Giới phân tích: Giá vàng khó bứt phá vì lợi suất trái phiếu cao và áp lực lạm phát lớn

Dù giá vàng hồi phục trong tuần vừa rồi, giới phân tích cho rằng triển vọng bứt phá rõ rệt qua ngưỡng 4.200 USD/oz trong ngắn hạn là thấp, do thị trường kim loại quý tiếp tục đương đầu sức ép giảm giá từ lợi suất trái phiếu cao và xu hướng lạm phát cao hơn lâu hơn trên toàn cầu...

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng việc vàng giữ vững mốc chủ chốt 4.100 USD/oz là một tín hiệu tích cực.

Trao đổi với trang Kitco News, nhà phân tích Fawad Razaqzada của công ty Forex.com nhận định diễn biến giá trong tuần vừa rồi cho thấy thị trường vàng có thể đã tìm thấy đáy. Dù có lúc giảm dưới 4.100 USD/oz, giá vàng giao ngay đã kết thúc tuần ở mức gần 4.200 USD/oz, tăng 1,3% cả tuần.

“Các nhà đầu tư vàng phần lớn đều đang không quá lo ngại về những rủi ro đối với giá vàng từ chính sách tiền tệ thắt chặt hơn liên quan tới việc lạm phát có thể lại vượt mức mục tiêu vì giá dầu cao. Bởi lẽ, kim loại quý đang chứng minh giá trị như một công cụ phòng ngừa lạm phát, trong bối cảnh các loại tiền pháp định tiếp tục mất giá trên toàn cầu do áp lực giá cả dai dẳng. Điều này được thể hiện qua việc các quỹ ETF vàng tiếp tục thu hút dòng vốn ngay cả trong đợt vàng giảm giá gần đây”, ông Razaqzada nhận xét.

Việc duy trì tốt trong vùng 4.100-4.200 USD/oz cho thấy giá vàng đã trụ vững trước áp lực giảm giá trong thời gian gần đây từ những yếu tố gồm triển vọng lãi suất tăng, lợi suất trái phiếu leo thang và đồng USD mạnh lên. Dù vậy, giới phân tích thừa nhận rằng rủi ro mất giá đối với vàng vẫn còn, nhất là trong trường hợp số liệu lạm phát mà Mỹ sắp công bố trong tuần này nóng hơn so với dự báo.

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại công ty FXTM, chỉ ra rằng thị trường hiện không kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào cuối tháng này, nhưng khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn còn lớn. Ông cũng cho rằng báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 mà Bộ Lao động Mỹ dự kiến công bố vào ngày thứ Tư tuần này phải nóng hơn nhiều so với dự báo thì Fed mới buộc phải tăng lãi suất trong tháng 10.

"Tuy nhiên, triển vọng trung và dài hạn của giá vàng vẫn nghiêng về phe đầu cơ giá xuống, vì thị trường dự báo gần như chắc chắn Fed sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa vào tháng 12 năm này. Báo cáo CPI sắp tới của Mỹ có thể củng cố niềm tin cho phe bán khống vàng nếu lạm phát vẫn dai dẳng trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao. Các tín hiệu kỹ thuật cũng cho thấy rủi ro giảm giá. Nếu lại suy yếu dưới mức 4.200 USD/oz, giá vàng có thể giảm xuống các mốc 4.100 USD/oz và 4.000 USD/oz. Ngược lại, nếu bứt phá lên trên mức này, giá có thể tăng mạnh về phía đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 ngày, quanh các mức 4.260 USD/oz và 4.300 USD/oz”, ông Otunuga nhận xét.

Chiến lược gia trưởng Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank dự báo giá vàng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong tuần này. Tuy nhiên, ông không coi đây là tín hiệu tiêu cực cho thị trường, mà đánh giá đà phục hồi từ mức dưới 4.100 USD/oz trong tuần vừa rồi là một dấu hiệu "đáng khích lệ".

"Giá vàng có khả năng sẽ tiếp tục biến động trong biên độ nhất định do những thách thức vĩ mô hiện tại. Một số người coi đây là yếu tố bất lợi cho vàng, và điều hoàn toàn là hợp lý. Nhưng cũng có những người khác lại xem chính những thách thức đó là lý do để gia tăng vị thế mua, thể hiện qua hoạt động mua vào của các quỹ ETF trong vài tuần qua”, ông giải thích.

