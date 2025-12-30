Trung Quốc là quốc gia đầu tiên cho phép CBDC "sinh lãi"

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 30/12/2025
Hạ Chi
30/12/2025, 14:37
Từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng thương mại Trung Quốc được phép trả lãi cho khách hàng gửi tiết kiệm e-CNY. Quy định này sẽ giúp e-CNY trở thành đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương đầu tiên trên thế giới có khả năng sinh lãi...
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đang chuẩn bị một bước đi mang tính bản lề trong lộ trình phát triển đồng nhân dân tệ kỹ thuật số (e-CNY). Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng thương mại nước này sẽ được phép trả lãi cho khách hàng gửi tiết kiệm e-CNY.
Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), quy định này sẽ giúp e-CNY trở thành đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương đầu tiên trên thế giới có khả năng sinh lãi. Qua đó, e-CNY được xem là chính thức bước sang giai đoạn “tiền gửi kỹ thuật số”, thay vì chỉ dừng lại ở vai trò “tiền kỹ thuật số” như định hướng ban đầu.
CCTV nhận định việc trả lãi cho khách hàng gửi tiết kiệm e-CNY sẽ góp phần nâng cao mức độ sẵn sàng chấp nhận của người dùng, mở rộng các kịch bản sử dụng trong nền kinh tế, đồng thời củng cố vị thế tiên phong của Trung Quốc trong quá trình thử nghiệm và triển khai tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương nước này.
Theo các quy định mới, e-CNY có thể được các ngân hàng thương mại đưa vào quản lý trong bảng cân đối tài sản – nợ phải trả. Định hướng này đã được ông Lu Lei, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, nêu rõ trong một bài viết đăng trên Thời báo Tài chính Trung Quốc.
Dù thúc đẩy mạnh mẽ lộ trình phát triển CBDC, Trung Quốc vẫn duy trì lập trường cứng rắn đối với tiền điện tử và stablecoin, với các lệnh cấm nghiêm ngặt. Cách tiếp cận của Bắc Kinh là tận dụng hiệu quả và ưu thế công nghệ của hạ tầng blockchain, nhưng đặt toàn bộ trong khuôn khổ một đồng tiền kỹ thuật số do nhà nước phát hành và kiểm soát chặt chẽ.
Chiến lược này tạo nên sự đối lập rõ nét với chính sách của Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp cấm việc thành lập CBDC, với lập luận rằng đồng tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành có thể đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân và làm suy yếu chủ quyền quốc gia.
Sắc lệnh hành pháp được ký ngày 23/1 nêu rõ việc cấm thành lập, phát hành, lưu hành hoặc sử dụng CBDC trên lãnh thổ Hoa Kỳ.
Trong khi nói “không” với CBDC, Mỹ lại thúc đẩy nhanh việc hoàn thiện hành lang pháp lý cho stablecoin. Tháng 7 vừa qua, ông Donald Trump đã ký ban hành Đạo luật Hướng dẫn và Thiết lập Đổi mới Quốc gia cho Stablecoin Hoa Kỳ (GENIUS).
Đây được coi là khuôn khổ pháp lý toàn diện đầu tiên của Mỹ dành cho stablecoin, với các quy định chặt chẽ về tài sản bảo chứng và yêu cầu các tổ chức phát hành tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực chống rửa tiền.
Ở chiều ngược lại, Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh phổ cập đồng nhân dân tệ kỹ thuật số thông qua chương trình mang tên “Kế hoạch hành động tăng cường hơn nữa hệ thống dịch vụ quản lý nhân dân tệ kỹ thuật số và xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính liên quan”.
Mục tiêu của kế hoạch là mở rộng phạm vi sử dụng e-CNY trên toàn quốc, đồng thời phát triển đồng bộ hạ tầng tài chính phục vụ cho đồng tiền kỹ thuật số này.
Tháng 9 vừa qua, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã thành lập Trung tâm Điều hành Quốc tế Nhân dân tệ (RMB) tại Thượng Hải. Trung tâm này được xây dựng như một nền tảng dịch vụ dựa trên công nghệ blockchain, hướng tới phát triển các công cụ thanh toán on-chain cũng như khả năng chuyển tiền cross-chain, qua đó thúc đẩy việc sử dụng e-CNY trong các giao dịch thanh toán xuyên biên giới.
Theo Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc , đồng nhân dân tệ kỹ thuật số không chỉ phục vụ mục tiêu hiện đại hóa hệ thống tiền tệ, mà còn có thể góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho nhiều đối tượng.
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, việc sử dụng e-CNY vẫn còn khá hạn chế. Đồng tiền kỹ thuật số này chủ yếu được triển khai trong một số cơ quan chính phủ và doanh nghiệp nhà nước, trong khi phần lớn các giao dịch thanh toán số tại Trung Quốc vẫn được thực hiện thông qua các nền tảng phổ biến như Alipay và WeChat Pay, vốn không trực tiếp sử dụng e-CNY.
Việc Trung Quốc cho phép xe tự hành cấp độ 3 (L3) lưu thông trên một số tuyến đường công cộng đánh dấu cột mốc quan trọng trong lộ trình phát triển giao thông thông minh. Tuy nhiên, cùng với tiến bộ công nghệ, những vấn đề về pháp lý, trách nhiệm và hạ tầng vẫn là bài toán then chốt cần được giải quyết trước khi triển khai trên diện rộng…
Cơ quan chức năng yêu cầu VNG cung cấp toàn bộ các văn bản, tài liệu liên quan đến điều khoản sử dụng Zalo hiện đang áp dụng đối với người dùng cá nhân tại Việt Nam…
Cùng Khu liên hợp UAV lớn nhất ASEAN, tập đoàn CT Group cũng công bố dự án đầu tư trung tâm kinh tế không gian tầm thấp (LAE) với vốn đầu tư lên tới 6.000 tỷ đồng…
Đầu tư mạng 5G là đầu tư cho hạ tầng số quốc gia, tạo nền tảng cho những mô hình kinh doanh mới, giải pháp số mới, thúc đẩy phát triển kinh tế số theo chiều sâu...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: