quan hệ này
đối với cả hai nước.
Cùng thời điểm đó, lượng nhập khẩu
dầu Nga của Ấn Độ giảm 100.000 thùng/ngày, xuống còn 1,1 triệu thùng/ngày - mức
thấp nhất kể từ tháng 11/2022.
Tuy nhiên, nguồn cung nguyên liệu
cho nhà máy lọc dầu tại Vadinar, thuộc công ty Nayara Energy, lại tăng thêm
310.000 thùng/ngày. Do đó, việc giảm nhập khẩu tổng thể không có nghĩa là Nga
mất vị thế, mà phản ánh sự tái phân bổ dòng chảy và định hướng chính xác hơn
vào các cơ sở chế biến có biên lợi nhuận cao.
Theo IEA, các nhà máy lọc dầu
Trung Quốc đã bắt đầu mua nhiều hơn loại dầu chủ lực Urals của Nga. Xuất khẩu
Urals sang Trung Quốc tăng 250.000 thùng/ngày và đạt mức kỷ lục lịch sử 500.000
thùng/ngày.
Trước đây, các nhà máy lọc dầu
Trung Quốc chủ yếu tập trung vào loại dầu cao cấp ESPO, có độ nhẹ cao và hàm
lượng lưu huỳnh thấp. Tuy nhiên, sự gia tăng quan tâm đối với Urals cho thấy
tính linh hoạt của ngành lọc dầu Trung Quốc và khả năng xử lý hiệu quả các loại
dầu có đặc tính khác nhau.
Việc tăng mua Urals gắn liền với
chính sách giá cạnh tranh và logistics ổn định. Các công ty Nga đã xây dựng
được các tuyến vận tải biển đáng tin cậy và thích ứng cơ chế thương mại với các
điều kiện bên ngoài mới.
Các nhà phân tích của IEA nhận
định rằng để hấp thụ thêm lượng dầu Nga vượt mức nhu cầu tiêu thụ thông thường,
Trung Quốc sẽ phải giảm nhập khẩu từ các nguồn khác hoặc đưa một phần dầu vào
kho dự trữ chiến lược và thương mại.
Theo tờ Nefti
Kapital, quá trình này có thể đã bắt đầu. Trong tháng 1, lượng mua từ các
nhà cung cấp Trung Đông giảm 630.000 thùng/ngày xuống còn 5 triệu thùng/ngày.
Điều này cho thấy dòng chảy đang được tái phân bổ theo hướng có lợi cho dầu Nga
và phản ánh sức cạnh tranh gia tăng của nguồn cung này.
Xu hướng này phản ánh những biến
động rộng hơn trên thị trường năng lượng toàn cầu. Trung Quốc đang tích cực đa
dạng hóa nguồn nhập khẩu và tìm cách đảm bảo ổn định nguồn cung trong bối cảnh
giá cả biến động và các yếu tố địa chính trị. Trong cấu hình này, dầu Nga đóng
vai trò quan trọng nhờ sự kết hợp giữa khối lượng lớn, khả năng tiếp cận
logistics và các điều kiện thanh toán linh hoạt.
Một yếu tố bổ sung là sự phát
triển hạ tầng tại Viễn Đông Nga, bao gồm năng lực cảng biển và hệ thống đường
ống, giúp tăng tốc độ giao hàng và giảm chi phí vận chuyển.
Theo dữ liệu của Hải quan Trung
Quốc, các nhà cung cấp dầu chính cho nước này vẫn là Nga, Saudi Arabia,
Malaysia, Iraq và Brazil. Trong đó, Nga vẫn giữ vị trí dẫn đầu, nhấn mạnh tính
dài hạn của hợp tác song phương và hiệu quả kinh tế của quan hệ này.
Sự gia tăng xuất khẩu dầu sang Trung Quốc không chỉ
mang ý nghĩa thương mại mà còn phản ánh sự định hình lại các liên kết năng
lượng toàn cầu. Khi các tuyến cung ứng truyền thống bị phân mảnh bởi địa chính
trị, trục Nga-Trung có thể trở thành một trong những nhân tố định hình cán cân
năng lượng thế kỷ XXI.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: