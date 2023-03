Thiên Tân bán thêm gần 8,5 triệu cổ phiếu DIG

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE) báo cáo thay đổi về sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân.

Theo đó, CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân thông báo đã bán ra 8.488.700 cổ phiếu DIG trong 2 ngày 17/3 và 20/3, nhằm cân đối tài chính. Sau giao dịch, Thiên Tân hạ sở hữu tại DIC Corp xuống còn 42,6 triệu cổ phần, tương đương 6,98% vốn điều lệ công ty.

Tạm tính giá bán trong hai ngày 17 và 30/3, Thiên Tân đã thu về 102,6 tỷ đồng. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, Thiên Tân đã tiến hành bán ra 15 triệu cổ phiếu DIG.

Ở chiều ngược lại, Phó Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường, con trai Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn ngày 17/3 đã mua vào thành công toàn bộ 5 triệu cổ phiếu DIG, qua đó nâng sở hữu tại DIC Corp lên 58,96 triệu cổ phần, tương đương 9,66% vốn điều lệ công ty.

Mới đây, HĐQT công ty thông qua chủ trương giải thể Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng - DIC Star Apart'Hotel Landmark Vũng Tàu.

Về tình hình kinh doanh năm 2022, DIC Corp ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.909 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 197 tỷ đồng, lần lượt giảm 25,7% và 84% so với cùng kỳ 2021. Như vậy, công ty mới thực hiện được 38,4% kế hoạch doanh thu và 10,4% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Vào tháng 11/2022, DIG đã mua lại 1,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu trước hạn; do đó, tổng số dư nợ vay của DIG đạt 3,8 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2022 (-22% YoY), trong đó tổng số dư nợ trái phiếu là 1,9 nghìn tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2022, tiền và các khoản tương đương tiền (bao gồm cả tiền gửi ngắn hạn) của DIG đạt 423 tỷ đồng, giảm 80% so với cuối quý 3/2022 và 89% so với cuối năm 2021, mà VCSC cho rằng 1 phần dùng cho việc mua lại trái phiếu. Nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu của DIG đạt 44,2% so với mức 43,1% vào cuối quý 3/2022 và 15,2% vào cuối năm 2021.

Mới đây, HĐQT DIC Corp đã thông qua việc mua lại trước hạn toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của lô DIGH2124001. Nguồn thực hiện sẽ được lấy từ nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu khác.



Trước đó vào ngày 10/11/2022, công ty cũng đã tiến hành mua lại 1.600 tỷ đồng trái phiếu thuộc 2 lô DIGH2124002 và DIGH2123003.