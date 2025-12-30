Chuẩn bị sẵn sàng để khởi công đường sắt tốc độ cao cuối năm 2026

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương hoàn thành báo cáo về cơ chế đặc thù, phương thức đầu tư và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư nhằm bảo đảm khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam vào cuối năm 2026...

Theo thông báo kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh bối cảnh hiện nay đòi hỏi sự tập trung và quyết liệt ở mức cao nhất để đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia.

Trong đó, giải phóng mặt bằng được xác định là khâu then chốt, có tính quyết định đối với tiến độ khởi công. Bộ trưởng yêu cầu hoàn thành việc bàn giao toàn bộ tim tuyến, mốc giới và phạm vi giải phóng mặt bằng cho các địa phương khi đủ cơ sở pháp lý, đồng thời chủ động phối hợp xử lý sớm việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật như điện, nước nhằm tránh tình trạng làm đình trệ toàn bộ dự án.

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam, Bộ trưởng giao Vụ Kế hoạch – Tài chính khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng hợp của Bộ Xây dựng về cơ chế đặc thù, phương thức đầu tư và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.

Cục Kinh tế – Quản lý đầu tư xây dựng chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư xây dựng tiến độ chi tiết các công việc, bảo đảm điều kiện khởi công dự án vào cuối năm 2026, trong đó đặc biệt lưu ý việc vận dụng các cơ chế đặc thù để sớm lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Bộ Xây dựng đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tham mưu thành lập các Ban Chỉ đạo của Bộ để trực tiếp chỉ đạo, điều phối việc triển khai các dự án đường sắt quốc gia.

Đối với dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho rằng dự án đang bước vào giai đoạn then chốt, đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các mốc thời gian đã đề ra nhằm bảo đảm sự đồng bộ kỹ thuật và tiến độ với phía Trung Quốc.

Người đứng đầu Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường sắt hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế 16 ga còn lại của dự án thành phần 1 và phấn đấu lựa chọn nhà thầu thi công trong quý I/2026.

Các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 3/2026, làm cơ sở để Việt Nam và Trung Quốc tổ chức thẩm định, đồng thời hoàn thiện phương án nối ray nhằm không ảnh hưởng đến việc khởi động đàm phán, ký kết hiệp định xây dựng công trình cầu đường sắt qua biên giới giữa ga Lào Cai và ga Hà Khẩu Bắc trong cùng thời gian.

Bộ trưởng cũng yêu cầu hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế kỹ thuật dự án thành phần 2 trong tháng 1/2026; nghiên cứu xây dựng kế hoạch lựa chọn từ 4 đến 5 nhà thầu thi công lớn của Trung Quốc liên danh với các nhà thầu Việt Nam đủ năng lực, điều kiện.

Trước ngày 20/1/2026, các đơn vị phải hoàn tất thủ tục ký hợp đồng tư vấn để rà soát, tính toán việc chuyển đổi bộ tiêu chuẩn, định mức của Trung Quốc áp dụng cho dự án, làm cơ sở xây dựng Thông tư về quản lý chi phí, định mức, đơn giá cho dự án thành phần 2.

Quá trình triển khai cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các tư vấn, nhà thầu thi công và các chủ đầu tư giải phóng mặt bằng, thường xuyên làm việc với các địa phương để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đặc biệt là các nội dung liên quan đến giao cắt công trình hạ tầng địa phương.