FPT chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2026

Công ty Cổ phần FPT (mã FPT) công bố Nghị quyết HĐQT số 02.10-2026 ngày 27/10/2026 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2026.
Theo đó, HĐQT FPT thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 30/11 và ngày thực hiện chi trả là 10/12/2026.
Ngày 29/10, số lượng chứng khoán của FPT tăng lên 1.885.727.648 cổ phiếu - tương ứng với vốn điều lệ 18.857.276.480.000 đồng do công ty phát hành thành công 171.401.226 cổ phiếu cho 181.748 cổ đông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Chốt phiên ngày 28/10, khối ngoại bán ròng với tổng giá trị ròng 267.1 đạt tỷ đồng, trong đó bán mạnh FPT gần 260 tỷ đồng và giá cổ phiếu FPT giảm 2,53% xuống còn 54.000 đồng/cổ phiếu, giảm gần 65% so với đỉnh năm 2025 (153.400 đồng/cổ phiếu - chốt phiên 24/01/2025).
Về kết quả kinh doanh, FPT cho biết kết thúc 9 tháng năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu đạt 40.023 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 8.770 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,4% và 17,0% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận 2 chữ số. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 7.778 tỷ đồng, tăng trưởng 13,3%, EPS đạt 4.142 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 12,8% so với năm trước.
Theo FPT công bố từ năm 2026, Tập đoàn hợp nhất số liệu tài chính của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT theo phương pháp vốn chủ sở hữu (áp dụng cho công ty liên doanh liên kết). Theo đó, Tập đoàn sẽ chỉ ghi nhận phần lợi nhuận tại FPT Telecom tương ứng với tỷ lệ sở hữu thực tế của Tập đoàn, thay vì cộng gộp toàn bộ doanh thu và lợi nhuận của FPT Telecom vào báo cáo hợp nhất của Tập đoàn. Để phục vụ mục đích phân tích và so sánh trong báo cáo này, số liệu năm 2025 đã được điều chỉnh theo cùng phương pháp hợp nhất năm 2026.
Được biết vào ngày 23/10/2026, Bộ Công an đã chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom/FOX) cho Tổng công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu (GTINX; trước đây là GTEL, doanh nghiệp viễn thông trực thuộc Bộ Công an), theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an. Trong khi đó, tỷ lệ sở hữu 45,66% của FPT tại FPT Telecom không thay đổi. Trước đó, ngày 16/7/2025, quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại FPT Telecom đã được chuyển giao từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về Bộ Công an.
Sau khi tiếp nhận, GTINX sẽ quản lý sử dụng phần vốn nhà nước tại FPT Telecom và dự kiến kết hợp thế mạnh hạ tầng viễn thông, dịch vụ số của FPT Telecom với hệ sinh thái công nghệ của GTINX. Hệ sinh thái của GTINX tập trung vào bốn trụ cột: công nghiệp an ninh; nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo; giải pháp và dịch vụ số; dịch vụ hạ tầng và kết nối. Việc chuyển giao quyền đại diện vốn nhà nước dự kiến không làm thay đổi hoạt động cung cấp dịch vụ của FPT Telecom.
GVR sẽ trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 400 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 11/11/2026.
Liva Holdings Limited đã bán ra 1,9 triệu cổ phiếu KDC, qua đó giảm sở hữu từ gần 14,3 triệu cổ phiếu, chiếm 5,16% xuống gần 12,4 triệu cổ phiếu, chiếm 4,47% vốn tại KDC.
Loạt ngân hàng vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026 và 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, một số ngân hàng ghi nhận mức lãi hàng chục nghìn tỷ đồng, hoàn thành phần lớn kế hoạch lợi nhuận cả năm…
Quý 3/2026, Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) đạt doanh thu hợp nhất 1.685 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, tương ứng giảm 19% và 16% so với cùng kỳ năm 2025.
Công ty Cổ phần Lilama 10 (mã L10-HOSE) công bố giải trình nguyên nhân cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp, từ ngày 19/10 đến ngày 23/10.
Theo nhận định của các chuyên gia, so với môi trường đầu tư cách đây vài năm thì thời điểm hiện tại nhà đầu tư cần chuyển hướng nhìn vào khả năng thanh khoản, khả năng đáp ứng nhu cầu thực... để dự án trở thành hàng hóa có khả năng thanh khoản. Nếu không sẽ dễ rơi vào tình cảnh tồn kho như số liệu Bộ Xây dựng vừa công bố mới đây.
Thảo luận Luật Nhà ở (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội cho rằng, đối với các dự án nhà ở cho thuê do Nhà nước đầu tư để dẫn dắt thị trường thì cần yêu cầu công khai đầy đủ cấu phần giá thành gồm chi phí đất, xây dựng, tài chính, quản lý, vận hành, bảo trì và các khoản chi phí hợp pháp khác. Việc công khai này giúp hình thành mặt bằng tham chiếu đáng tin cậy cho thị trường...
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...