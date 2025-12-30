VN-Index lại "nhăm nhe" vượt đỉnh, công ty chứng khoán nhận định gì?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 31/12/2025

Kết phiên VN-Index tăng 12,6 điểm, tương đương 0,69% lên mốc 1.766,9 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index giảm 0,72 điểm, tương đương 0,29% xuống 250,5 điểm.

Chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự 1.770-1.795 điểm trong phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục tăng điểm nhưng áp lực rung lắc, điều chỉnh đã xuất hiện nhiều hơn khi chỉ số tiếp cận vùng kháng cự 1770-1795 điểm. Thanh khoản có sự cải thiện so với phiên trước trong khi nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng mạnh là những tín hiệu tích cực cho thấy đà tăng của chỉ số có thể sẽ còn tiếp diễn trong phiên cuối năm. Chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự 1.770-1.795 điểm trong phiên tới.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chưa có thêm các thông tin hỗ trợ mới, VN-Index khó có thể bứt phá ngay khỏi vùng kháng cự này. Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng tiền mặt và cổ phiếu ở mức cân bằng, hạn chế mở vị thế mua khi VN-Index tiếp cận vùng kháng cự 1770-1795 điểm. Đối với các vị thế ngắn hạn trong danh mục, nhà đầu tư có thể xem xét bán chốt lời khi thị trường tăng mạnh, đồng thời bám sát các ngưỡng trailing stop để bảo toàn lợi nhuận cho danh mục”.

Cổ phiếu VIC vẫn đóng góp phần lớn đà tăng của chỉ số ngày hôm nay, nhà đầu tư nên giữ tâm thế cẩn trọng trước rủi ro tập trung

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục tăng hơn 12 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1,766.90 điểm. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 11/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Hóa chất dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Công nghệ thông tin. Ở chiều ngược lại, ngành Dầu khí và Du lịch & giải trí giảm mạnh nhất. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng hơn 1 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX và bán ròng trên hai sàn còn lại. Cổ phiếu VIC vẫn đóng góp phần lớn đà tăng của chỉ số ngày hôm nay, nhà đầu tư nên giữ tâm thế cẩn trọng trước rủi ro tập trung”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ quanh 1.720 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"VN-Index tăng điểm phiên thứ 3 liên tiếp với thanh khoản cải thiện. Đầu phiên VN-Index tăng điểm nhẹ, chịu áp rung lắc với thanh khoản thấp trong phiên sáng, thể hiện áp lực cung thấp. Thị trường sau đó phục hồi tốt trong phiên chiều, thanh khoản cải thiện nổi bật ở nhóm hóa chất, công nghệ. Kết phiên VN-Index tăng 12,06 điểm (+0,69%) lên mức 1.766,90 điểm, kiểm tra lại vùng giá cao nhất ngày 9/12/2025 quanh 1.770 điểm. VN30 tăng tốt hơn trong phiên ATC, tăng 19,04 điểm (+0,96%) lên mức 2.009,70 điểm, vượt mốc tâm lý 2.000 điểm, hướng đến vùng đỉnh cũ.

Độ rộng trên HOSE nghiên về tích cực với 168 mã tăng giá. Phục hồi tốt ở nhóm hóa chất sau giai đoạn giảm mạnh, giao dịch tích cực ở nhóm công nghệ, cao su thiên nhiên, bán lẽ, ngân hàng...; 142 mã giảm giá, chịu áp lực điều chỉnh ở các mã dầu khí, thép, xây dựng, vật liệu xây dựng, bảo hiểm, bất động sản và 59 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE tăng 7,4% so với phiên trước, khoảng 65% mức trung bình. Cho thấy mức độ phân hóa cao, áp lực điều chỉnh ở nhiều mã vẫn tương đối bình thường. Thị trường có tính chất luân chuyển phục hồi tốt ở nhiều nhóm mã sau giai đoạn tích lũy, điều chỉnh. Khối ngoại mua ròng tốt trong phiên hôm nay với giá trị 1.001 tỷ đồng trên HOSE.

Trên thị trường phái sinh, kỳ hạn 41I1G1000 kết phiên ở mức 2.014,1 điểm, tăng 1,20% so với phiên trước. Chênh lệch chuyển sang dương 4,40 điểm so với VN30. Các kỳ hạn 41I1G2000, 41I1G3000, 41I1G6000 chênh lệch từ 1,30 điểm đến -18,60 điểm. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng nhẹ 3,2% so với phiên trước. Cho thấy các trader tăng nhẹ các vị thế mua ngắn hạn, lạc quan ngắn hạn với VN30, vẫn nghiên về phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30 quay trở lại vùng đỉnh cũ. Xu hướng ngắn hạn của 41I1G1000 phục hồi kiểm tra lại vùng giá 2.030 điểm-2.050 điểm. Khối lượng mở OI kỳ hạn 41I1G1000 là 30.610, giảm các vị thế nắm giữ.

Thị trường đã tăng điểm khá tốt dưới ảnh hưởng của VN30 và kết thúc năm 2025 trong phiên tiếp theo. Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ quanh 1.720 điểm, đang phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự mạnh 1.770 điểm - 1.800 điểm, tương ứng các vùng đỉnh giá đầu vào cuối tháng 12/2025. Trong khi VN30 sẽ kiểm tra lại vùng đỉnh cũ quanh 2.050 điểm. Dự kiến áp lực cung giá cao có thể gia tăng trở lại khi thị trường tiếp tục kiểm tra lại vùng kháng cự rất mạnh.

Thị trường trong tuần kết thúc năm 2025 chuyển sang năm 2026. VN-Index duy trì tăng trưởng trung dài hạn. Trong năm 2026 thị trường sẽ chịu tác động chi phối giữa Yếu tố tích cực: (1) Nền kinh tế tăng trưởng tốt, mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% năm 2026. (2) Lãi suất ổn định, lạm phát kiểm soát tốt. (3) Nâng hạng thị trường. (4) Vốn hóa thị trường vẫn tương đối hấp dẫn so với nền kinh tế, tăng trưởng GDP.... Yếu tố rủi ro, bất định: (1) Căng thẳng địa chính trị trên thế giới vẫn tiếp diễn. (2) Không mở rộng chính sách tiền tệ, giảm tăng trưởng tín dụng. (3) Thuế quan bắt đầu phản ánh vào thương mại, thu hẹp dòng chảy thương mại trong 2026. (4) Bong bóng đồng thời hình thành trên các loại tài sản: Tiền mã hóa, Vàng-Bạc-Kim loại quí Hiếm, bong bóng AI, giá bất động sản giảm... (5) Tỷ lệ dự nợ vay ký quỹ ở mức cao

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index tiếp tục hướng đến mục tiêu quanh tại 1.790 - 1.800 trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 12 điểm (+0,7%) đóng cửa ở mức 1,766.9 điểm. VN-Index giảm điểm trong phiên sáng chủ yếu do áp lực bán ở cổ phiếu VIC.

Tuy nhiên, chỉ số nhanh chóng tăng điểm trong phiên chiều khi lực mua gia tăng ở cổ phiếu này và ở một số cổ phiếu khác trong nhóm VN30 như nhóm Ngân hàng (BID, CTG và VPB), FPT và MWG.

Chúng tôi duy trì quan điểm VN-Index tiếp tục hướng đến mục tiêu quanh tại 1.790 - 1.800 trong các phiên tới. Về kỹ thuật, VN-Index đã tăng trở lại sau khi kiểm định hỗ trợ tại MA10 ngày và đây là tín hiệu hỗ trợ xu hướng tăng trong

ngắn hạn của chỉ số. Do đó, chúng tôi khuyến nghị NĐT có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý để tranh thủ nhịp hồi phục này”.

Chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại ngưỡng 1.800 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên giao dịch kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại ngưỡng 1.800 điểm. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục kỳ vọng thanh khoản sẽ tiếp tục cải thiện và dòng tiền sẽ lan tỏa đồng đều ở các nhóm cổ phiếu hơn trong phiên tới.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục tận dụng nhịp điều chỉnh để mua và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục”.

Chỉ số đang trên đường tiến về vùng đỉnh cũ quanh khu vực 1.770 - 1.780 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến xanh và đóng cửa trên mốc 1.760 nhờ lực cầu mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI và CMF đều đang dần lấy lại động lực hướng lên cho thấy dòng tiền mua chủ động vẫn được duy trì. Chỉ số đang trên đường tiến về vùng đỉnh cũ quanh khu vực 1.770 - 1.780 điểm và có thể sẽ có những nhịp rung lắc nhằm kiểm định cung cầu tại vùng kháng cự này cũng như tích lũy thêm động lực trước khi tiếp tục đà bứt phá.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung sau khi chạm đường hỗ trợ MA20 thì đã bật lên nhờ thanh khoản mua chủ động gia tăng cuối phiên chiều. Theo đó, chỉ báo MACD đã cho tín hiệu xác nhận xu hướng hồi phục ngắ n hạn của VN-Index sau khi chạm đường hỗ trợ ngắn hạn 1.740 trong phiên.

Thị trường đang cho thấy những dấu hiệu của một giai đoạn giằng co và tích lũy khi VN-Index vận động trong biên độ khoảng 1.750 +/- 20 điểm với thanh khoản có phần thấp hơn so với trung bình 20 phiên. Trong bối cảnh nhóm vốn hóa lớn đã có tín hiệu hồi phục và đang là động lực chính dẫn dắt xu hướng đi lên của chỉ số chung, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng đối với những mã đang khả dụng trong danh mục và đang trong đà hồi phục từ vùng hỗ trợ. Đồng thời, nhà đầu tư cũng có thể tận dụng dòng tiền đầu cơ và giải ngân thăm dò ở những mã đang thu hút dòng tiền này tại những nhịp rung lắc của thị trường.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.