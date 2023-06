Gấp rút thi công hoàn chỉnh các hạng mục, dự kiến hợp long nhịp chính cầu Mỹ Thuận 2 vào ngày 30/10

Cũng theo Bộ Giao thông vận tải, việc hợp long nhịp chính dự kiến thực hiện vào ngày 30/10, do vậy, thời gian để thi công hoàn chỉnh các hạng mục còn lại gồm: kiểm tra nội lực cáp, độ vồng, thi công lan can, hệ thống an toàn giao thông... là không nhiều.