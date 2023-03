Cổ đông lớn Thiên Tân bán ra gần 3,7 triệu cổ phiếu DIG

CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân báo cáo thay đổi về sở hữu của cổ đông lớn Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE).

Theo đó, Thiên Tân thông báo đã bán ra 3,63 triệu cổ phiếu DIG của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp vào ngày 3/3.



Giao dịch được thực hiện vào ngày 3/3/2023 – phiên cổ phiếu DIG giảm kịch sàn xuống 11.750 đồng/cổ phiếu. Ước tính tại mức thị giá trên, Thiên Tân có thể thu về khoảng 43 tỷ đồng. Sau giao dịch, Thiên Tân hạ sở hữu tại DIC Corp xuống còn 57,91 triệu cổ phần, tương đương 9,5% vốn điều lệ công ty.

Chiều ngược lại, ông Nguyễn Hùng Cường – Phó Chủ tịch HĐQT DIC Corp đã đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu DIG nhằm tăng sở hữu. Giao dịch sẽ được thực hiện thông qua phương pháp khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong khoảng từ ngày 15/3 đến ngày 13/4. Nếu giao dịch thành công, ông Cường sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 9,66% vốn.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại DIC Corp. Qua đó, Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Thiện Tuấn đã có thư "trấn an cổ đông".



Trong thư ông Tuấn cho biết: “Hiện nay, Nhà nước đang có chủ trương rà soát lại toàn bộ các hoạt động liên quan đến công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước trước đây nên không chỉ riêng DIC mà rất nhiều doanh nghiệp đều thuộc đối tượng được Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát và đây là hoạt động thường kỳ của Thanh tra Chính phủ cũng như các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay".

Mới đây, DIG báo cáo doanh thu thuần thấp trong quý 4/2022 ở mức 391 tỷ đồng (-57% YoY) từ ghi nhận bàn giao các dự án Gateway Vũng Tàu, Khu phức hợp Cap Saint Jacques, Nam Vĩnh Yên và Hiệp Phước. Biên lợi nhuận gộp quý 4/2022 của công ty giảm còn 28,1% so với mức 43,3% trong quý 4/2021. Ngoài ra, biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh quý 4/2022 giảm 41,8 điểm phần trăm YoY còn 28,7%.



Do đó, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý 4/2022 đạt 4,47 tỷ đồng (-99% YoY) và không ghi nhận lợi nhuận từ thoái vốn hoặc đánh giá lại. Yếu tố thúc đẩy lợi nhuận chính trong quý 4/2021 là khoản lãi từ đánh giá lại quỹ đất Đại Phước lên tới 862 tỷ đồng.

Trong cả năm 2022, doanh thu thuần của DIG đạt 1,9 nghìn tỷ đồng (-26% YoY) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 146 tỷ đồng (-85% YoY). Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho rằng kết quả này chỉ hoàn thành 64% và 38% dự báo tương ứng của chúng tôi do DIG không ghi nhận bàn giao tại dự án Vị Thanh như chúng tôi dự báo.

Do kết quả kinh doanh cả năm 2022 thấp hơn đáng kể so với dự kiến, chúng tôi nhận thấy rủi ro giảm đối với dự báo lợi nhuận năm 2023 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Vào tháng 11/2022, DIG đã mua lại 1,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu trước hạn; do đó, tổng số dư nợ vay của DIG đạt 3,8 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2022 (-22% YoY), trong đó tổng số dư nợ trái phiếu là 1,9 nghìn tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2022, tiền và các khoản tương đương tiền (bao gồm cả tiền gửi ngắn hạn) của DIG đạt 423 tỷ đồng, giảm 80% so với cuối quý 3/2022 và 89% so với cuối năm 2021, mà VCSC cho rằng 1 phần dùng cho việc mua lại trái phiếu. Nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu của DIG đạt 44,2% so với mức 43,1% vào cuối quý 3/2022 và 15,2% vào cuối năm 2021.