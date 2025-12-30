Phú Thọ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp – logistics vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Ngày 30/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021–2025 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó có điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Phú Thọ thông qua 16 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quản lý đất đai, tài chính – ngân sách và chính sách an sinh. Đáng chú ý, Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhận được sự quan tâm lớn của cử tri và dư luận.

Theo nội dung quy hoạch điều chỉnh, trên cơ sở kế thừa các nội dung còn phù hợp của quy hoạch tỉnh giai đoạn trước và các động lực tăng trưởng đã hình thành, Phú Thọ xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức các lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc của vùng và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2050, Phú Thọ phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, xã hội phồn vinh, đời sống người dân được nâng cao, môi trường sinh thái bền vững và quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc.

Cụ thể, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) gấp khoảng 2 lần so với năm 2025; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 220–230 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước tăng bình quân trên 10% mỗi năm, phấn đấu đạt khoảng 85.000 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 35–40%. Phú Thọ cũng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao trong Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội; tuổi thọ trung bình đạt khoảng 76 năm; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,78 và chỉ số phát triển và hạnh phúc (VDHI) đạt tối thiểu 85 điểm.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, tỉnh xác định 4 khâu đột phá phát triển, gồm: đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với ứng dụng khoa học – công nghệ trong mọi lĩnh vực; phát triển các ngành công nghiệp mới theo xu thế toàn cầu; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại, có tầm nhìn dài hạn và kết nối hiệu quả trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, HĐND tỉnh Phú Thọ cũng thông qua các nghị quyết quan trọng khác như: quyết định Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026; danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; quy định mức cho vay, thời hạn và lãi suất cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Bùi Đức Hinh nhấn mạnh các nghị quyết được thông qua thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng tính chủ động của chính quyền các cấp và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế – xã hội bền vững trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa các nghị quyết thành kế hoạch triển khai rõ ràng, xác định cơ quan chủ trì, nguồn lực thực hiện và tiến độ cụ thể; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các nghị quyết được thực hiện đồng bộ, thực chất. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong nhận thức và đồng thuận xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.