Chuẩn bị sẵn sàng để khởi công đường sắt tốc độ cao cuối năm 2026

Thứ Tư, 31/12/2025
Tuấn Khang
30/12/2025, 18:54
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương hoàn thành báo cáo về cơ chế đặc thù, phương thức đầu tư và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư nhằm bảo đảm khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam vào cuối năm 2026...
Theo thông báo kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh bối cảnh hiện nay đòi hỏi sự tập trung và quyết liệt ở mức cao nhất để đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia.
Trong đó, giải phóng mặt bằng được xác định là khâu then chốt, có tính quyết định đối với tiến độ khởi công. Bộ trưởng yêu cầu hoàn thành việc bàn giao toàn bộ tim tuyến, mốc giới và phạm vi giải phóng mặt bằng cho các địa phương khi đủ cơ sở pháp lý, đồng thời chủ động phối hợp xử lý sớm việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật như điện, nước nhằm tránh tình trạng làm đình trệ toàn bộ dự án.
Đối với dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam, Bộ trưởng giao Vụ Kế hoạch – Tài chính khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng hợp của Bộ Xây dựng về cơ chế đặc thù, phương thức đầu tư và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
Cục Kinh tế – Quản lý đầu tư xây dựng chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư xây dựng tiến độ chi tiết các công việc, bảo đảm điều kiện khởi công dự án vào cuối năm 2026, trong đó đặc biệt lưu ý việc vận dụng các cơ chế đặc thù để sớm lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.
Bộ Xây dựng đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tham mưu thành lập các Ban Chỉ đạo của Bộ để trực tiếp chỉ đạo, điều phối việc triển khai các dự án đường sắt quốc gia.
Đối với dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho rằng dự án đang bước vào giai đoạn then chốt, đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các mốc thời gian đã đề ra nhằm bảo đảm sự đồng bộ kỹ thuật và tiến độ với phía Trung Quốc.
Người đứng đầu Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường sắt hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế 16 ga còn lại của dự án thành phần 1 và phấn đấu lựa chọn nhà thầu thi công trong quý I/2026.
Các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 3/2026, làm cơ sở để Việt Nam và Trung Quốc tổ chức thẩm định, đồng thời hoàn thiện phương án nối ray nhằm không ảnh hưởng đến việc khởi động đàm phán, ký kết hiệp định xây dựng công trình cầu đường sắt qua biên giới giữa ga Lào Cai và ga Hà Khẩu Bắc trong cùng thời gian.
Bộ trưởng cũng yêu cầu hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế kỹ thuật dự án thành phần 2 trong tháng 1/2026; nghiên cứu xây dựng kế hoạch lựa chọn từ 4 đến 5 nhà thầu thi công lớn của Trung Quốc liên danh với các nhà thầu Việt Nam đủ năng lực, điều kiện.
Trước ngày 20/1/2026, các đơn vị phải hoàn tất thủ tục ký hợp đồng tư vấn để rà soát, tính toán việc chuyển đổi bộ tiêu chuẩn, định mức của Trung Quốc áp dụng cho dự án, làm cơ sở xây dựng Thông tư về quản lý chi phí, định mức, đơn giá cho dự án thành phần 2.
Quá trình triển khai cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các tư vấn, nhà thầu thi công và các chủ đầu tư giải phóng mặt bằng, thường xuyên làm việc với các địa phương để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đặc biệt là các nội dung liên quan đến giao cắt công trình hạ tầng địa phương.
14:16, 24/12/2025
Ngày 30/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021–2025 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó có điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050...
Ngày 29/12, Thành ủy – HĐND – UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 với sự tham dự của gần 12.000 đại biểu từ cấp thành phố đến cơ sở...
Ngày 30/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị quán triệt triển khai các nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...
UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận để Mikgroup rút khỏi việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2-2 Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh theo nguyện vọng; đồng thời, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện theo phương thức PPP…
Vượt qua “những cơn gió ngược” năm 2025 với mức tăng trưởng GDP dự kiến đạt 8,01%, Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Nền kinh tế cần một “cú hích” khổng lồ về vốn và một sự cải thiện mạnh mẽ về năng suất.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: