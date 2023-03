Bán tiếp 2,7 triệu cổ phiếu, Thiên Tân không còn là cổ đông lớn tại DIG

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE) báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Phát triển Thiên Tân.

Theo đó, Thiên Tân vừa thông báo đã bán ra hơn 2,7 triệu cổ phiếu DIG vào ngày 27/3. Qua đó, giảm sở hữu tại DIC Corp xuống còn xấp xỉ 28,68 triệu cổ phần, tương đương 4,7% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn tại DIG.

Uớc tính tại mức thị giá DIG đóng cửa ngày diễn ra giao dịch 27/3, Thiên Tân có thể thu về gần 36 tỷ đồng từ thương vụ trên.

Trước đó, Thiên Tân vừa thông báo đã bán ra 3 triệu cổ phiếu DIG, trong ngày 23/3 nhằm mục đích cân đối tài chính. Sau giao dịch, tổ chức này đã giảm sở hữu tại DIC Corp xuống còn 34,43 triệu cổ phần, tương đương 5,64% vốn điều lệ công ty.

Đây là lần thứ 6 kể từ năm 2023 Thiên Tân thực hiện bán ra lượng lớn cổ phiếu DIG. Gần nhất trong tuần từ 17/3 đến 23/3, tổ chức đã tiến hành bán ra gần 11,5 triệu cổ phiếu DIG với mục đích nhằm cân đối tài chính. Tính chung từ đầu năm đến nay, Thiên Tân đã bán ra tổng cộng 29,7 triệu đơn vị DIG, ước tính thu về khoảng 264 tỷ đồng.

Trái ngược với động thái của Thiên Tân, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch HĐQT đồng thời là con trai của ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT DIC Corp mới đây đã hoàn tất mua vào 5 triệu cổ phiếu DIG trong phiên 17/3. Sau giao dịch, ông Cường hiện nắm giữ lên gần 59 triệu cổ phiếu DIG, tương ứng 9,66% vốn, trở thành cổ đông lớn nhất tại DIC Corp.

Mới đây, HĐQT DIC Corp đã thông qua việc mua lại trước hạn toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của lô DIGH2124001. Nguồn thực hiện sẽ được lấy từ nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu khác. Trước đó vào ngày 10/11/2022, công ty cũng đã tiến hành mua lại 1.600 tỷ đồng trái phiếu thuộc 2 lô DIGH2124002 và DIGH2123003.

Ngoài ra, DIC Corp đã thông qua nghị quyết HĐQT điều chỉnh một số nội dung của phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết 234/NQ-HĐQT ngày 6/12/2022.



Theo đó, thời điểm chào bán 100 triệu cổ phiếu DIG cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp sẽ được lùi từ quý 1/2023 sang quý 2-3/2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy cấp giấy chứng nhận chào bán. Toàn bộ 1.500 tỷ đồng dự kiến thu về sẽ được sử dụng để đầu tư cho dự án Khu đô thị Long Tân.





Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã có duy trì khuyến nghị "phù hợp thị trường" cho DIG mặc dù chúng tôi điều chỉnh giảm 24% giá mục tiêu xuống 13.400 đồng/cổ phiếu do giá cổ phiếu của công ty đã giảm 20% trong 3 tháng qua. Theo VCS, giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu do chúng tôi điều chỉnh giảm định giá đối với các dự án của DIG – đặc biệt đối với dự án Long Tân, chiếm 51% trong mức giảm 13% trong tổng định giá giá trị tài sản ròng của chúng tôi.

Đồng thời, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2023 đạt 199 tỷ đồng (+36% YoY), chủ yếu nhờ bàn giao tại dự án Nam Vĩnh Yên và bắt đầu bàn giao dự án Vị Thanh – thấp hơn 58% so với dự báo trước đây của chúng tôi khi chúng tôi điều chỉnh giảm giả định đối với việc ghi nhận doanh thu tại 2 dự án này do kỳ vọng doanh số bán đất nền chậm hơn. VCSC cho biết, tác động tiêu cực của việc dự phóng lợi nhuận từ HĐKD (EBIT) năm 2023 giảm 8% YoY của chúng tôi lớn hơn tác động của giả định chi phí tài chính giảm do công ty có kế hoạch mua lại 1,0 nghìn tỷ đồng trái phiếu đã được thông báo vào ngày 14/03/2023.

Ngoài ra, mô hình kinh doanh của DIG tập trung vào hoạt động mua lại quỹ đất và giải phóng mặt bằng trước khi thương mại hoá dự án. Do đó, VCSC cho rằng việc huy động vốn là cần thiết trong trung hạn, nhưng chúng tôi cho rằng điều này sẽ gặp thách thức do (1) kế hoạch phát hành cổ phiếu của DIG bị trì hoãn và (2) DIG tiếp tục mua lại trái phiếu. Do đó, chúng tôi dự báo hoạt động phát triển dự án sẽ chậm hơn dự phóng trước đây, từ đó ảnh hưởng đến triển vọng lợi nhuận trong trung hạn.