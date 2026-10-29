FPT chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2026

Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 30/11 và ngày thực hiện chi trả là 10/12/2026.

Sơ đồ giá cổ phiếu FPT trên HOSE.

Công ty Cổ phần FPT (mã FPT) công bố Nghị quyết HĐQT số 02.10-2026 ngày 27/10/2026 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2026.

Theo đó, HĐQT FPT thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 30/11 và ngày thực hiện chi trả là 10/12/2026.

Ngày 29/10, số lượng chứng khoán của FPT tăng lên 1.885.727.648 cổ phiếu - tương ứng với vốn điều lệ 18.857.276.480.000 đồng do công ty phát hành thành công 171.401.226 cổ phiếu cho 181.748 cổ đông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Chốt phiên ngày 28/10, khối ngoại bán ròng với tổng giá trị ròng 267.1 đạt tỷ đồng, trong đó bán mạnh FPT gần 260 tỷ đồng và giá cổ phiếu FPT giảm 2,53% xuống còn 54.000 đồng/cổ phiếu, giảm gần 65% so với đỉnh năm 2025 (153.400 đồng/cổ phiếu - chốt phiên 24/01/2025).

Về kết quả kinh doanh, FPT cho biết kết thúc 9 tháng năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu đạt 40.023 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 8.770 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,4% và 17,0% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận 2 chữ số. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 7.778 tỷ đồng, tăng trưởng 13,3%, EPS đạt 4.142 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 12,8% so với năm trước.

Theo FPT công bố từ năm 2026, Tập đoàn hợp nhất số liệu tài chính của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT theo phương pháp vốn chủ sở hữu (áp dụng cho công ty liên doanh liên kết). Theo đó, Tập đoàn sẽ chỉ ghi nhận phần lợi nhuận tại FPT Telecom tương ứng với tỷ lệ sở hữu thực tế của Tập đoàn, thay vì cộng gộp toàn bộ doanh thu và lợi nhuận của FPT Telecom vào báo cáo hợp nhất của Tập đoàn. Để phục vụ mục đích phân tích và so sánh trong báo cáo này, số liệu năm 2025 đã được điều chỉnh theo cùng phương pháp hợp nhất năm 2026.

Được biết vào ngày 23/10/2026, Bộ Công an đã chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom/FOX) cho Tổng công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu (GTINX; trước đây là GTEL, doanh nghiệp viễn thông trực thuộc Bộ Công an), theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an. Trong khi đó, tỷ lệ sở hữu 45,66% của FPT tại FPT Telecom không thay đổi. Trước đó, ngày 16/7/2025, quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại FPT Telecom đã được chuyển giao từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về Bộ Công an.

Sau khi tiếp nhận, GTINX sẽ quản lý sử dụng phần vốn nhà nước tại FPT Telecom và dự kiến kết hợp thế mạnh hạ tầng viễn thông, dịch vụ số của FPT Telecom với hệ sinh thái công nghệ của GTINX. Hệ sinh thái của GTINX tập trung vào bốn trụ cột: công nghiệp an ninh; nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo; giải pháp và dịch vụ số; dịch vụ hạ tầng và kết nối. Việc chuyển giao quyền đại diện vốn nhà nước dự kiến không làm thay đổi hoạt động cung cấp dịch vụ của FPT Telecom.