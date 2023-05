Giá hồi phục tới 87%, em dâu Chủ tịch DIG chỉ bán được 67.638 cổ phiếu

Hà Thị Thanh Châu báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NCLQ NNB Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE).

Theo đó, bà Hà Thị Thanh Châu, em dâu ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT DIC Corp đăng ký bán 185.000 cổ phiếu từ ngày 30/3 đến ngày 28/4/2023. Tuy nhiên kết thúc đợt giao dịch, bà Châu chỉ bán 67.638 cổ phiếu DIG do giá không đạt kỳ vọng.

Qua đó, bà Châu giảm tỷ lệ sở hữu từ 274.151 cổ phiếu, chiếm 0,045% vốn điều lệ xuống còn 206.513 cổ phiếu, chiếm 0,03% vốn điều lệ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thiện Tuấn, chủ tịch DIG hiện đang nắm giữ 46.816.133 cổ phiếu, chiếm 7,68%.

Tương tự, ngày 27/3 CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân, cổ đông lớn của DIG vừa bán ra hơn 2,74 triệu cổ phiếu DIG và giảm tỷ lệ sở hữu từ 31,43 triệu cổ phiếu, chiếm 5,15% xuống còn 28,68 triệu cổ phiếu, chiếm 4,7% và không còn là cổ đông lớn của DIG.

Trên thị trường chứng khoán, sau khi đạt đỉnh 119.800 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 12/1/2022) thì giá cổ phiếu này giảm chỉ còn 10.100 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 15/11/2022) và đến ngày 4/5/2023, giá cổ phiếu này đạt 18.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng hơn 87%.

Mới đây, DIC Corp vừa thông qua ngày 24/5 sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đại hội dự kiến tổ chức trong tháng 6/2023 tại TP. Vũng Tàu.

Kết thúc quý 1/2023, DIG công bố doanh thu quý 1/2023 thấp là 197 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ được đóng góp bởi việc bàn giao tại các dự án Gateway, Cap Saint Jacques, Nam Vĩnh Yên và Hiệp Phước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS của DIG tăng 24% YoY đạt 79 tỷ đồng mà Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap (VCSC) chủ yếu cho rằng đến từ thu nhập tài chính tăng lên 170 tỷ đồng, tăng 610% so với cùng kỳ do DIG ghi nhận thu nhập đầu tư là 162,4 tỷ đồng. Lợi nhuận quý 1/2023 của DIG hoàn thành 40% lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS cả năm 2023 của VCSC là 199 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ.

Ngày 31/3, DIG đã hoàn tất việc mua lại 1.0 nghìn tỷ đồng trái phiếu trước hạn mà chúng tôi tin rằng nguồn tiền mua lại đến từ việc thu hồi các khoản phải thu dài hạn khác. Vào cuối quý 1/2023, các khoản phải thu dài hạn khác của DIG là 1,4 nghìn tỷ đồng so với 2,4 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2022. Sau đợt mua lại trái phiếu này, tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành của DIG là 900 tỷ đồng, sẽ đáo hạn vào tháng 9 và tháng 11/2024. Tính đến cuối quý 1/2023, nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu của DIG đã cải thiện lên 30,3% so với 43,9% tại cuối năm 2022.

Theo báo cáo thường niên năm 2022 của DIG, ban lãnh đạo đặt mục tiêu doanh thu và LNTT cao lần lượt là 4 nghìn tỷ đồng (+98% YoY) và 1,4 nghìn tỷ đồng (+7 lần YoY) vào năm 2023. Các kế hoạch này cao hơn lần lượt là 2,0 lần và 5,7 lần so với dự báo doanh thu và LNTT cả năm 2023 tương ứng của VCSC.