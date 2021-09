Karl Lagerfeld ra mắt bộ sưu tập sử dụng công nghệ blockchain

NFT (Non-fungible token) là một loại tài sản số sử dụng công nghệ blockchain (chuỗi khối) để tạo ra một chuỗi mã độc nhất đại diện cho một vật phẩm nào đó. “Đây là bước tiến đầu tiên đáng chú ý để chúng tôi mở đường vào thế giới ảo của NFT và thời trang kỹ thuật số,” Giám đốc điều hành và chủ tịch của Karl Lagerfeld, Pier Paolo Righi, cho biết. “Chúng tôi rất vui khi thêm danh mục sáng tạo này vào danh mục đầu tư của mình và có thể truyền cảm hứng cho khách hàng hiện tại và khách hàng mới bằng bộ sưu tập có một không hai này”.

Các thương hiệu xa xỉ ngày càng hy vọng rằng công nghệ blockchain có thể giúp ngành công nghiệp thời trang minh bạch hơn. NFT giúp chuyển đổi hàng may mặc kỹ thuật số từ một hình thức tiếp thị phức tạp thành một vật phẩm có thể giao dịch. Bằng cách ghi lại quyền sở hữu trên blockchain (một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian), chúng đảm bảo quyền sở hữu, tính xác thực và tính khan hiếm cho chủ nhân vật phẩm.

Hồi năm ngoái, Eric Pfrunder, bạn tâm giao của nhà thiết kế Karl Lagerfeld, đã từng công bố dự định về việc “mã hóa” bộ ảnh của ông và Karl Lagerfeld lên các sàn đấu giá với định dạng NFT. Song song với chiến dịch giới thiệu bộ sưu tập nghệ thuật này, Pfrunder cũng có kế hoạch giới thiệu sản phẩm thời trang kỹ thuật số, đầu tiên có thể là chiếc áo sơmi Karl Lagerfeld thiết kế dành riêng cho ông. “Công nghệ blockchain đang mang đến cho chúng ta rất nhiều cơ hội mới ở nhiều lĩnh vực, từ việc xác thực giá trị đến việc số hóa một tác phẩm hay một bộ sưu tập và hơn cả thế nữa,” Pfrunder chia sẻ.

Và giờ thì bộ sưu tập Karl Collectable được ra mắt vào tháng 9/2021, kỷ niệm 88 năm ngày sinh của Karl Lagerfeld, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên ứng dụng thành công công nghệ blockchain của thương hiệu. Hai mô hình bức tượng nhỏ được làm ra nhằm bày tỏ lòng tôn kính đến phù thủy làng thời trang, trong dáng dấp một nhân vật hoạt hình với suit và kính đen, áo sơ mi và tóc trắng đặc trưng của Karl, mang lại một cảm giác gần gũi nhưng cũng hoàn toàn khác biệt so với Karl lúc sinh thời.

Đối với phiên bản đầu tiên của NFT, tổng cộng 777 bức tượng kỹ thuật số sẽ có sẵn với chi phí 77 euro (65,75 bảng Anh), một sự cố ý nhắc lại về số bảy may mắn của nhà thiết kế quá cố. Chỉ có 77 chiếc NFT sẽ được cung cấp cho phiên bản thứ hai với mức giá 177 euro (151 bảng Anh), với thiết kế kiểu dáng đẹp hơn và công nghệ hơn, nâng cấp với lớp mạ chrome xung quanh.

Marjorie Hernandez, đồng sáng lập của The Dematerialized, bày tỏ sự phấn khích về sự hợp tác này: “Thương hiệu Lagerfeld tiếp tục giữ cho di sản của Karl và tình yêu dành cho sự sáng tạo còn tồn tại. Chúng tôi rất tự hào được hợp tác với nhóm tại Karl Lagerfeld để đưa bộ sưu tập Karl Collectable mang tính biểu tượng vào thế giới của NFT. Công nghệ chuỗi khối đã mở ra cánh cửa cho các hình thức tiêu dùng và sản xuất mới, và sự hợp tác này là một cột mốc to lớn cho ngành công nghiệp thời trang bước vào thế giới phi vật chất hóa.”.

Lagerfeld không phải là nhà mốt cao cấp đầu tiên đặt niềm tin vào thế giới kỹ thuật số của NFT. Burberry trước đây đã tạo dựng được vị thế của mình trên thị trường với bộ sưu tập phụ kiện và quần áo NFT hợp tác với Mythical Games. Gần đây hơn, công ty thiết kế DKNY ở New York đã bán một phiên bản logo mới của mình dưới dạng NFT như một cách để nhắm mục tiêu đến người tiêu dùng Gen Z đam mê kỹ thuật số.

Trong bài phỏng vấn với tạp chí Vogue Business tháng Ba năm nay, đại diện Gucci tuyên bố: "Việc các nhà mốt lớn tham gia xu hướng NFT chỉ là vấn đề thời gian". Hãng thời trang xa xỉ nước Ý đã bán thành công phiên bản kỹ thuật số của chiếc túi Dionysus trên nền tảng Roblox với giá 4.115 USD - cao hơn mức giá một chiếc túi thực (3.400 USD). Trong khi đó, Balenciaga giới thiệu bộ sưu tập mùa thu 2021 thông qua một trò chơi điện tử...

Karl Lagerfeld (tên khai sinh là Karl Otto Lagerfeldt) sinh năm 1933, là nhà thiết kế thời trang, nhiếp ảnh gia và nghệ sĩ người Đức. Ông là NTK chính và giám đốc sáng tạo của thương hiệu danh tiếng Chanel, đồng thời quản lý hãng thời trang riêng mang tên mình và thương hiệu Fendi của Italy. Đây là ba thương hiệu với 3 phong cách khác nhau - một Chanel sang trọng, thanh lịch nhưng ẩn sau đó là nét nổi loạn, một Fendi biểu tượng thời trang xa hoa của Italy và thương hiệu cá nhân Karl Lagerfeld, nơi giúp ông thể hiện rõ nhất cá tính thời trang trẻ trung, phá cách nhưng không quá cầu kỳ.

Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, "thầy phù thủy thiết kế" đạt được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có 6 giải của Hội đồng thiết kế thời trang Mỹ (CFDA - Council of Fashion Designers of America Awards, một trong những lễ trao giải thời trang uy tín hàng đầu nước Mỹ tổ chức thường niên), và đặc biệt là giải The Couture Council Fashion Visionary của Viện Công nghệ Thời trang Mỹ, tạo riêng để vinh danh Karl Lagerfeld.