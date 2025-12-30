Khối ngoại bất ngờ gom ròng 1.000 tỷ ngay trước thềm nghỉ lễ, cá nhân tiếp tục rút lui

Thanh khoản ba sàn hôm nay đạt 22.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì ở mức khá. Đáng chú ý, khối ngoại bất ngờ quay lại mua ròng gần 1.000 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 959.5 tỷ đồng.

Không xuất hiện tâm lý “xả hàng nghỉ lễ”, thị trường tiếp tục duy trì nhịp giao dịch tích cực trong bối cảnh chỉ còn một phiên nữa là khép lại năm 2025. Dù phần lớn thời gian trong phiên VN-Index vẫn giằng co dưới áp lực điều chỉnh, nhưng diễn biến cuối phiên cho thấy dòng tiền không hề rút lui mà chủ động nhập cuộc, kích hoạt một nhịp đảo chiều đáng chú ý.

Kết phiên, VN-Index lội ngược dòng tăng 12 điểm, tiến sâu lên vùng 1.766,90 điểm. Độ rộng thị trường theo đó được cải thiện rõ rệt, với 168 mã tăng so với 142 mã giảm, phản ánh sự trở lại của dòng tiền chủ động thay vì trạng thái phòng thủ.

Bên cạnh trụ VIC, nhóm ngân hàng tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt chính, với hàng loạt cổ phiếu tăng giá khá đồng đều như VPB, BID, HDB, TPB, EIB; các trụ lớn VCB, TCB, CTG cũng góp phần giữ nhịp cho chỉ số. Dù biên độ tăng của nhiều mã không quá lớn, nhưng hiệu ứng lan tỏa là yếu tố quan trọng giúp thị trường duy trì xu hướng đi lên.

Nhóm chứng khoán giao dịch tích cực hơn mặt bằng chung, với SSI, VPX đồng loạt tăng, trong đó VPX tăng tới 2,52% – một trong những phiên tăng mạnh hiếm hoi kể từ khi cổ phiếu này chính thức lên sàn. Điều này cho thấy dòng tiền bắt đầu có sự chọn lọc, tìm đến những cổ phiếu từng chịu áp lực kéo dài.

Ở chiều ngược lại, nhóm phi tài chính thể hiện rõ sự phân hóa. Tại bất động sản, VIC và VRE giảm điểm, cùng với NVL, KDH, DXG tạo áp lực điều chỉnh. Nhóm năng lượng mất giá mạnh với BSR, PLX. Tiêu dùng không thiết yếu ghi nhận VPL giảm sâu 3,19%, trái ngược với sắc thái sôi động của nhóm tiêu dùng thiết yếu trong cao điểm cuối năm như MSN, MCH, SAB. Công nghệ thông tin và viễn thông lại là điểm sáng, khi FPT và VGI đồng loạt tăng trên 2%.

Thanh khoản ba sàn đạt 22.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì ở mức khá. Đáng chú ý, khối ngoại bất ngờ quay lại mua ròng gần 1.000 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 959.5 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MWG, FPT, STB, VPB, GEX, VIX, BID, MSN, GMD, SSI.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, VHM, VCB, VJC, CII, NVL, HVN, PLX, VPX.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 590.8 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 674.6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 6/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HDB, VHM, MSN, VPB, VCB, VPI, HAG, DPM, HVN, GEX.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 12/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Dịch vụ tài chính, Công nghệ Thông tin. Top bán ròng có: FPT, MWG, GEE, VIX, SHB, TPB, VJC, TCB, BID.

Tự doanh mua ròng 667.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 6.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VPB, FPT, STB, HDB, SAB, TCB, VNM, KBC, ACB, SHB.

Top bán ròng là nhóm Dịch vụ tài chính. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm VIX, MSN, FUEVFVND, VRE, MWG, SSI, VCG, VCI, PVD, MBB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 1078.0 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 291.4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có VPB, MWG, STB, HDB, FPT, GEX, MSN, DGC, VPI, HHV. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VIC, GEE, VIX, VJC, HPG, SHB, VPX, TCB, VHM, TPB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 4.085,4 tỷ đồng, giảm -31,6% so với phiên liền trước và đóng góp 17,8% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay tiếp tục có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu LPB, với hơn 10,2 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 450,4 tỷ đồng được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Xây dựng, Thép, Bán lẻ, Phần mềm, Nhựa, cao su & sợi, trong khi giảm ở Thiết bị điện, Dầu khí, Kho bãi, Vận tải thủy, Sản xuất & phân phối điện, Phân phối xăng dầu & khí đốt, Bảo hiểm.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.