Nhìn xa hơn các biến động giá trong những phiên tới, ông Hansen cho biết ông vẫn giữ quan điểm lạc quan về vàng trong trung hạn. Ông nhận thấy có hai yếu tố giúp nhà đầu tư nhìn xa hơn mức lợi suất trái phiếu đang ở mức cao cũng như sự gia tăng tức thời của chi phí cơ hội khi nắm giữ một loại tài sản không sinh lời.

“Chi phí vay vốn cao rốt cuộc sẽ làm suy yếu hoạt động kinh tế, bộc lộ những điểm yếu trong các lĩnh vực có đòn bẩy tài chính cao. Tình trạng tăng trưởng kinh tế chậm lại hoặc suy thoái có thể sẽ khơi dậy nhu cầu đối với trái phiếu chính phủ, kéo giảm lợi suất thực và dẫn đến chính sách tiền tệ nới lỏng hơn, qua đó hỗ trợ giá vàng. Ở kịch bản thứ hai, tăng trưởng kinh tế bền bỉ hơn, nhưng lợi suất cao lại gây áp lực ngày càng lớn lên tài chính công. Với việc nợ chính phủ vượt quá sản lượng kinh tế hàng năm tại một số nền kinh tế lớn, chi phí trả nợ gia tăng có thể buộc các nhà hoạch định chính sách phải can thiệp để ổn định thị trường trái phiếu. Những động thái can thiệp như vậy - đặc biệt nếu làm xói mòn niềm tin vào kỷ luật tiền tệ - có thể thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng như một kênh lưu trữ giá trị”, ông Hansen phân tích.

Xét về triển vọng kỹ thuật, một số nhà phân tích cho rằng giá vàng cần phải vượt lên trên mức 4.200 USD/oz một cách bền vững một cách bền vững mới có thể thu hút nhà đầu tư quay trở lại thị trường.

Ông David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại công ty Trade Nation, cho rằng chừng nào giá vàng còn ở dưới ngưỡng 4.200 USD/oz, các chỉ báo động lượng tiếp tục cảnh báo về rủi ro giảm giá ở mức cao.

“Chỉ báo đường trung bình hội tụ phân kỳ (MACD) trên biểu đồ ngày đã đi ngang và đang có dấu hiệu hướng lên. Đây là tín hiệu tích cực cho phe mua. Tuy nhiên, MACD vẫn chưa lùi về vùng bán quá nhiều (oversold) như giai đoạn giá đi ngang tích lũy hồi tháng 7. Điều này cho thấy bất kỳ đà tăng nào cũng có thể nhanh chóng hụt hơi, thậm chí còn hụt hơi nhanh hơn cả đợt tăng hồi tháng 8. Vì vậy, đây lại là thời điểm cần thận trọng, nhất là khi đồng USD vẫn có khả năng duy trì xu hướng tăng giá”, ông Morrison nói.

Bên cạnh lợi suất trái phiếu tăng cao, các chuyên gia phân tích nhận định rằng vàng có thể tiếp tục gặp khó khăn khi đối diện với xu hướng tăng của USD, một phần do sự suy yếu của đồng euro còn củng cố sức mạnh cho đồng bạc xanh.

Ông Adam Turnquist, chiến lược gia trưởng của công ty LPL Financial, nhận định chỉ số Dollar Index đã bứt phá khỏi mô hình "hai đáy" và vượt qua mức đỉnh tháng 6 tại khoảng 101,75 điểm. Ông nói thêm rằng trong bối cảnh hiện tại, xu hướng tăng của USD vẫn duy trì. "Trong lịch sử, vàng thường gặp khó khăn trong những giai đoạn đồng USD mạnh lên”, ông nhấn mạnh.

Ông Turnquist cho biết thêm nếu Dollar Index vượt qua mốc 102,86, chỉ số này có dư địa để tăng lên mức 107 điểm. Tuần vừa rồi, chỉ số tăng gần 0,3%, kết thúc tuần trên mức 102,2 điểm.

Giới chuyên gia cho rằng bất kỳ dữ liệu kinh tế nào ủng hộ việc Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ đều sẽ thúc đẩy đà tăng của USD. Bên cạnh báo cáo CPI của Mỹ, nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi chỉ số giá bán bán buôn (PPI) theo dự kiến được Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày thứ Năm tuần này.

Đầu giờ sáng nay (12/10), giá vàng và giá bạc tại thị trường châu Á chưa có nhiều thay đổi so với mức chốt của tuần trước tại Mỹ.

Lúc 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 2,5 USD/oz, giao dịch ở mức hơn 4.192 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng 0,15 USD/oz, đạt 61,1 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 131,7 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.660 đồng (mua vào) và 26.070 (bán ra), không thay đổi so với mức chốt tuần vừa rồi.