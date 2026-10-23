Ecopark ra mắt Rừng Hồng - trung tâm của Mùa Lễ Hội tại Eco Retreat

Đại đô thị Eco Retreat được khởi công từ tháng 4/2025, lần lượt ra mắt thị trường các phân khu nhà phố, biệt thự, căn hộ cao tầng. Mới đây nhất, phân khu tại vị trí trung tâm đại đô thị, giữ vai trò là tâm điểm của các kết nối đặc sắc về không gian cảnh quan, quảng trường, xã hội mang tên Rừng Hồng được Ecopark chính thức ra mắt.

Rừng Hồng - Trái tim lễ hội giữa đại đô thị sinh thái Eco Retreat.

Eco Retreat là khu đô thị trị liệu, phục hồi và tái tạo rộng 220 ha, ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM, cách Bến Bạch Đằng khoảng 30 phút di chuyển qua Đại lộ Võ Văn Kiệt và cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

VỊ TRÍ TRUNG TÂM – NƠI ĐỊNH HÌNH CÁ TÍNH CỦA MỘT ĐÔ THỊ

Trong cấu trúc của một đô thị, trung tâm không chỉ là nơi các tuyến đường giao nhau hay tiện ích tập trung, mà còn là nơi thể hiện rõ nét sức sống và bản sắc cộng đồng. Đó có thể là những quảng trường, tuyến phố thương mại hay không gian công cộng nơi các hoạt động xã hội, văn hóa và đời sống thường nhật cùng diễn ra.

Đại đô thị sinh thái Eco Retreat trở thành điểm đến của nhiều sự kiện, đón những cư dân đầu tiên về sinh sống sau một năm rưỡi ra mắt.

Với Eco Retreat, đại đô thị được định hướng theo tinh thần trị liệu, phục hồi và tái tạo, giá trị của trung tâm không chỉ nằm ở sự thuận tiện. Đó còn là khả năng kết nối con người với thiên nhiên, tiện ích và những trải nghiệm làm phong phú đời sống tinh thần.

Khu thương mại Eco Bazaar đã đi vào hoạt động làm sôi động Rừng Hồng.

Được phát triển tại vị trí trung tâm của phân khu Mùa Lễ Hội, Rừng Hồng vừa được nhà sáng lập Ecopark ra mắt, sở hữu lợi thế kết nối với các trục giao thông chính như Đại lộ Quảng Trường, Đại lộ Hồ Thiên Nga, giao điểm của toàn bộ 6 tòa căn hộ cao tầng. Trong quy hoạch phát triển đô thị, các toà cao tầng vốn mang đến nhu cầu sử dụng dịch vụ ổn định khi cư dân về ở, góp phần thúc đẩy định hình không gian trung tâm đô thị.

Dịch vụ thương mại tại Rừng Hồng cộng hưởng nhờ các tòa cao tầng với mật độ cư dân cao.

Với vị trí này, Rừng Hồng có ưu thế từ sự thuận tiện trong việc sử dụng mọi tiện ích của đại đô thị. Thương mại dịch vụ được cộng hưởng thêm nhờ vào Eco Bazaar đã hoạt động, khối đế thương mại của các toà cao tầng. Hai trục đại lộ chính được quy hoạch có vỉa hè rộng, kết hợp sân trước của từng căn nhà, tạo ra dãy phố trải nghiệm nhiều loại hình kinh doanh như ăn uống, nhà hàng, cafe, vốn là mô hình được ưa chuộng ở các đô thị sinh thái hiện nay.

TINH THẦN LỄ HỘI HIỆN DIỆN TRONG CUỘC SỐNG THƯỜNG NHẬT

Tinh thần lễ hội tại trung tâm của Eco Retreat không thể hiện qua các hoạt động được sắp đặt hay tổ chức định kỳ, mà ở cách thức quy hoạch không gian, mang đến cuộc sống nhiều trải nghiệm và kết nối, làm cho con người cảm nhận niềm vui hiện diện mỗi ngày.

Các quảng trường bao quanh Rừng Hồng tạo nhịp sống sôi động, tươi vui.

Niềm vui ấy đến từ trong cách tổ chức không gian các quảng trường đa dạng hình thái và liên hoàn, tạo thành sự liền mạch trong giải trí, điểm hẹn, sự hội tụ của hành vi sử dụng không gian. Các tuyến đại lộ giúp tiếp cận giao thông dễ dàng, từ đại lộ, cư dân có không gian rộng lớn của Quảng trường Lễ Hội rộng 16,700 m2 được bố trí nhiều chủ đề: Quảng trường sự kiện, sân thể thao, sân chơi trẻ em, không gian mở để tuỳ chỉnh mục đích tổ chức các hoạt động ngoài trời, quảng trường sáng tạo, nối dài đến bến Kayak và Hồ Thiên Nga rộng 12ha.

