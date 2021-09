Giữa đại dịch, điều gì giúp hãng giày dép "xấu nhất thế giới" tăng trưởng kỷ lục?

Có thể nói Crocs đang trong thời kỳ hoàng kim của mình. Cổ phiếu của Crocs Inc. đã tăng lên mức cao kỷ lục sau khi công ty giày dép cho biết họ dự kiến ​​doanh thu của họ sẽ tăng lên hơn 5 tỷ USD vào năm 2026. Các giám đốc điều hành của công ty này đã phát biểu mới đây trong một buổi thuyết trình trực tuyến với các nhà đầu tư.

Crocs đã chứng kiến ​​doanh số bán hàng và cổ phiếu của mình tăng vọt kể từ khi đại dịch bắt đầu, một phần là nhờ sự hợp tác ăn ý với những người nổi tiếng như Justin Bieber và Bad Bunny. Những đôi giày nhựa đặc biệt cũng đã được thúc đẩy bởi xu hướng giày dép thoải mái khi ở nhà. Chúng cũng phổ biến với các nhân viên y tế làm việc nhiều giờ liền.

Giám đốc điều hành Andrew Rees cho biết, để giải quyết vấn đề sản xuất tại Việt Nam, công ty đã chuyển một số hoạt động sản xuất sang các khu vực khác trên thế giới và đang sử dụng đường hàng không để vận chuyển sản phẩm. Phương thức vận tải đắt đỏ hơn này đang trở nên phổ biến trong ngành hàng giày dép và may mặc khi đại dịch xảy ra. Crocs tham gia cùng các đối tác như Adidas AG và Lululemon Athletica Inc. trong việc thúc đẩy việc sử dụng vận tải hàng không.

Từng bị ví là hãng giày dép "xấu nhất thế giới" nhưng cổ phiếu của Crocs đã tăng trưởng tới 260% trong 12 tháng qua và là một trong những cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất trong ngành bán lẻ thời đại dịch. Giá cổ phiếu của thương hiệu giày dép Mỹ Crocs đã tăng hơn 16% hồi tháng 4, sau khi hãng ghi nhận doanh thu quý đầu tiên năm 2021 kỷ lục, qua đó nâng triển vọng doanh số của cả năm lên mức tăng 40% đến 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thương hiệu dép nổi tiếng có đến 349 cửa hàng do công ty điều hành, trong đó 165 cửa hàng nằm ở châu Mỹ. Tuy nhiên do đại dịch, doanh số bán hàng online của Crocs đã tăng 75,3% so với cùng kỳ, chiếm tới 30,1% doanh thu chung. Hãng cũng dự định cắt giảm hợp tác với một số đối tác bán buôn trong thời gian tới để giữ quyền kiểm soát chặt chẽ hơn với thương hiệu của mình.

"Nhu cầu với các sản phẩm của Crocs đang ở mức lớn chưa từng thấy trên toàn thế giới. Dép Crocs nay trở thành một món đồ thiết yếu trong tủ giày của nhiều nhà vì khách hàng mong muốn có một chiếc dép thoải mái trong thời gian giãn cách xã hội tại gia," CEO Andrew Rees của Crocs nói.

Tuy nhiên theo CNBC, ngay cả trước khi Covid-19 bùng phát, Crocs đã tạo được danh tiếng, nhất là trong cộng đồng giới trẻ nhờ hợp tác thành công với nhiều tên tuổi lớn như Chinatown Market, Justin Bieber, Bad Bunny, Post Malone,…Thậm chí Crocs mở rộng hợp tác đến cả chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh KFC, tạo sự ảnh hưởng của họ lớn hơn bao giờ hết.

Đối với các thương hiệu nhắm mục tiêu đến GenZ – không có TikTok cũng tệ như không có trang web. Crocs đã sớm nhận thấy tiềm năng của nền tảng này và đạt được thành công lớn khi sử dụng chiến lược nội dung “Flicker, Flash, Flare content”. Chỉ một tuần sau khi tạo tài khoản chính thức trên nền tảng này, Crocs đã có hơn 100.000 followers cùng với hashtag #ThousandDollarCrocs đem về 95 triệu lượt xem và 45.000 video được tạo ra trong vòng 36 giờ kể từ khi ra mắt chiến dịch cùng tên. Riêng hashtag #Crocs hiện tại đã có hơn 1,5 tỷ lượt xem.

Gần đây, một lần nữa, đội ngũ marketing của Crocs đã thành công với chiến dịch “StrapBack challenge” kết hợp với công ty công nghệ Afterpay. Nhận thấy những người trẻ thuộc gen Z mắc kẹt ở nhà giữa đại dịch Covid-19 toàn cầu, Crocs đã đặt ra thử thách vui nhộn, mới mẻ trên TikTok để truyền cảm hứng sáng tạo.

Hiện tại 1,3 triệu video đã được tạo với hashtag #StrapBack và 8,3 nghìn video được tạo bằng #AfterpayxCrocs – một thành công vang dội cho chiến dịch TikTok đầu tiên của Afterpay. Các video #StrapBack đã nhận được 6,8 tỷ lượt xem trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch và dẫn đến tỷ lệ tương tác là 18,5%. Afterpay và Crocs cũng phát hành một ca khúc tùy chỉnh, thu hút được 60,1 triệu lượt xem.

Châu Á mới là nơi Crocs nhận định đem lại sự tăng trưởng trong dài hạn khi là thị trường giày dép lớn thứ hai thế giới.

Sau nhiều năm bị chế giễu và chê bai, Crocs đã chứng minh sự phát triển ngoạn mục khi chinh phục được Gen Z và mở rộng tầm ảnh hưởng của mình. Việc họ nhanh chóng áp dụng TikTok, sự hiểu biết sâu sắc về Gen Z cũng như những lần hợp tác hiệu quả đã dẫn đến doanh thu vượt ngoài mong đợi. “Trong tương lai, chúng tôi vẫn sẽ tập trung vào các thị trường chiến lược như các sàn thương mại điện tử lớn, hàng thể thao, giày dép gia đình và các mẫu giày dép đặc biệt khác," CEO của Crocs nói về định hướng tương lai của công ty.

Thương hiệu này cũng cho biết hãng đang tăng trưởng mạnh mẽ nhờ nhu cầu tăng cao tại châu Mỹ, tuy nhiên châu Á mới là nơi Crocs nhận định đem lại sự tăng trưởng trong dài hạn khi là thị trường giày dép lớn thứ hai thế giới.

Ra đời từ năm 2002 và được bán tại 90 quốc gia với khoảng 900 triệu đôi được bán ra hàng năm, Crocs đã trở thành biểu tượng của sự thoải mái, tiện dụng, không thấm nước, những tiêu chí hàng đầu phù hợp cho bác sĩ lẫn người dân trong bối cảnh dịch bệnh lan tràn. Các ngôi sao nổi tiếng đều đi dép Crocs và nó đã trở thành thương hiệu hàng đầu của Thế hệ Z. Thậm chí, có đôi Crocs phiên bản giới hạn còn được bán với giá lên tới 1.000 USD trên thị trường bán lại.