Mọi con đường đều dẫn đến quảng trường vốn là bí quyết quy hoạch các đô thị nổi tiếng trên toàn thế giới. Ứng dụng vào đời sống hiện đại, khi con người càng khó kết nối và bị phân tán bởi guồng quay công việc, mạng xã hội, kết nối ảo, thì những liên kết vật lý như sân chơi, không gian công cộng, quảng trường sẽ là cầu nối thực để mang đến trải nghiệm niềm vui sâu sắc cho đời sống con người.

Rừng Hồng kết nối với các phân khu xung quanh qua các đại lộ 30-40m.

Tại Quảng trường Lễ hội, các không gian thể thao ngoài trời, khu vận động có mái che, khu vui chơi trẻ em và quảng trường cỏ lớn được tổ chức nhằm phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau. Quảng trường cỏ có thể đáp ứng hoạt động thể thao thường nhật, đồng thời được định hướng chuyển đổi công năng khi diễn ra các lễ hội và sự kiện phù hợp. Từ đây, hành trình tiếp tục kết nối đến Quảng trường Sáng tạo, mở rộng trải nghiệm sang không gian công viên.

Cách tổ chức này cho thấy tinh thần lễ hội không chỉ được tạo nên bởi những sự kiện theo thời điểm. Giá trị của nó còn nằm ở khả năng duy trì sức sống cho không gian đô thị mỗi ngày, thông qua những hoạt động vui chơi, vận động, gặp gỡ và tận hưởng cảnh quan. Một quảng trường có thể trở thành nơi gia đình dành thời gian bên nhau, nơi trẻ em vui chơi, người lớn vận động và cộng đồng cùng tham gia những hoạt động chung.

Theo bà Mai Thị Hồng Quyên – giám đốc Kinh doanh & Marketing Ecopark: Với định hướng trị liệu, phục hồi, tái tạo; trải nghiệm sống không nhất thiết chỉ đến từ sự tĩnh lặng hay tách biệt khỏi nhịp sống đô thị. Trung tâm của Mùa Lễ Hội được định hình giải quyết hài hoà 2 yếu tố: mật độ dân cư cao do quy hoạch cao tầng, đồng thời diện tích cảnh quan và quảng trường với quy mô lớn để đáp ứng yếu tố đặc sắc về trải nghiệm sinh thái. Nhờ đó, mảnh ghép trung tâm Mùa Lễ Hội là Rừng Hồng có được sự vượt trội: nhịp sống căng tràn năng lượng giữa thiên nhiên.

SẮC HOA HỒNG TẠO NÊN BẢN SẮC RIÊNG

Theo định hướng thiết kế, tuyến Phố Lễ Hội sử dụng cây xanh, hoa, ánh sáng và các điểm nhấn cảnh quan để tạo nhận diện xuyên suốt. Những khoảng dừng chân, khu vực check-in và không gian sinh hoạt ngoài trời góp phần biến hành trình di chuyển thành một trải nghiệm có chủ đích, tạo điều kiện để các hoạt động cộng đồng diễn ra linh hoạt.

Sau mỗi ban công là bức tranh thiên nhiên rực rỡ, lãng mạn.

Lấy cảm hứng từ không khí lễ hội và sắc hoa rực rỡ, Rừng Hồng lựa chọn hoa hồng làm hình ảnh chủ đạo, kết hợp cùng các loài hoa có sắc cam, hồng, vàng và đỏ như ly lửa, kèn hồng, hoa ban, bằng lăng. Bảng màu cảnh quan hướng đến cảm giác tươi vui, giàu sức sống, đồng thời tạo nên diện mạo có khả năng nhận diện riêng.

Hoa hồng cũng mang một sắc thái khác bên cạnh sự rực rỡ: Lãng mạn, mềm mại và tinh tế. Sự kết hợp giữa chất liệu cảnh quan này với nhịp sống thương mại, giải trí và cộng đồng tạo nên một sự cân bằng thú vị cho phân khu. Không gian không chỉ hướng đến sự náo nhiệt của lễ hội mà còn mở ra những khoảng trải nghiệm nhẹ nhàng, nơi cư dân có thể tận hưởng cảnh sắc và nhịp sống theo cách riêng.

Sắc hoa hồng trở thành ngôn ngữ nhận diện tại Rừng Hồng.

Trong một đại đô thị có nhiều phân khu với những định hướng trải nghiệm khác nhau, bản sắc cảnh quan giúp mỗi nơi có một dấu ấn riêng trong ký ức của cư dân. Với Rừng Hồng, sắc hoa trở thành ngôn ngữ nhận diện, góp phần kết nối những tuyến phố, quảng trường và không gian công cộng thành một tổng thể thống nhất.

Bên cạnh cảnh quan và hoạt động cộng đồng, phân khu còn được phát triển đa dạng dòng sản phẩm. Đặc biệt, lần đầu tiên Eco Retreat ra mắt Biệt thự Quảng trường và Nhà phố Trung tâm, 2 dòng sản phẩm có vị trí đắc địa bậc nhất Eco Retreat.

Khách hàng quan tâm phân khu Rừng Hồng, Eco Retreat có thể liên hệ một trong 20 đại lý chính thức để được thông tin, hỗ trợ, tư vấn.